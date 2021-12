بازی Star Wars: Eclipse در دوران High Republic از دنیای جنگ‌ ستارگان جریان دارد. این دوران صدها سال قبل از حماسه‌ی اسکا‌ی‌واکر و عصر طلایی محفل جدای (Jedi Order) و جمهوری جریان دارد. High Republic در سال گذشته به‌عنوان یک پروژه‌ی چندرسانه‌ای معرفی شد اما تا به اکنون بیشتر به سری کتاب‌ها و کمیک‌های به هم پیوسته‌ای مربوط می‌شد که وقایع مربوط به محفل جدای و نبرد آن‌ها با Nihil را روایت می‌کرد. Nihil گروه جدیدی از غارتگران است که به تکنولوژی‌های ابر فضایی دستیابی دارند و از آن‌ها برای حمله در سراسر کهکشان استفاده می‌کنند.

استودیو کوانتیک دریم بیشتر به خاطر آثار روایت محور تعاملی خود همچون Heavy Rain، Beyond: Two Souls و Detroit: Become Human شناخته می‌شود. با این وجود، به نظر می‌رسد که بازی Star Wars: Eclipse با آثار رایجی که از این استودیو انتظار داریم، تفاوت خواهد داشت چراکه آن‌ها وعده‌ی ارائه‌ی یک بازی اکشن-ماجرایی را داده‌اند. اگرچه، نمایشی از گیم‌پلی بازی نشان داده نشده است تا بدانیم تا چه اندازه این ادعا صحت خواهد داشت اما به هر حال این بازی در کارنامه‌ی کاری آن‌ها تمایز آشکاری با دیگر آثار آن‌ها دارد.

در حالی که جزئیات کمی از این بازی جدید منتشر شده است اما این وعده داده شده که بازیکنان می‌توانند Star Wars: Eclipse را در قالب یک گروه متنوع از شخصیت‌های کاریزماتیک تجربه کنند که هر کدام از این شخصیت‌ها داستان، توانایی‌ها و نقش خود را در رخدادهایی که می‌توانند صلح متعادل را در Outer Rim بر هم بزنند، ایفا خواهند کرد.

بازی Star Wars: Eclipse قرار است با همکاری لوکاس‌فیلم گیمز توسعه داده شود و گفته شده است که هنوز مراحل اولیه‌ی توسعه‌ی خود را پشت سر می‌گذارند. بنابراین، عجیب نیست که هنوز تاریخ حدودی عرضه‌ی بازی اعلام نشده است. علاوه بر آن، هنوز پلتفرم‌های این اثر هم مشخص نشده‌اند اما به نظر می‌رسد بتوانیم انتظار عرضه‌ی بازی برای کنسول‌های نسل نهم و کامپیوترهای شخصی را داشته باشیم.

بازی جنگ ستارگان جدید توسط سازندگان هوی رین در دست ساخت است

این تنها بازی بزرگ مرتبط با جنگ ستارگان نیست که در حال توسعه است. چندی پیش به‌صورت رسمی اعلام شد که بازسازی بازی تحسین‌شده‌ی جنگ ستارگان: شوالیه‌های جمهوری قدیم برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۵ و کامپیوتر در حال توسعه است. همچنین می‌دانیم که استودیو مسیو اینترتینمنت (Massive Entertainment) شرکت یوبی‌سافت هم در حال توسعه‌ی یک بازی جهان-آزاد در دنیای جنگ ستارگان است. همچنین شایعه‌هایی وجود دارد که دنباله‌ی بازی جنگ ستارگان جدای: فالن اردر هم در حال ساخت است. این اثر در سال ۲۰۱۹ منتشر شده بود و توانست با استقبال خوبی هم مواجه شود.

دانلود mp4

منبع: The Verge

نوشته بازی Star Wars: Eclipse معرفی شد؛ ساخته‌ی سازندگان هوی رین و دیترویت اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala