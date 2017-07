حتما بازی آخر استودیوی Giant Sparrow که مدتی پیش منتشر شد و What Remains of Edith Finch نام داشت را به یاد دارید. بازی‌بازان این استودیو را بیشتر به خاطر روایت داستان درگیر کننده و همه جانبه‌اش می‌شناسند و این موضوع دقیقا در بازی آخر آن‌ها صدق می‌کرد. در واقع همین روایت داستان و کشش داستانی بود […]

حتما بازی آخر استودیوی Giant Sparrow که مدتی پیش منتشر شد و What Remains of Edith Finch نام داشت را به یاد دارید. بازی‌بازان این استودیو را بیشتر به خاطر روایت داستان درگیر کننده و همه جانبه‌اش می‌شناسند و این موضوع دقیقا در بازی آخر آن‌ها صدق می‌کرد. در واقع همین روایت داستان و کشش داستانی بود که What Remains of Edith Finch را به عنوانی ارزشمند و موفق تبدیل کرد (در کنار عناصر ماجرایی بازی).



در بازی What Remains of Edith Finch، استودیوی Giant Sparrow بازی‌بازان را وارد داستانی غم انگیز از خانواده Finch می‌‌کند. در این بازی ماجرایی و قصه گو، شما باید در نقش Edith به خانه قدیمی خانواده Finch رفته و تاریخچه آن‌ها را مرور کنید. چیزی که باعث شده Edith به فکر جست و جو و مکاشفه در خانه بزرگ و قدیمی خانواده خود برود، یک سری مسائل خانوادگی است که به او کمک می‌کند بیشتر خودش و البته خانواده‌اش را بشناسد. مانند بسیاری از بازی‌های ماجرایی دیگر، داستان در بازی What Remains of Edith Finch به مرور و با جست و جو در محیط روایت می‌شود و شاهد دیالوگ‌های زیادی در بازی نیستیم. روایت داستان بازی است که آن را به عنوانی با ارزش تبدیل کرده و البته وسواس سازندگان در طراحی محیط‌ها و اتاق‌ها نیز از نقاط قوت بازی است.

این عنوان برای پلتفرم های پلی‌استیشن ۴ و رایانه های شخصی عرضه شده بود و حال، قرار است در هفته آینده برای کنسول ایکس‌باکس وان منتشر شود. شرکت ناشر بازی، یعنی Annapurna Interactive، امروز اعلام کرد که بازی What Remains of Edith Finch در تاریخ ۱۹ ماه ژوئن ۲۰۱۷ برای ایکس‌باکس وان منتشر خواهد شد و قیمت معمولی ۱۹٫۹۹ دلار خواهد داشت. نسخه ایکس‌باکس وان بازی هیچ تغییری نسبت به نسخه های دیگر ندارد و بازی‌باز باید در این عنوان ماجرایی، سرگذشت هر کدام از اعضای خانواده Finch و چگونگی مرگ آن ها را دریابد.

شما می‌توانید از اینجا، به فهرست موسیقی های بازی دسترسی داشته باشید. عنوان What Remains of Edith Finch هم‌اکنون برای پلتفرم های رایانه های شخصی و پلی‌استیشن ۴ در دسترس است و در ۱۹ ژوئن به ایکس‌باکس وان می‌آید.

