مایکل پکتر: سونی قیمت کنسول های خود را کاهش خواهد داد

پردیس‌گیم به نقل از GamingBolt، با وجود اینکه سونی تا به اینجای سال جاری فروش خوبی را پشت سر گذاشته است اما در سه ماهه چهارم سال هیچ عنوانی انحصاری در سبک AAA بجز عنوان Gran Turismo Sport ندارد. به همین خاطر تمام بار فروش کنسول PS4 بر دوش این عنوان خواهد بود و کیفیت این بازی وضعیت فروش کنسول PS4 در سه ماهه چهارم و تعطیلات پایان سال را رقم خواهد زد. اگر عنوان انحصاری کنسول رقیب یعنی Forza Motorsport 7 را هم در نظر بگیریم، اوضاع فروش PS4 باز هم پیچیده تر خواهد شد.

پس متوجه شدیم که PS4 در سه ماهه چهارم عناوین انحصاری بسیار کمی خواهد داشت، حتی کمتر از عناوین انحصاری کنسول Nitendo Switch و Xbox One به تنهایی. به عقیده مایکل پکتر- تحلیلگر اوراق بهادار Wedbush- سونی برای مقابله با رقبا، قیمت دو کنسول PS4 و PS4 Pro را در تعطیلات پایان سال کاهش خواهد داد.

مایکل پکتر گفت: "به نظر من قیمت‌های کنسول های مایکروسافت چندان رقابتی نیستند." وی ادامه داد:

"قیمت کنسول Xbox One S معادل قیمت کنسول PS4 است و این وضعیت در مورد کنسول Xbox One X نیز صادق است. قیمت فعلی Xbox One X ، 100 دلار گران‌تر از کنسول PS4 Pro است و در تعطیلات پایان سال این اختلاف قیمت به 150 دلار خواهد رسید. حدس من این است که سونی برای حفظ میزان فروش کنسول های خود، قیمت PS4 را به 249 دلار و قیمت PS4 Pro را به 349 دلار کاهش خواهد داد. در نتیجه کنسول‌های مایکروسافت به نظر مشتریان گران‌تر به نظر خواهد رسید و قیمت‌ کنسول‌های سونی مزیت آنها خواهند بود."

کاهش قیمت احتمالا ساده‌ترین و راحت‌ترین راه شرکت سونی برای خنثی کردن تاثیر کنسول های مایکروسافت در بازار خواهند بود. به علاوه کاهش قیمت باعث می‌شود که اختلاف قدرت Xbox One X و PS4 Pro کمتر به چشم بیاید. در کل کاهش قیمت کنسول‌های سونی در پایان سال حرکت بسیار هوشمندانه‌ای خواهد بود.

منبع متن: pardisgame