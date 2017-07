تصاویری جدید از The Evil Within 2 منتشر شد

به تازگی تصاویر جدیدی از بازی The Evil Within 2 منتشر شده است که جزئیات دیگر آن را در ادامه می‌توانید مطالعه کنید. همان طور که اطلاع دارید، بازی مورد انتظار The Evil Within 2 در جریان کنفرانس کمپانی بتسدا (Bethesda) در رویداد E3 2017 معرفی شد و توانست نظر همگان را به خود جلب […]

به تازگی تصاویر جدیدی از بازی The Evil Within 2 منتشر شده است که جزئیات دیگر آن را در ادامه می‌توانید مطالعه کنید.

همان طور که اطلاع دارید، بازی مورد انتظار The Evil Within 2 در جریان کنفرانس کمپانی بتسدا (Bethesda) در رویداد E3 2017 معرفی شد و توانست نظر همگان را به خود جلب کند. این بار کارگردان مشهور و با تجربه بازی یعنی شینجی میکامی (Shinji Mikami)، قرار است بازیکنان را به اعماق ترس و وحشت ببرد و آنان را در کابوس های شبانه شخصیت اصلی بازی همراه کند.

نسخه اول این بازی توانست در زمان انتشار خود، نظر ها و نقد های متفاوتی را کسب کند اما هر چه که بود، موفقیت بسیار خوبی در بخش ترسناک بازی اعمال شد که طرفداران این سبک بعد از مدت ها، بالاخره با یک عنوان مناسب در این سبک رو به رو بودند. حال در نسخه جدید، طبق گفته‌های شینجی میکامی، قرار است هیجان های روانشناختی جدیدی به بازی اضافه شود و مرز ترس بازی را تا حد بسیار زیادی بالا ببرد.

در مورد داستان بازی هم باید بگویم، این بار شخصیت اصلی بازی یعنی کارگاه سباستین (Sebastian Castellanos)، با تجربه تر و به اصتلاح، آب دیده تر از قبل در کنترل شما قرار دارد و به دنبال دختر گمشده اش می‌رود که بازیکنان باید وارد کابوس‌های وحشتناک و مراحل درگیر کننده ای شوند. کاربران مثل نسخه قبلی با انواع اسلحه ها و تله‌ها سر و کار دارند و می‌توانند از آن ها در طول بازی استفاده کنند.

در همین رابطه ، به تازگی سازندگان بازی تصاویری جدید از این عنوان منتشر کرده اند که در ادامه مشاهده خواهید کرد.

بازی The Evil Within 2 هم اکنون به دست استودیو Tango Gameworks در حال ساخت است و قرار است در تاریخ ۱۳ اکتبر، مصادف با جمعه ۲۱ مهر، برای پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان و رایانه‌های شخصی عرضه شود.

تصاویر جدید بازی The Evil Within 2:

منبع متن: gamefa