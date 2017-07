اطلاعاتی جدید از بخش تک نفره بازی Friday the 13th: The Game منتشر شد

به تازگی اطلاعاتی جدید از بخش تک نفره بازی Friday the 13th: The Game، توسط سازندگان آن منتشر شده است که جزئیات بیشتر در ادامه قابل مشاهده است. همان طور که اطلاع دارید، بازی Friday the 13th: The Game که از روی فیلم ترسناکی با همین نام نیز ساخته شده است، در دو ماه گذشته […]

به تازگی اطلاعاتی جدید از بخش تک نفره بازی Friday the 13th: The Game، توسط سازندگان آن منتشر شده است که جزئیات بیشتر در ادامه قابل مشاهده است.

همان طور که اطلاع دارید، بازی Friday the 13th: The Game که از روی فیلم ترسناکی با همین نام نیز ساخته شده است، در دو ماه گذشته یعنی می، به ساخته استودیو بازیسازی گان مدیا ( Gun Media ) ، برای پلتفرم‌های مقصد خود منتشر شد که توانست تا حدودی نظر بازیکنان را به خود جلب کند. هر چند که هم اکنون با انتشار بروزرسانی هایی از سوی سازندگان، این عنوان باز هم با مشکلات سرور‌ ها و سیستم هماهنگ سازی بازیکنان دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.

این بازی که فعلا فقط به عنوان یک بازی آنلاین شناخته می‌شود و دارای بخش چندنفره است، بزودی از یک بخش تک نفره داستانی هم پشتیبانی خواهد کرد که به گفته سازندگان، به صورت یک بروزرسانی جداگانه در تابستان جاری، برای بازی در دسترس خواهد بود.

حال به تازگی اطالاعاتی جدید از بخش تک نفره منتشر شده است و سازندگان اعلام کرده اند که این بخش هم اکنون در حال ساخت است و تیم سازنده به طور جدی در حال کار بر روی این بخش است. آن ها به صورت رسمی اعلام کرده اند که یکی از بزرگ ترین مشکلات فنی که در حال کار بر روی رفع آن هستند، نشت حافظه بازی است که بیشتر از پلتفرمی، در ایکس باکس وان ایجاد می‌شود:

ما بیشتر از همه نگران مشکل بزرگ نشت حافظه هستیم که بیشترین تاثیر آن در کنسول ایکس باکس وان است.

البته استودیو گان مدیا اعلام کرده است که آن ها راه حل این مشکل را با مشورت و کمک گرفتن از ناشر آن یعنی ایلفونیک (Illfonic)، و استدیو های دیگر پیدا کرده اند و در حال کار بر روی آن هستند. با همه این ها و در سویی دیگر، هنوز تیم سازنده بخش اعظمی از توان خود را بر روی بخش تک نفره گذاشته و در مورد آن افزوده:

ما حمایت‌های بسیار خوبی از طرف طرفداران و خریداران این بازی داشتیم و قصد داریم در آینده با انتشار بروزرسانی‌های بیشتر، مشکلات این بازی را تا حد زیادی رفع کنیم. همچنین بزودی اطلاعات بیشتری از قسمت تک نفره بازی و بسته‌های الحاقی و اضافات آن منتشر خواهیم کرد تا بتوانیم یک بخش تک نفره کامل را به بازیکنان ارائه دهیم

در مورد گیم پلی این بازی هم باید ذکر کنیم، عنوان Friday the 13th: The Game، به صورت یک رقابت ۱-۷ دنبال می‌شود که یکی از بازیکنان شخصیت جیسون (Jason)، را به عنوان قاتل انتخاب می‌کند و بقیه بازیکنان با کنترل شخصیت‌های انسان‌های معمولی، باید از دست جیسون فرار کنند و برای ادامه زندگی تلاش خود را ادامه دهند. هم اکنون این بازی برای پلتفرم‌های مقصد خود در دسترس است و از سه نقشه Higgins Haven، Packanack Lodge،Camp Crystal Lake بهره می‌برد.

منبع متن: gamefa