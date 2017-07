به تازگی شرکت انتشاراتی دارک هورس (Dark Horse) که در زمینه انتشار کتاب‌های هنری مرتبط با بازی‌های ویدئویی و… فعالیت می‌کند، از کتاب هنری جدیدی مرتبط با بازی Wolfenstein 2: The New Colossus رونمایی کرد. این کتاب با مشارکت و همکاری دو شرکت بتسدا (Bethesda) و ماشین گیمز (Machine Games) – به ترتیب ناشر و […]

به تازگی شرکت انتشاراتی دارک هورس (Dark Horse) که در زمینه انتشار کتاب‌های هنری مرتبط با بازی‌های ویدئویی و… فعالیت می‌کند، از کتاب هنری جدیدی مرتبط با بازی Wolfenstein 2: The New Colossus رونمایی کرد. این کتاب با مشارکت و همکاری دو شرکت بتسدا (Bethesda) و ماشین گیمز (Machine Games) – به ترتیب ناشر و سازنده بازی مورد بحث – منتشر خواهد شد. قرار است که در این کتاب به طور کامل و جامع به پشت صحنه ساخت و توسعه بازی Wolfenstein 2: The New Colossus پرداخته شود.

کتاب هنری مورد بحث، ۱۸۴ صفحه دارد که شامل طرح‌های مفهومی و هنری و همچنین تفاسیر توسعه‌دهندگان از بازی Wolfenstein 2: The New Colossus است. این کتاب در تاریخ سه‌شنبه ۱۶ آبان ماه (۷ نوامبر ۲۰۱۷) با قیمت ۴۰ دلار بر روی پیش‌خوان کتاب‌فروشی‌ها قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است که در حال حاضر پیش‌خرید این کتاب از طریق خرده‌فروشی آمازون، مقدور است.

Wolfenstein 2: The New Colossus در راه پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی است. این بازی که دنباله‌ای مستقیم بر عنوان موفق Wolfenstein: The New Order است، بار دیگر بازیکنان را در نقش بی.جی بلازکوویچ (B.J. Blazkowicz) قرار می‌دهد که باید با کمک چهره‌های آشنا و قدیمی این سری، به سرنگونی رژیم نازی در آمریکا بپردازد. پیشنهاد می‌کنیم که برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این بازی و داستان آن، تریلر رونمایی آن را از این نشانی مشاهده کنید.

بازی Wolfenstein 2: The New Colossus در تاریخ جمعه ۵ آبان ماه (۲۷ اکتبر ۲۰۱۷) برای پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی عرضه و منتشر خواهد گردید. لازم به ذکر است که مدتی پیش، شرکت بتسدا از کتاب‌های کمیکی مرتبط با این بازی و دو عدد از عناوین دیگر خود یعنی Dishonored و The Evil Within نیز رونمایی کرد. در راستای دیگر اخبار مرتبط با این بازی، چندی پیش مشخص شد که سری جدید Wolfenstein یک سه‌گانه خواهد بود و قرار است که شاهد دنباله‌ای مستقیم برای عنوان مورد بحث نیز باشیم. از سوی دیگر، کارگردان Wolfenstein 2: The New Colossus، بازی‌سازی را بهترین فرم هنر در حال حاضر می‌داند که از این نشانی می‌توانید به جزئیات بیشتری در این باره دست یابید.

منبع متن: gamefa