به تازگی شرکت Microsoft از برنامه‌های خود برای مراسم Gamescom 2017 رونمایی کرده است. افراد در این مراسم می‌توانند به تجربه و کار با Xbox One X بپردازند؛ هم‌چنین یک برنامه زنده و اخباری جدید پیرامون کنسول منتشر خواهد شد. کنسول Xbox One X همراه با 27 بازی در نمایشگاه قابل بازی خواهد بود.

این بازی‌ها عناوینی هستند که در 12 ماه آینده عرضه خواهند شد و برروی کنسول‌های Xbox One و Windows 10 قابل بازی هستند. از میان این عناوین می‌توان به Forza Motorsport 7، Age of Empires: Definitive Edition و Sea of Thieves اشاره کرد.

علاوه بر این‌ها به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از VG247 شرکت Microsoft در تاریخ 29 مرداد ساعت 23:30 به وقت تهران کنفرانسی را برگزار خواهد کرد و در آن در کنار اخباری جدید از Xbox One X چندین "سورپرایز کوچک" نیز خواهد داشت. هم‌چنین Xbox FanFest دوباره به Gamescom بازگشته و به متاسبت 20 سالگی سری Age of Empires لایو‌استریمی برگزار خواهد شد.

مراسم سالیانه Gamescom از تاریخ 21 تا 26 آگوست در شهر کلن کشور آلمان برگزار خواهد شد. در پایان لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame