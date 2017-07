به تازگی جزئیاتی از بازی بعدی سم بارلو (Sam Barlow)، سازنده‌ی عنوان تحسین‌شده‌ی Her Story، منتشر شده است. طبق اطلاعات به دست آمده، شرکت Annapurna Interactive انتشار این بازی را بر عهده خواهد داشت؛ شرکتی که مدتی پیش بازی What Remains of Edith Finch را به انتشار رساند. به نظر می‌رسد سازنده‌ی یکی از تحسین‌شده‌ترین عناوین […]

به تازگی جزئیاتی از بازی بعدی سم بارلو (Sam Barlow)، سازنده‌ی عنوان تحسین‌شده‌ی Her Story، منتشر شده است.

طبق اطلاعات به دست آمده، شرکت Annapurna Interactive انتشار این بازی را بر عهده خواهد داشت؛ شرکتی که مدتی پیش بازی What Remains of Edith Finch را به انتشار رساند. به نظر می‌رسد سازنده‌ی یکی از تحسین‌شده‌ترین عناوین سال ۲۰۱۵، مدتی است که برروی عنوان جدید خود کار می‌کند. نام این بازی Telling Lies خواهد بود و همانند Her Story در سبک فیلم تعاملی (Interactive Movie) خواهد بود، اما به لطف حمایت شرکت آناپورنا اینتراکتیو از محتوا، بودجه‌ و کیفیت ساخت بهتری برخوردار خواهد بود. گروه سازنده در حال جست‌و‌جو برای استعدادهای هالیوودی است تا از آن‌ها برای ایفای نقش در بازی استفاده کند.

به نظر می‌رسد Telling Lies دنباله‌ی معنوی عنوان Her Story باشد، اما مطمئنا داستان متفاوتی خواهد داشت و شامل شخصیت‌ها و مکان‌های جدیدی خواهد بود.

بارلو در جواب سوالات متعدد درباره‌ی داستان بازی، سکوت اختیار کرده است، اما عنوان داشته است که داستان بازی، تمی سیاسی خواهد داشت و شامل ۳ یا ۴ شخصیت کلیدی خواهد بود. بارلو اعلام کرده است که منبع الهام بازی جدیدش، فیلم “مکالمه” (The Conversation)، ساخته‌ی سال ۱۹۷۴ و یکی از تحسین‌شده‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما، است.

طبق شایعات، گفته می‌شود عنوان Telling Lies در اواخر سال ۲۰۱۷ و یا اوایل سال ۲۰۱۸ روانه‌ی بازار می‌شود.

منبع متن: gamefa