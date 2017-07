منبع داخلی: کنسول بعدی Xbox در دست توسعه است

همان‌طور که می‌دانید Microsoft تا پایان امسال کنسول جدید خود یعنی Xbox One X را عرضه خواهد کرد. Xbox One X به نوعی نسخه بهبودیافته Xbox One بوده و نسبت به آن بهبود‌های زیادی یافته است. این به نوعی چشم‌انداز آینده Microsoft نسبت به سخت‌افزار‌ها که دیگر چیزی به اسم نسل عادی نخواهد بود را نشان می‌دهد.

به نظر می‌رسد که این برنامه‌ای است که Microsoft می‌خواهد طبق آن پیش برود. مهم نیست حدس‌ وگمان‌ها و افکار مختلف چه چیزی پیشنهاد می‌دهند، در حال حاضر روشن است که Microsoft می‌خواهد به توسعه سخت‌افزار‌های Xbox ادامه دهد. در واقع به تازگی آقای "جز کوردن" (Jez Corden) از Windows Central که یک منبع داخلی Microsoft محسوب شده و تاکنون لیک‌ها و اطلاعات زیادی را فاش کرده است، اعلام کرده که کنسول بعدی Xbox هم‌کنون در Microsoft در دست توسعه است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از GamingBolt بنابر گفته‌های "کوردن" Xbox جدید به این زودی‌ها عرضه نخواهد شد و در بهترین حالت 2 سال بعد از Xbox One X عرضه نخواهد شد که این بدین معناست که زودترین زمانی که می‌توان انتظار آن را داشت، سال 2020 است. وی اعلام کرد که احتمال دارد این کنسول جدید نسخه بهبودیافته و تازه‌تر Xbox One X باشد، چیزی همانند اتفاقی که برای Xbox One افتاد (شایان ذکر است که وی این حرف را به صورت قطعی نزد و فقط از احتمال وقوع آن خبر داد). هم‌چنین وی اعلام کرد تا آن‌جایی که به Microsoft مربوط می‌شود، دیگر چیزی به اسم "نسل" وجود ندارد. یعنی Xbox "نسل بعدی" چیزی براساس سنت است که شاید هیچ‌وقت اتفاق نیافتد.

علاوه بر این "کوردن" گفت که رئیس بخش Xbox یعنی "فیل اسپنسر" از از نظرات و بازخورد‌های مردم نسبت به فرست‌پارتی‌های Microsoft آگاه بوده و آن‌ها را شنیده است. وی اطلاعات دیگری در این مورد منتشر نکرد ولی این حقیقت که Microsoft این موضوع را ب هه خوبی درک کرده، نشان می‌دهد که احتمال ایجاد تغییراتی در سیاست‌های فرست‌پارتی Microsoft وجود دارد.

نظر شما درباره صحبت‌های "جِز" کوردن" چیست؟ لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame