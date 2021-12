در جدیدترین شماره‌ی مجله‌ی ژاپنی معروف فامیتسو یک پرونده‌ی بزرگ درباره‌ی توسعه‌ی بازی Ico نوشته شده است. در کنار آن، تعدادی از چهره‌های مطرح صنعت بازی‌های ویدیویی که هرکدام روی توسعه‌ی بازی‌های مهمی نقش داشته‌اند، به این بازی ادای احترام کرده و جملاتی را درباره‌ی آن بیان کرده‌اند.

فلسفه‌ی گیم‌دیزاین «طراحی تفریقی» در ICO | جعبه‌ابزار بازی‌سازان (۱۸)

در این پرونده‌ی ویژه، نیل دراکمن، رئیس ناتی داگ و خالق بازی لست آو آس، بیان کرده است که بازی Ico یکی از محبوب‌ترین بازی‌هایش در طول تاریخ است و آن را یک شاهکار واقعی در تاریخ بازی‌های ویدیویی خطاب می‌کند. او می‌گوید: «مکانیک اصلی بازی (گرفتن دست شخصیت همراه) و طراحی معماهای بازی در کنار هم حس پیوند منحصر‌به‌فردی را ایجاد می‌کند که فقط از طریق بازی‌های ویدیویی قابل تجربه است. روایت زیبا و تکان‌دهنده، زمینه‌ای غنی به سیستم‌های گیم‌پلی بازی می‌دهد و تجربه‌ای عمیقاً احساسی را ایجاد می‌کند.»

دراکمن در ادامه می‌گوید: «کارگردانی هنری و طراحی مرحله‌ی بازی بازیکنان را در حس تنهایی و جذابیت‌ سایه‌واری غرق می‌کند. موسیقی و صدا به شکلی ظریف در زیر شنیده می‌شود اما بسیار چشم‌گیر است. همه این عناصر با دقت خلق‌شده در کنار هم قرار می‌گیرند تا یک اثر هنری و در عین حال تأثیرگذار را خلق کنند. Ico منبع الهام و بازی موردعلاقه من در تمام دوران است.»

ماساهیرو ساکورای، کارگردان بازی سوپر اسم برادرز، می‌گوید: «بازی من یعنی Super Smash Bros Melee در تاریخ ۲۱ نوامبر همان سال منتشر شد، بنابراین ما تقریباً در یک زمان متولد شده‌ایم. Ico اثری است که چشم‌اندازی از دنیا را از مکانی بلند نشان می‌دهد که آن را برای همه برجسته و آشکار می‌سازد. این برخلاف سبک کربی و اسمش برادرز است که من آن‌ها را با جمله‌ی «تپه‌هایی با ارتفاع کم و زمین‌های وسیع» توصیف کرده‌ام. این یک واقعیت است که هر فرد با مسیری متفاوتی روبرو می‌شود که همین او را ارزشمند می‌کند. ما از آقای اوئدا و کارکنانی که به او اعتقاد دارند و از او پیروی می‌کنند تا یک اثر منحصربه‌فرد خلق کنند، حمایت می‌کنیم.»

سودا ۵۱، خالق بازی No More Heroes روش ذخیره ‌شدن (سیو) منحصر‌به‌فرد بازی را ستوده است که در آن ایکو و یوردا برای ذخیره‌ی بازی باید در کنار هم روی یک مبل سنگی بنشینند. سودا اظهار می‌کند که این الهام‌بخش او برای نحوه‌ی ذخیره‌ی بازی No More Heroes بوده که در توالت اتفاق می‌افتد. او با شوخی می‌گوید: «نیمکت خاص نیست؟ نرم و راحت است و در این بازی وقتی دو نفر آنجا بنشینند باعث ذخیره‌ی بازی می‌شود. در روزهایی که ذخیره‌ی خودکار هنوز یک کار لوکس بود، من، [اوئدا] را رقیب خود برای ایجاد چنین محل ذخیره‌ی بازی شیکی می‌دانستم. من تصمیم گرفتم که یک نقطه ذخیره‌ی بازی جدید ایجاد کنم که به ‌خوبی مبل باشد، بنابراین با سیو کردن بازی در توالت، من هم با الهام از کار او به این جمع پیوستم.»

تتسویا میزوگوچی، خالق بازی‌های Rez و Tetris Effect به‌ خاطر می‌آورد که Ico اولین اثری بود که پس از تمام کردن Rez آن را بازی کرده است. میزوگوچی می‌گوید: «هنوز می‌توانم به خوبی به یاد بیاورم که در پایان سال در دفتر خالی‌ام نشسته بودم، دست دختر (منظور یوردا در بازی Ico است) را گرفته بودم و به طرز عجیبی در بازی غوطه‌ور بودم. نسبت به این حس قوی نویسندگی احساس همسویی می‌کردم، به‌عنوان خالقی که در همان دوره زندگی می‌کند، این بسیار دلگرم‌کننده بود.»

همچنین گیِرمو دل‌ تورو، کارگردان معروف سینما، در این مقاله به بازی Ico ادای احترام می‌کند و توضیح می‌دهد که به نظر او پیام اصلی بازی چیست. دل تورو می‌گوید: «بازی‌های ساخته شده توسط اوئدا به لطف دنیایی که شما را به درون خود می‌کشد و عناصر معنوی و ماجراجویی‌هایی که ارزش‌هایی مانند عشق و خوبی را به شما یادآوری می‌کنند، حسی بی‌نظیر ایجاد می‌کنند. طراحی در این کارها داستان و ایده‌ی پشت آن را به شکلی عالی برجسته می‌کند و اهمیت شخصیت قهرمان را هم نشان می‌دهد. صحنه‌های این اثر که به طرز درخشانی ساخته شده، صیقلی خورده و به زیبایی نورپردازی شده‌اند، افکار مهم، ارتباطات عاطفی و جرقه‌های شگفت‌انگیز را منعکس می‌کنند.»

۱۰ بازی‌ساز مؤلف برتر تاریخ

او در ادامه می‌گوید: «علاقه و هدف اوئدا-سان برنده شدن یا بازنده شده بازیکن نیست بلکه علاقه‌ی او در افکار مهمی است که مورد آزمایش قرار می‌گیرند و برای تجربه‌ی بازی الهام‌بخش هستند. ایکو سفری خارق‌العاده در دنیایی است که توسط حواس نور، داستان‌ها و کارتون‌هایی که در طول اعصار به ما رسیده و نقاشی‌های دِ‌ کیریکو خلق شده‌اند. سفر و ماجراجویی عظیم این بازی به ما درس می‌دهد که دلیل بودنمان در این جهان – خواه در یک بازی ویدیویی یا در جهان واقعی باشد – نجات و حفظ کردن دوستانمان است»

در جریان این مطلب ویژه چهره‌های مشهور دیگری از جمله یوکو تارو (خالق بازی نیر) آرنت جنسن (مدیر استودیو پلی‌دِد)، میچیرو اوشیما (آهنگساز بازی Ico) و جنوا چن (مدیر استودیوی thatgamecompany) دربا‌ره‌ی این اثر تحسین‌برانگیز صحبت کرده‌اند.

منبع: VGC

نوشته بازی‌سازان بزرگ از تأثیر و الهام‌بخشی Ico می‌گویند؛ سالگرد ۲۰ سالگی ایکو اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala