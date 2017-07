عنوان What Remains Of Edith Finch به Xbox One خواهد آمد

دارندگان کنسول Xbox One به زودی می‌توانند یک سفر خاص را تجربه کنند که پیش از این تنها در پلتفرم‌های PS4 و PC امکان آن وجود داشت. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Game Informer، ناشر عنوان What Remains Of Edith Finch یعنی Annapurna Interactive اعلام کرده‌ است که این عنوان در 19 ژوئیه (28 تیر) به کنسول Xbox One خواهد آمد.

اگر تا به الان بازی را تجربه نکرده‌اید، باور کنید که نمی‌خواهید داستان بازی برایتان فاش شده و تجربه‌ی آن خراب شود. این عنوان توسط استودیوی سازنده‌ی The Unfinished Swan یعنی Giant Sparrow ساخته شده است. اگر از آن بازی یا دیگر بازی‌های هم‌سبک مانند Firewatch یا Gone Home لذت بردید، احتمالا از What Remains Of Edith Finch که روایت‌کننده‌ی یک سری داستان‌های کوتاه درباره‌ی یک خانواده‌ی نفرین شده است نیز لذت خواهید برد.

عنوان What Remains Of Edith Finch در 25 آوریل (5 اردیبهشت) منتشر شد و از وب‌سایت پردیس‌گیم عنوان نمره‌ی 9 را دریافت کرد و منتقد پردیس‌گیم - «سینا ربیعی» - آن را "یک تجربه کوتاه اما بشدت تاثیرگذار" دانست که تجربه‌ی آن برای افرادی که "به دنبال یک تجربه کوتاه، تاثیرگذار و قابل‌تامل در مورد مرگ و زندگی" هستند "واجب" است. شما می‌توانید نقد و بررسی این بازی در پردیس‌گیم را به قلم «سینا ربیعی» در اینجا مطالعه کنید.

منبع متن: pardisgame