نیل بلامکمپ (Neil Blomkamp)، کارگردان معروف هالیوودی که ساخت آثاری چون District 9، Elysium و Chappie را در کارنامه دارد، اظهار داشته است که همچنان علاقه‌مند به ساخت فیلمی از سری بازی‌های Halo است.

باورش سخت است، اما تا همین چند سال پیش، قرار بود تا پروژه‌ی ساخت فیلم Halo به کارگردانی نیل بلامکمپ و تهیه‌کنندگی پیتر جکسون (Peter Jackson)، خالق سه‌گانه‌ی افسانه‌‌ای The Lord of The Rings، آغاز شود، اما شرایط آنطور که باید، پیش نرفت و بلامکمپ و جکسون تصمیم به ساخت عنوان تحسین‌شده‌ی District 9 گرفتند. امروز و بعد از کارگردانی دو فیلم Elysium و Chappie، بلامکمپ همچنان علاقه‌مند به ساخت فیلمی از دنیای Halo است.

وی در جواب یکی از طرفداران که از این کارگردان درباره‌ی فیلم Halo سوال کرده بود، بیان کرده که عاشق این فرانچایز است، اما هیچکس از شرکت مایکروسافت (Microsoft) با او صحبتی نداشته است.

من عاشق سری Halo هستم، اما به نظر می‌آید که سابقه‌ی چندان خوبی برای ساخت فیلم از روی این بازی نداشته باشم [نماد خنده]. آیا من دنیای بازی را دوست دارم؟ یا Master Chief را؟ بله! آیا قرار است فیلمی از این بازی را کارگردانی کنم؟ احتمالا خیر! منظورم این است که هنوز هیچکسی از من درخواستی نکرده است… با این حال باید اشاره کنم که اگر مایکروسافت از من برای همکاری در ساخت فیلم دیگری مثل Landfall که هم‌اکنون در دست ساخت است، درخواست کند، جواب من مثبت خواهد بود. کار در استودیوی “OATS” خیلی باحال خواهد بود!

چندی بعد از این صحبت‌ها، طرفداران به سراغ فرانک اوکانر (Frank O’Connor)، کارگردان و سازنده‌ی فرانچایز Halo رفتند تا نظر او را جویا شوند. اوکانر نیز در توییتر خود این‌گونه به صحبت‌های بلامکمپ، واکنش نشان داد:

ما بلامکمپ و دنیایی که خلق کرده است را دوست داریم و مشتاقیم تا روزی دوباره با وی، همکاری داشته باشیم. در ضمن او آدم بزرگی است!

با صحبت‌های بالا به نظر می‌رسد که هردو طرف تمایل به همکاری با یکدیگر دارند، اما سوال مهم، این است که چه زمانی مایکروسافت، بلامکمپ و استودیوی سازنده برای ساخت این فیلم به توافق می‌رسند. با توجه به اینکه مایکروسافت و استودیوی “۳۴۳”، به سختی مشغول ساخت عنوان Halo 6 هستند، به نظر نمی‌آید که ساخت این فیلم در آینده‌ای نزدیک رقم بخورد.

منبع متن: gamefa