مطابق هر هفته، این بار نیز با لیست پرفروش‌ترین بازی‌ها و کنسول‌های کشور ژاپن خدمت شما عزیزان هستیم.

بنابر گزارش پردیس گیم و به نقل از Dualshockers، این هفته بازی Gundam Versus توانست صدر پرفروش‌ترین‌ بازی‌های کشور ژاپن را به خود اختصاص بدهد. در ادامه بازی Mario Kart 8 Deluxe و ARMS به ترتیب مکان‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند؛ همچنین از سایر بازی‌های جدید و تازه عرضه شده می‌توان به Omega Labyrinth Z در رتبه چهارم اشاره کرد.

شما می‌توانید در زیر شاهد لیست 20 بازی پرفروش این هفته باشید.

Gundam Versus – PS4 — 121,444 / New

Mario Kart 8 Deluxe – Switch — 13,436 / 563,495

ARMS – Switch — 12,653 / 161,361

Omega Labyrinth Z – PS4 — 9,320 / New

Omega Labyrinth Z – PS Vita — 8,821 / New

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Switch — 7,830 / 530,012

Radiant Historia: Perfect Chronology – 3DS — 5,349 / 29,945

Monster Hunter XX – 3DS — 4,328 / 1,538,993

Grand Theft Auto V (4,990 Yen Edition) – PS4 — 3,589 / 360,800

Pokémon Sun/Moon – 3DS –3,405 / 3,284,888

Portal Knights – PS4 — 3,389 / 14,888

Minecraft — PS Vita – 3,368 / 1,173,784

Call of Duty: Black Ops III – Game of the Year Edition – PS4 — 3,286 / 6,530

The Alliance Alive – 3DS — 3,072 / 39,578

Ys VIII: Lacrimosa of Dana – PS4 — 2,877 / 59,564

Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo – 3DS — 2,804 / 198,696

Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission X – 3DS — 2,594 / 175,491

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – PS4– 2,445 / 211,210

Super Mario Maker — 3DS — 2,409 / 1,059,665

Nier: Automata – PS4 — 2,253 / 352,096

در لیست پرفروش‌ترین کنسول‌ها همچون هفته‌های قبلی شاهد صدرنشینی جدیدترین محصول کمپانی Nintendo یعنی Switch هستیم.

Switch: 26,256

PS4: 22,704

New 3DS XL: 11,849

PS4 Pro: 7,067

Vita: 4,572

2DS: 2,196

New 3DS: 845

Wii U: 164

PS3: 148

Xbox One: 72

منبع متن: pardisgame