بازی The Evil Within در سال ۲۰۱۴ میلادی از سوی شرکت بتسدا (Bethesda) روانه بازار شد و توانست واکنش مثبت منتقدان و بازیکنان را برانگیزاند. این ساخته شینجی میکامی (Shinji Mikami) معروف، با عناصر ترسناک روانشناختی خود، توانست در دل بازیکنان جای بگیرد؛ اگرچه برخی مضامین داستانی و روایی آن کمی گیج گننده بودند.

در جریان رویداد E3 2017، استودیوی Tango Gameworks از دنباله این بازی رونمایی به عمل آورد. به موجب همین امر، ممکن است که عده‌ای به دشواری به خاطر داشته باشند که داستان بازی The Evil Within به چه شکل بوده است و دنباله آن در چه زمینه‌ای خواهد بود. به همین منظور، شرکت بتسدا اقدام به راه‌اندازی یک صفحه با مضمون «پرسش‌های متداول» برای عنوان The Evil Within 2 کرده است که حاوی اطلاعات جدیدی از این بازی در دست ساخت است.

صفحه مورد بحث از این نشانی قابل مشاهده و بررسی است اما پیش از هر گونه اقدام، باید یادآور شویم که اگر نسخه نخست این سری را تجربه نکرده‌اید، این صفحه جزئیات مهمی از داستان این بازی را فاش خواهد کرد. از سوی دیگر، شرکت بتسدا اعلام کرده است که برای تجربه The Evil Within 2 نیازی به فهم کامل قسمت قبل این بازی نیست.

در ابتدای صفحه پرسش‌های متداول بازی The Evil Within 2 آمده است که:

شما برای ورود به بازی The Evil Within 2 نیازی به فهم کامل عنوان The Evil Within و وقایع داستانی و جزئیات دیگر آن نخواهید داشت؛ اما اگر می‌خواهید که به اطلاعاتی در رابطه با پس‌زمینه اصلی این بازی دست یابید، ما آن را برای شما [در این صفحه] پوشش داده‌ایم. هسته اصلی [داستانی] این بازی درباره مردی است که با شیاطین خود (هم به معنای واقعی کلمه و هم به صورت تجسمی) در سفرش برای نجات دخترش، مبارزه می‌کند.

در ادامه این مقاله به بررسی حوادث رخ داده در بازی The Evil Within و رویدادهای مربوط به شخصیت‌های سباستین (Sebastian) و استم (STEM) و هر چیزی که باید در رابطه با این عنوان بدانید، پرداخته می‌شود.

بازی The Evil Within 2 در تاریخ جمعه ۲۱ مهر ماه (۱۳ اکتبر ۲۰۱۷ میلادی) برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی عرضه و منتشر خواهد گردید. در راستای دیگر اخبار مرتبط با این بازی، چندی پیش مشخص شد که این بازی ترکیبی از عناصر ترسناک روحی و روانی است. همچنین توسعه‌دهندگان این بازی مدعی شدند که برای ساخت این عنوان از تعداد زیادی آثار ژاپنی الهام گرفته‌اند. از سوی دیگر، شرکت بتسدا از کمیک‌های سری‌های The Evil Within و همچنین دو سری Dishonored و Wolfenstein رونمایی به عمل آورد که از این نشانی می‌توانید به جزئیات بیشتری در این رابطه دست یابید.

منبع متن: gamefa