کاربرانی از سرویس “Xbox Live Gold” که علاقه به تجربه‌ی بازی جهان‌باز شرکت Ubisoft برروی کنسول ایکس باکس وان و بازی Kane And Lynch ۲: Dog Days برروی ایکس باکس ۳۶۰ دارند، باید عجله کنند؛ چراکه فرصت تجربه‌ی رایگان این عناوین، رو به اتمام است. امروز، فرصت تجربه‌ی رایگان برای دو عنوان Watchdogs و Kane And […]

کاربرانی از سرویس “Xbox Live Gold” که علاقه به تجربه‌ی بازی جهان‌باز شرکت Ubisoft برروی کنسول ایکس باکس وان و بازی Kane And Lynch ۲: Dog Days برروی ایکس باکس ۳۶۰ دارند، باید عجله کنند؛ چراکه فرصت تجربه‌ی رایگان این عناوین، رو به اتمام است.

امروز، فرصت تجربه‌ی رایگان برای دو عنوان Watchdogs و Kane And Lynch ۲ به اتمام خواهد رسید. عنوان دیگر شرکت یوبی‌سافت با نام Grow Up نیز هم‌اکنون برای کاربران این سرویس، رایگان است و علاقه‌مندان تا تاریخ ۳۱ جولای (۹ مرداد) فرصت استفاده از این عنوان را دارند.

جایگزین Watchdogs در این سرویس، بازی Runbow خواهد بود که از تاریخ ۱۶ جولای (۲۵ تیر) تا تاریخ ۱۵ آگوست (۲۴ مرداد) در اختیار کاربران، قرار خواهد گرفت. عنوان Lego Pirates of The Caribbean هم جانشین Kane and Lynch ۲ در ایکس باکس ۳۶۰ خواهد بود و از ۱۶ تا ۳۱ جولای در در سرویس “Xbox Live Gold” قرار خواهد داشت.

شما می‌توانید از قسمت پایین برای دریافت این عناوین اقدام کنید:

ایکس باکس وان

ایکس باکس ۳۶۰

منبع متن: gamefa