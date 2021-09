تاریخ انتشار کلکسیون بازسازی شده Life is Strange مشخص شد

طبق اعلام رسمی شرکت اسکوئر انیکس، بازی the Life is Strange Remastered Collection در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ (۱ فوریه ۲۰۲۰) برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، نینتندو سوییچ، گوگل استیدیا و کامپیوترهای شخصی عرضه خواهد شد. این کلکسیون بازسازی‌ شده شامل نسخه‌ی ارتقاءیافته‌ی دو بازی Life is Strange و Life is Strange: Before the Storm خواهد بود. لازم به ذکر است که از طریق قابلیت پشتیبانی از بازی‌های نسل قبل می‌توانید این اثر را در کنسول‌های نسل نهمی پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس/ اس تجربه کنید.

هر دو بازی موجود در این کالکشن با بهبودهایی مواجه شده‌اند و طراحی شخصیت‌ها و جلوه‌های بصری آن‌ها بازسازی شده است. همچنین از موتور بازی‌سازی جدیدی استفاده شده و نورپردازی هم ارتقاء یافته است. علاوه بر این، Life Is Strange از موشن کپچر کامل برای انیمیشن‌های چهره پشتیبانی خواهد کرد. Before the Storm هم شامل محتوای نسخه‌ی دلوکس ادیشن نسخه‌ی اصلی خواهد بود که یعنی از لباس‌های بیشتر و همچنین اپیزودی به نام «خداحافظی» (Farewell) بهره‌مند خواهد بود.

نسخه‌ی بازسازی‌شده‌ی این دو بازی در ابتدا قرار بود در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۰ (۳۰ سپتامبر) منتشر شود اما همان‌گونه که گفته شد، به خاطر دشواری‌های به وجود آمده در توسعه‌ی بازی و همچنین تمرکز روی عرضه‌ی قسمت جدید این اثر، عرضه‌ی آن به تاریخ فعلی موکول شد.

این روزها طرفداران مجموعه بازی «زندگی عجیب است» (Life Is Strange) روزهای خوبی را پشت سر می‌گذارند. علاوه بر کلکسیون بازسازی‌شده Life Is Strange که قرار است در فوریه‌ی سال آینده عرضه شود، به‌تازگی قسمت جدیدی از این مجموعه با نام Life Is Strange: True Colors منتشر شده است. این قسمت جدید را استودیوی دک‌ناین یعنی سازندگان بازی Life is Strange: Before the Storm خلق کرده‌اند. با انتشار نقدها و نمرات بازی Life Is Strange: True Colors به همه‌ ثابت شد که این سری بازی هنوز حرف‌هایی برای گفتن دارد و استودیوی دک‌ناین هم توانسته یکی از بهترین قسمت‌های این سری را خلق کند.

علاوه بر این‌ها، چندی پیش اعلام شد که یک سریال تلویزیونی هم برای بازی Life is Strange ساخته خواهد شد که قرار است شان مندز (Shawn Mendes) بر ساخت موسیقی‌های آن نظارت داشته باشد.

منبع: Gamespot

نوشته تاریخ انتشار کلکسیون بازسازی شده Life is Strange مشخص شد اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala