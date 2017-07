اکتیویژن و اسلج‌همر گیمز از مزیت جدیدی برای پیش‌خرید عنوان Call of Duty: WW2 رونمایی کرده‌اند. اگر دو نسخه‌ی آخر Call of Duty را دارید، بسیار خوش‌شانس هستید؛ زیرا طبق گفته‌ی اکتیویژن و اسلج‌همر، اگر Call of Duty: WW2 را پیش‌خرید کنید، به ۵۰۰ امتیاز COD در دو عنوان Infinite Warfare و Black Ops 3 […]

اگر دو نسخه‌ی آخر Call of Duty را دارید، بسیار خوش‌شانس هستید؛ زیرا طبق گفته‌ی اکتیویژن و اسلج‌همر، اگر Call of Duty: WW2 را پیش‌خرید کنید، به ۵۰۰ امتیاز COD در دو عنوان Infinite Warfare و Black Ops 3 دست می‌یابید. البته لازم به ذکر است که این مزیت، تنها مخصوص پیش‌خریدکنندگان نسخه‌ی دیجیتالی بازی است و فقط تا ۷ اوت مصادف با ۱۶ مرداد در دسترس قرار خواهد داشت.

در سری Call of Duty، امتیاز COD یکی از دو واحد پول داخل بازی است که می‌توان از آن برای خرید Supply Drop استفاده کرد و آیتم‌هایی را به‌صورت تصادفی به دست آورد. همچنین با این امتیاز امکان خرید هر چیز دیگری وجود دارد؛ از آیتم‌های کوچکی نظیر Calling Cards تا آیتم‌های قابل توجهی مانند اسلحه‌های مختلف.

از جدیدترین اخبار مرتبط با Call of Duty: WW2، می‌توان تکذیب وجود حالت Theater و انتشار نسخه‌ی نینتندو سوئیچ را نام برد. علاوه بر این‌ها، اخیراً اسلج‌همر یکی از اخبار مهم این بازی را اعلام کرده و گفته است که حالت زامبی آن در ۲۰ ژوئیه مصادف با ۲۹ تیر، طی رویداد کامیک‌کان سن دیگو معرفی می‌شود.

Call of Duty: WW2 در ۳ نوامبر مصادف با ۱۲ آبان برروی رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان انتشار می‌یابد و پیش‌خریدکنندگان آن، به‌جز ۵۰۰ امتیاز COD، از بتایی ویژه و Divisions Pack بهره می‌برند که پنج اسکین را برای شخصیت‌های بخش چندنفره به ارمغان می‌آورد.

منبع متن: gamefa