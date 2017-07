آخرین فرصت دریافت رایگان چند عنوان برای دارندگان Xbox Live Gold

به گزارش پردیس گیم به نقل از gamespot دارندگان حساب Xbox Live Gold تا فردا وقت دارند تا دو عنوان Watch Dogs و Kane & Lynch 2 به رایگان تجربه کنند.این شانس فقط تا پایان فردا باقی خواهد ماند. عنوان دیگری که برای Xbox One بصورت رایگان قابل بازی است، عنوان Grow Up ساخته‌ی شرکت یوبیسافت است.

همچنین جایگزین عنوان Watch Dogs در Xbox One عنوان Runbow است که از تاریخ 25 تیرماه تا 24 مردادماه به‌ رایگان در دسترس خواهد بود. برای کنسول Xbox 360 نیز عنوان Lego Pirates Of The Caribbean از تاریخ 25 تیر تا 9 مرداد‌ماه در دسترس خواهد بود.

از طریق لینک های زیر می‌توانید بازی‌ها را دریافت کنید:

Xbox One:

Watch Dogs (فقط تا فردا)

Grow Up

Xbox 360:

Kane & Lynch 2 (فقط تا فردا)

منبع متن: pardisgame