عنوان Just Cause 3 یکی از مفرح‌ترین و دیوانه‌وارترین بازی‌های سال ۲۰۱۵ به حساب می‌آید؛ حالا تصور کنید که چقدر دیوانه‌کننده‌تر خواهد بود، اگر بتوانید این بازی را با دوستان‌ خود تجربه‌ کنید.

Nonos GbR نام گروهی است که در حال کار برروی ماد مولتی پلیر این عنوان است. این گروه تجربه‌ی ساخت بخش مولتی‌پلیر برای عناوین بزرگی چون Mafia II و GTA IV را دارد و حالا خبر از عرضه‌ی بخش مولتی‌پلیر Just Cause 3 تنها تا یک هفته‌ی دیگر داده است.

ماد مولتی‌پلیر این بازی که از ژانویه‌ی امسال تا کنون در حالت آزمایشی قرار داشته، در تلاش است تا سیل عظیمی از بازیکنان را در دنیای جذاب Just Cause 3 غرق کند و آن‌ها را به جان هم بندازد! از زمان انتشار نسخه‌ی آزمایشی این ماد، هزاران ویدئو در فضای مجازی آپلود شده است و همه نشان از جذابیت بی‌حد و حصر این عنوان در کنار دوستان دارد. گروه Nonos GbR با ایجاد وبلاگ مخصوص این ماد، همواره ارتباط خود را با بازیکنان حفظ و از این راه به اصلاح مشکلات این ماد سرعت بخشیده است تا مراحل تکمیل این ماد به نحو احسن پیموده شود.

یکی از مهم‌ترین مزایای این ماد در آن است که اجازه می‌دهد، هزاران بازیکن در یک سرور به تجربه‌ی این بازی بپردازند؛ قابلیتی که در ماد مولتی‌پلیر Just Cause 2 هم وجود داشت و صحنه‌های به‌یادماندنی‌ زیادی را برای بازیکنان رقم زده بود. به علاوه در ماد Just Cause 3، بازیکنان می‌توانند حالت‌های مختلف مولتی‌پلیر مانند Death Match را تجربه کنند و با هم به انجام مسابقات قایق سواری، ماشین رانی و … بپردازند.

به لطف مادسازانی که بخش مولتی‌پلیر را به دو نسخه‌ی ۲ و ۳ سری Just Cause افزودند، حالا شرکت سازنده به طور رسمی اعلام کرده است که قصد قرار دادن بخش مولتی‌پلیر در نسخه‌ی چهارم بازی دارد.

ماد مولتی‌پلیر Just Cause 3 در تاریخ ۲۰ جولای (۲۹ تیر) عرضه خواهد شد. برای مراجعه به صفحه‌ی رسمی این ماد در استیم، به این لینک مراجعه فرمایید.

منبع متن: gamefa