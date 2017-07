رویداد Premium Trials در ماه جاری برای کاربران Battlefield 1 در دسترس قرار خواهد گرفت

به تازگی سازندگان بازی Battlefield 1 اعلام کرده اند که رویداد Premium Trials، در ماه جاری برای کاربران این بازی در دسترس قرار خواهد گرفت. جزئیات بیشتر در ادامه مطلب قابل مشاهده است. همان طور که اطلاع دارید بازی پرطرفدار Battlefield 1 که روزانه سرور های آنلاین این عنوان میزبان بازیکنان زیادی هستند، شامل یک […]

به تازگی سازندگان بازی Battlefield 1 اعلام کرده اند که رویداد Premium Trials، در ماه جاری برای کاربران این بازی در دسترس قرار خواهد گرفت. جزئیات بیشتر در ادامه مطلب قابل مشاهده است.

همان طور که اطلاع دارید بازی پرطرفدار Battlefield 1 که روزانه سرور های آنلاین این عنوان میزبان بازیکنان زیادی هستند، شامل یک سیزن پس است که با توجه به گفته سازندگان ، قرار است تا پایان سال میلادی جاری تمامی چهار عدد بسته الحاقی بازی منتشر شود. از این رو و با توجه به قیمت سیزن پس بازی و بسته‌های الحاقی این عنوان که جزئیات زیادی از قبیل اسلحه‌ها، نقشه‌ها و حالت‌های جدید را به بازی اضافه می‌کنند، خریداری آن ها برای برخی از بازیکنان مقدور نیست و این اتفاق باعث شده بازیکنان این عنوان به دو دسته افرادی که دارای سیزن پس هستند، و افرادی که آن را در اختیار ندارند تقسیم بشود.

حال سازندگان بازی یعنی استودیو دایس (DICE)، به تازگی اعلام کرده اند که آن ها قصد ایجاد رویدادی جدیدی به نام Premium Trials را دارند که البته از آن به عنوان انتقلاب بتلفیلد نیز یاد می‌شود.

این رویداد این امکان را برای بازیکنان فراهم می‌کند که افرادی که از سیزن پس ۵۰ دلاری بازی برخوردار نیستند، قادر خواهند بود تا پایان این رویداد، تمامی نقشه‌ها و امکانات ویژه سیزن پس بازی را تجربه کنند و در کنار بقیه بازیکنان ویژه، به رقابت بپردازند.

این خبر می‌تواند برای کاربران عنوان Battlefield 1 بسیار هیجان انگیز باشد، چرا که آن ها می‌توانند چهار نقشه بسته الحاقی They Shall Not Pass و نقشه Nivelle Nights را تجربه کنند.

همچنین در نهایت اعلام شد که رویداد‌های Premium Trials برای چند بار در جهت همگام سازی تمامی بازیکنان این بازی ، انجام خواهد شد و اولین آن در همین ماه جاری و بزودی در دسترس بازیکنان قرار خواهد گرفت. از طرفی بار دوم این رویداد در ماه سپتامبر مصادف با مهر ماه در دسترس خواهد بود که این بار تجربه دو نقشه Prise de Tahure و Lupkow Pass (بزرگ ترین نقشه زمستانی تا به حال ساخته شده برای بخش چندنفره با حضور ارتش جدید روسیه)، به بازی اضافه خواهد شد.

در ادامه کاربران باید منتظر انتشار دومین بسته الحاقی بازی یعنی In the Name of the Tsar باشند که حال هوای زمستانی دارد و جزئیات کامل آن را می‌توانید در اینجا مطالعه کنید. همچنین سومین بسته الحاقی که تجربه نبرد‌ های ساحلی و دریایی را برای بازیکنان به ارمغان می آورد، Turning Tides نام دارد که در ماه دسامبر برای بازی عرضه خواهد شد.

