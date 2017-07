همان‌طور که می‌دانید چندی پیش "بن افلک" از کارگردانی فیلم مستقل Batman کناره‌گیری کرد و "مت دیوز" (Matt Reeves) که ساخت فیلم‌های هم‌چون Cloverfield و Dawn of the Planet of the Apes را درکارنامه دارد، جایگرین وی شد. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از GameSpot "ریوز" به تازگی اعلام کرده که وی از فیلم‌نامه‌ای که "بن افلک" نوشته استفاده نخواهد کرد و در این باره گفت " نه! این یک داستان جدید است. این یک شروع دوباره است. "

پیش از این مشخص نبود که آیا "ریوز" فیلم‌نامه "افلک" را نگه خواهد داشت یا نه ولی اکنون مشخص شده که وی چین قصدی ندارد. شاید بعضی از المان‌های آن حفظ شوند ولی به نظر می‌رسد که "ریوز" بیشتر آن را دوباره خواهد نوشت.

در فیلم‌نامه "افلک" شخصیت DeathStroke نقش شرور اصلی داستان بود و قرار یود نقش آن توسط "جو مانگالینو" (Joe Manganiello) ایفا شود. ولی اکنون مشخص نیست که آیا Deathstroke و "مانگالینو" نقشی در فیلم خواهند داشت یا نه!

البته "افلک" هنوز به Batman مرتبط خواهد بود چرا که وی نقش این شوالیه شنل‌پوش را ایفا خواهد کرد. "ریوز" اعلام کرده که قصد دارد "داستانی بسیار احساسی از Batman" را به تصویر بکشد و فیلمی "کارآگاهانه و سریع" بسازد.

جدیدترین فیلم "مت ریوز" War for the Planet of the Apes نام دارد و از فردا کران خواهد شد. در پایان لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame