با Songbringer آشنا شوید، عنوانی توسط تنها یک نفر ساخته شده است

آقای "ناتانیل ویس" (Nathanael Weiss) که عنوان اکشن نقش‌آفرینی الهام گرفته از Zelda را به تنهایی ساخته است، به تازگی ویدیویی از این عنوان یعنی Songbringer بر روی صفحه یوتوب خود به اشتراک گذاشته است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از dualshockers، در این تریلر، ما نگاهی عمیق‌تر به دشمنان بازی از جمله Viper خواهیم داشت و باید بدانید که Viper از جمله دشمنانی است که به مراقبت و حرکاتی آهسته و برنامه‌ریزی شده نیاز دارد تا از پا درآورده شود.

Songbringer عنوانی است که دارای دوربین ¾ بوده و اتفاقات آن در دنیا‌های مختلف و سیاه‌ چال‌ها رخ می‌دهد. به گفته آقای "ناتانیل ویس"، Songbringer از عناوین کلاسیکی همچون The Legend of Zelda و Secret of Mana الهام می‌گیرد. بعلاوه، این عنوان هر دو بخش single player و local co op را دارا می‌باشد.

قابل ذکر است که بازی دارای چرخه روز و شب می‌باشد و بازیکنان برای پیش‌بردن روایت بازی در ماجراجویی‌های خود با باس فایت‌های مختلف و پازل‌های چالش برانگیر مواجه می‌شوند. Songbringer در سال 2017 بر روی Xbox One، PS4 و PC منتشر می‌شود. در ادامه با تریلر منتشر شده از این عنوان همراه باشید.

دانلود با کیفیت SD / دانلود با کیفیت HD

منبع متن: pardisgame