با انتشار کنسول های جدید، سازندگان و ناشران مختلف علاقه خود را برای انتشار بازی‌هایشان برروی آن پلتفرم اعلام می‌کنند. این موضوع نه تنها می‌تواند از نظر مالی و سودآوری به نفع آن سازنده و ناشر باشد، بلکه با خلاقانه بودن و متفاوت بودن کنسول، راه های جدید و منحصر به فردی نیز خلق می‌شود. قطعا جدید ترین کنسول شرکن نینتندو، یعنی کنسول ترکیبی نینتندو سوییچ، با ایده ها و طراحی های منحصر به فردی ساخته شده است و بر خلاف کنسول Wii U، آمده تا راه موفقیت را بدون توقف بپیماید.



Nihon Falcom توسعه دهنده ای است که برای علاقه مندان به بازی‌های نقش آفرینی ژاپنی، نیازی به توضیح و معرفی ندارد. با محبوبیت بازی هایی مانند The Legend of Heroes و سری Ys، آن ها علاوه بر کنسول های پلی‌استیشن، راه خود را به پلتفرم رایانه های شخصی نیز باز کردند اما به نظر می‌رسد که کنسول نینتندو سوییچ، هدف بعدی Falcom باشد.

در یک مصاحبه جدید که با رئیس شرکت Falcom، آقای توشیهیرو کوندو (Toshihiro Kondo) انجام شده است، ایشان در مورد علاقه شرکت به انتشار بازی‌هایش برروی کنسول نینتندو سوییچ صحبت کرده اند. آقای کوندو حرف های خود را با تعریف از سوییچ آغاز می‌کنند:

نینتندو سوییچ، کاملا یک «ماشین نینتندویی» است و این موضوع بسیار خوب است.

پس از این، آقای کوندو در مورد علاقه شرکت برای انتشار بازی ها برروی کنسول نینتندو سوییچ صحبت می‌کند:

بله. اگر فرصتی پیش بیاید، من قطعا دوست دارم تا بازی‌های Falcom را برروی نینتندو سوییچ بیاورم.

باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا برنامه های شرکت Falcom در رابطه با نینتندو و جدید ترین کنسول این شرکت، چگونه پیش خواهد رفت. عنوان The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III که پروژه در دست ساخت استودیوی Falcom است، در تاریخ ۲۸ سپتامبر سال جاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر خواهد شد. فعلا تنها نسخه ژاپنی بازی در دست توسعه قرار دارد و خبری از نسخه غربی یا نسخه رایانه های شخصی در دست نیست.

منبع متن: gamefa