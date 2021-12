اکسپنس که در جریان مراسم گیم اواردز ۲۰۲۱ از طریق تریلری معرفی شد، پیش‌درآمدی بر مجموعه‌ای تلویزیونی با همین نام است که از آمازون پرایم پخش می‌شود. بازی کامینا درامر با صداپیشگی کارا گی را به‌عنوان شخصیت اصلی خواهد داشت. درامر که یکی از شخصیت‌های مهم سریال است، رهبری گروهی را در بازی برعهده دارد. بازیکنان باید کمربند بیرونی را در پی غنیمتی کاوش کنند و در عین حال تصمیم‌های سختی بگیرند که سرنوشت خدمه و چیزهای دیگر را تعیین می‌کند.

جیمی اوتیلی، مدیرعامل تل‌تیل در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت:

یکی از نیروهای محرک ما این است که افراد خلاق دیگر را توانمند سازیم تا داستان‌های خود را به شیوه‌ی بازی‌های قبلی استودیو تعریف کنند. ما طرفدار بازی‌هایی هستیم که استودیوی دک ناین (Deck Nine) ساخته و در جستجوی اثری بودیم که بتوانیم با هم داستان آن را بسازیم. The Expanse یک دنیای غنی است که هر دو استودیو برای کشف آن مشتاق هستند.

استودیو بیان کرده که بازیکنان به‌عنوان درامر، باید با مجموعه‌ای از شخصیت‌ها در سفینه‌ی فضایی آرتمیس کار کنند، در مقابل شورش قرار بگیرند، مکان فراتر از کمربند بیرونی منظومه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی شمسی را کشف کنند و تصمیمات سختی بگیرند. با این حال طرفداران تل‌تیل احتمالا این موضوع را می‌دانند و نسبت به آن علاقه نشان خواهند داد. جف لیچفورد، مدیر اجرایی دک ناین گفت:

کار با IP خارق‌العاده‌ای مانند The Expanse هم دلهره‌آور و هم هیجان‌انگیز است. ما می‌خواستیم شخصیت‌ و داستانی را انتخاب کنیم که قبلا گفته نشده بود. شخصیتی که بازیکنان بتوانند روی آن تأثیر بگذارند، اما برای طرفداران هم به کتاب‌ها و سریال‌ها وفادار باشد. همکاری با استودیوی تل‌تیل به ما این امکان را می‌دهد تا در حالی که برای روایت بهترین داستان ممکن تلاش می‌کنیم، ایده‌ها را بررسی کنیم و از دیدگاه‌های متفاوتی که هر شرکت به ژانر ماجراجویی دارد، به آن‌ها نزدیک شویم.

طبق گفته‌ی استودیو، بازی در مراحل ابتدایی توسعه است و تاریخ انتشار مشخصی ندارد. بازی برای رایانه‌های شخصی و کنسول‌ها در دست توسعه است و احتمال می‌رود که یک بازی میان‌نسلی باشد. گفتنی است که اکسپنس، اولین آی‌پی جدید استودیو پس از تعطیلی آن در سال ۲۰۱۸ محسوب می‌شود. از طرفی نسخه‌ی دوم The Wolf Among Us هم در دست توسعه است. با توجه به همکاری استودیوی سازنده‌ی سری Life is Strange باید دید که اثر جدید تل‌تیل می‌تواند شکوه سابق را به این استودیو بازگرداند یا خیر.

