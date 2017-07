مانند هر هفته، این سری نیز شاهد انتشار آمار Media Create هستیم؛ آماری که در آن پر فروش‌ترین نرم‌افزارها و سخت افزارهای هفته گذشته در سرزمین آفتاب تابان، ژاپن را دنبال می کنیم. با ما همراه باشید تا این آمار را در هفته‌ای دیگر بررسی کنیم. آمار فروش این هفته از تاریخ ۳ تا ۹ […]

مانند هر هفته، این سری نیز شاهد انتشار آمار Media Create هستیم؛ آماری که در آن پر فروش‌ترین نرم‌افزارها و سخت افزارهای هفته گذشته در سرزمین آفتاب تابان، ژاپن را دنبال می کنیم. با ما همراه باشید تا این آمار را در هفته‌ای دیگر بررسی کنیم.



آمار فروش این هفته از تاریخ ۳ تا ۹ جولای را شامل می‌شود و شاهد عرضه چند بازی جدید در هفته گذشته هستیم که همه آن‌ها در رده های بالا قرار گرفته اند و از نظر فروش، عملکرد خوبی را داشته اند. مورد توجه ترین بازی در بازار هفته گذشته ژاپن، Gundam Versus باندای نامکو بود که توانست به فروش عالی ۱۲۱,۴۴۴ نسخه ای در هفته اول، در صدر فهرست فروش بازی‌ها قرار بگیرد. در رده دوم چهره‌ای بسیار آشنا به نام Mario Kart 8 Deluxe را می‌بینیم که همچنان دست بردار نیست و پس از چندین هفته غرضه به خوبی می‌فروشد. فروش فیزیکی کلی Mario Kart 8 Deluxe در بازار ژاپن در این هفته به ۵۶۳,۴۹۵ نسخه رسید که آمار فوق‌العاده ای است. ARMS، پدیده ای که چند هفته پیش برای سوییچ منتشر شد و با خلاقیتی که داشت، توانست خوش بدرخشد، این هفته نیز فروش راضی کننده ای را تجربه کرده و در رده سوم ایستاده است. نکته جالب در آمار فروش این هفته، عرضه Omega Labyrinth Z برای دو کنسول پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ویتا است؛ به این صورت که این بازی هم برروی کنسول خانگی و کنسول دستی سونی، فروش برابر و خوبی را داشته است و مجموع فروش آن روی این دو پلتفرم، به حدود ۱۸,۰۰۰ نسخه می‌رسد. به غیر از پایداری فوق‌العاده فروش بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild، نکته مورد توجه دیگری در فهرست فروش بازی های این هفته ژاپن دیده نمی‌شود. تمام بازی‌های جدید منتشر شده در هفته گذشته در بازار ژاپن شامل Gundam Versus (رده اول)، Omega Labyrinth Z (رده های چهارم و پنجم یا در رده دوم اگر مجموع فروش آن را حساب کنیم).

شما می‌توانید در زیر فهرست پرفروش ترین‌ نرم افزارهای هفته گذشته در ژاپن را مشاهده کنید. مانند همیشه لازم است اشاره کنیم که آماری که Media Create ارایه می‌کند، تنها فروش فیزیکی و خرده فروشی محصولات را بیان می‌کند و شامل فروش دیجیتالی بازی‌ها و کنسول‌ها نمی‌شود. بنابراین نمی‌توان فروش کلی را به صورت دقیق ارایه کرد اما نمونه خوب و مفیدی در دسترس‌ ما قرار می‌گیرد.

Gundam Versus – PS4 — ۱۲۱,۴۴۴ / New Mario Kart 8 Deluxe – Switch — ۱۳,۴۳۶ / ۵۶۳,۴۹۵ ARMS – Switch — ۱۲,۶۵۳ / ۱۶۱,۳۶۱ Omega Labyrinth Z – PS4 — ۹,۳۲۰ / New Omega Labyrinth Z – PS Vita — ۸,۸۲۱ / New The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Switch — ۷,۸۳۰ / ۵۳۰,۰۱۲ Radiant Historia: Perfect Chronology – ۳DS — ۵,۳۴۹ / ۲۹,۹۴۵ Monster Hunter XX – ۳DS — ۴,۳۲۸ / ۱,۵۳۸,۹۹۳ Grand Theft Auto V (4,990 Yen Edition) – PS4 — ۳,۵۸۹ / ۳۶۰,۸۰۰ Pokémon Sun/Moon – ۳DS –۳,۴۰۵ / ۳,۲۸۴,۸۸۸ Portal Knights – PS4 — ۳,۳۸۹ / ۱۴,۸۸۸ Minecraft — PS Vita – ۳,۳۶۸ / ۱,۱۷۳,۷۸۴ Call of Duty: Black Ops III – Game of the Year Edition – PS4 — ۳,۲۸۶ / ۶,۵۳۰ The Alliance Alive – ۳DS — ۳,۰۷۲ / ۳۹,۵۷۸ Ys VIII: Lacrimosa of Dana – PS4 — ۲,۸۷۷ / ۵۹,۵۶۴ Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo – ۳DS — ۲,۸۰۴ / ۱۹۸,۶۹۶ Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission X – ۳DS — ۲,۵۹۴ / ۱۷۵,۴۹۱ Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – PS4– ۲,۴۴۵ / ۲۱۱,۲۱۰ Super Mario Maker — ۳DS — ۲,۴۰۹ / ۱,۰۵۹,۶۶۵ Nier: Automata – PS4 — ۲,۲۵۳ / ۳۵۲,۰۹۶

همچنین می‌توانید در زیر، فهرست پرفروش ترین سخت افزارها را در هفته گذشته در ژاپن مشاهده کنید:

Switch: 26,256 PS4: 22,704 New 3DS XL: 11,849 PS4 Pro: 7,067 Vita: 4,572 ۲DS: 2,196 New 3DS: 845 Wii U: 164 PS3: 148 Xbox One: 72

با این که بازار سخت افزار ژاپن در هفته گذشته آرام و بدون نکته و اتفاق خاصی پیش رفته است، اما در کل می‌توان عملکرد فروش کنسول ها را مثبت ارزیابی کرد. از صدر نشین همیشگی، یعنی کنسول نینتندو سوییچ که آغاز کنیم، می‌بینیم که فروش این کنسول ترکیبی حدود هزار واحد نسبت به هفته قبل افزایش داشته است. این روند پیشرفت برای کنسول پلی‌استیشن ۴ نیز صدق می‌کند و این کنسول نیز حدود هزار واحد افزایش فروش داشته است. در هفته گذشته در مورد فاصله ای که بین فروش سوییچ و پلی‌استیشن ۴ وجود دارد صحبت کردیم؛ پیش بینی این که پلی‌استیشن ۴ سرانجام می‌تواند به پادشاه سخت افزاری ژاپن غلبه کند، بسیار سخت است اما هیچ چیز بعید نیست و قطعا عرضه بازی‌های انحصاری و محبوب در تعیین این موضوع، حرف اول را می‌زنند. در رده های دیگر، به غیر از کنسول دستی New 3DS XL، دیگر کنسول ها پیشرفت فروش (هر چند بسیار اندک) را تجربه کرده‌اند.

