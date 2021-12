رسانه‌ی Polygon به تازگی با کارگردان فنی، جف فاریس و کارگردان هنری، جروم پلاتو در مورد چگونگی همکاری اپیک گیمز با کارگردان The Matrix Resurrections یعنی لانا واچوفسکی صحبت‌هایی داشته است. طبق گفته‌ی پلاتو، The Matrix Awakens با همکاری تیم پروژه‌های ویژه‌ی اپیک گیمز، گروهی از توسعه‌دهندگان و هنرمندانی در استودیو که وقت خود را وقف تولید دمویی فنی و سالانه برای نمایش آخرین نوآوری‌ها در موتور بازی‌سازی آنریل انجین می‌کنند، ایجاد شد. او افزود:

سال گذشته ما دمویی نمایشی را با نام Lumen in the Land of Nanite روی پلی‌استیشن ۵ و چند سال قبل از آن دموی ری تریسینگ را روی آنریل انجین ۴ نشان دادیم.