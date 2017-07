با یک قسمت دیگر از طرح معرفی بازی‌های شاخص موبایل همراه شما هستیم. در این قسمت سعی کرده‌ایم تا بازی‌های متنوع‌تر از ژانرهای مختلفی را به شما معرفی کنیم. با ما همراه باشید ...

Die With Glory

پلتفرم:Android,iOS

بازی Die with Glory ساخته‌ی جدید استدیو Castle، یک بازی دو بعدی در سبک معمایی است که ایده های نابی در داستان آن گنجانده شده است. در بازی شما کنترل فردی وایکینگی به نام Sigurd را در اختیار می گیرید و داستان هایی را برای مردم تعریف می کنید. ایده جالب بازی این است که شما خود راوی داستان هستید و آن را روایت می کنید. داستان های بازی درباره خود شخصیت اصلی است که سعی دارد به شکلی جوانمردانه و با افتخار بمیرد تا به والهلا صعود کند. یکی دیگر از نقطه قوت های بازی وجود طنز پردازی مناسب در آن هست که باعث می شود از داستان آن خسته نشوید.

گرافیک Die With Glory به شکل کارتونی و بسیار ساده و زیباست که دل کندن از آن سخت است. همچنین موسیقی بازی نیز بسیار زیباست و به خوبی با محیط بازی هماهنگی دارد. بعد از تمام کردن بازی و دیدن پایان شاهد خواهیم بود که سازندگان در حال ساخت قسمت دوم بازی هستند، پس بزودی باید خبری از آن منتشر شود. این بازی را به شما بسیار پیشنهاد می کنیم و همچنین بی صبرانه منتظر قسمت دوم این بازی با کیفیت هستیم.

Old Man’s Journey

پلتفرم:Android,iOS

بازی Old man’s journey یکی دیگر از نتایج فرمولی است که با بازی Limbo به اوج رسید. فرمولی که در آن با زبان بی‌کلامی و از راه اتمسفرسازی و عناصر بصری داستان روایت می‌شد. در Old Man’s Journey ابتدا چیز زیادی از داستان بازی را متوجه نخواهید شد اما با ادامه دادن و پیشروی به جلو قسمت‌هایی از داستان های گذشته زندگی پیرمرد شخصیت بازی را متوجه می‌شوید و کم کم داستان بازی برایتان واضح خواهد شد. ایده بسیار خوبی که در گیم پلی بازی پیاده سازی شده، حرکت نامحدود بر روی سطح کوه ها و راه ها است که باعث به وجود آمدن معماهایی شده و و بازی را چندین پله رو به جلو می برد و ارزش آن را چندین برابر می کند.

در اصل اگر این ایده نبود عنوانی به نام Old man’s journey به وجود نمی امد زیرا بازی تنها به راه رفتن های بی پایان و حوصله سربر ختم می شد. اما یکی از مواردی که در این بازی وجود دارد، آرامش عجیب و خاصی است که بواسطه طراحی هنری و بصری در آن دیده می شود، درست مانند اینکه خودتان به یک کوهنوردی بروید و به دور از مشغله های فکری و زندگی در یک سکوت عجیب فرو بروید و پرندگان با آواز های خود این سکوت را می شکنند و یکی از تجربه های بسیار زیبای زندگیتان را رقم می زنند. از قضا موسیقی این بازی نیز آواز پرندگان است. دل کندن از Old Man’s Journey واقعا سخت است و شاید مانند من با اجرا کردن بازی برای اولین بار آن را تا آخر پیش ببرید. در آخر هم باید بگویم که Old man’s journey در بین بازی های اندروید جزو بهترین هاست.

Mars: Mars

پلتفرم:Android,iOS

یکی از مشکلاتی که در اوایل رونق گرفتن بازی های موبایل وجود داشت، مشکل کنترل آن‌ها بود که مانند کنترلر های کنسولی طراحی شده بود که هم استفاده از آن سخت بود و هم دید شما را نسبت به صفحه نمایش بازی کم می کرد. متاسفانه این یکی از موضوعاتی است که باعث شده که معمولا بازی های ساده و کنترل های ساده بین بازی های موبایل رایج شود و بازی های معروف و بزرگی که در موبایل به صورت سه بعدی هستند مشکل کنترل سخت و دشوار را دارند. اما Mars: Mars هم جزو عناوین ساده است که تنها به پرش به سمت راست و چپ خلاصه می شود. شما کنترل یک فضانورد را دارید که باید از این سکو به آن سکو بپرد. اما این کار به همین سادگی نیست زیرا هر چه رو به جلو می روید راه شما دشوارتر شده و باید تلاش های زیادی کنید و مهارت های خود را به کار گیرید. برای پرش از سکو ها شما از جت پک استفاده خواهید کرد که منبع سوخت محدودی دارد و چالش شما را بیش از پیش می کند. یکی از موارد خوبی که در بازی وجود دارد انتخاب شخصیت های دیگر است که با انتخاب شخصیت، حال و هوای محیط بازی تغییر می کند و از تکراری شدن روند بازی جلوگیری می کند.

Power Ping Pong

پلتفرم:Android,iOS

اگر به مارکت ها و فروشگاه های موبایل مانند پلی استور و اپ استور مراجعه کنید و کلمه Ping Pong را جست و جو کنید با سیلی عظیم از بازی های یکنواخت این ورزش رو به رو خواهید شد، یکی از دلایل این موضوع آسان بودن ساخت یک بازی پینگ پونگ به لطف صفحه لمسی موبایل برای سازندگان است و به همین خاطر بازی‌های زیادی که هیچ فرقی با هم ندارد، منتشر شده است. اما در Power Ping Pong موضوع فرق دارد. شما در این بازی در نقش یک نینجا هستید که زیر نظر استاد خود ورزش پینگ پونگ را یاد می گیرد. تم این بازی تقریبا مانند بازی های چینی می باشد. بازی از سه بخش تشکیل شده است: یک بخش مبارزه با استاد است که قسمت رکوردی بازی است زیرا شما نمی توانید استاد را شکست بدهید. استاد شما قهرمان مسابقات پینگ پونگ است و هیچ کس تا به حال نتوانسته است او را شکست دهد. بخش دیگری از بازی بخش اصلی است شما با افراد مختنلف مسابقه می دهید تا به دیدار نهایی رسیده و با باس فایت آن بخش مبارزه کنید. بخش دیگر بخش مولتی پلیر و چند نفره آنلاین بازی است که گیمرهای این بازی در کل جهان به مبارزه می پردازند. Power Ping Pong دقیقا نابود کننده کلیشه های ایجاد شده از ورزش ها پینگ پونگ است و می تواند الگویی برای دیگر بازی ها باشد.

دوستان عزیز امیدواریم بازی‌های معرفی شده در این هفته مورد قبول شما قرار گرفته باشد. در پایان خوشحال می‌شویم دیدگاه خود در مورد این بازی‌ها را به اشتراک گذاشته و یا نظر خود در مورد بازی‌هایی که این مدت بر روی موبایل تجربه کرده‌اید را به اشتراک بگذارید ...

منبع متن: pardisgame