بازی Cuphead ابتدا در سال ۲۰۱۷ میلادی برای ایکس‌باکس وان و کامپیوترهای شخصی منتشر شد و پس از آن در سال‌های بعد راه خود را به کنسول‌های نینتندو سوییچ و پلی‌استیشن ۴ هم باز کرد. نسخه‌ی اصلی بازی یکی از شگفتی‌های سال ۲۰۱۷ بود و توانست با گیم‌پلی هیجان‌انگیز و بسیار چالش‌برانگیزش و همچنین طراحی هنری و موسیقی‌های منحصر‌به‌فرد الهام‌ گرفته از کارتون‌های دهه‌ی ۳۰ میلادی توانست توجه بسیاری از علاقه‌مندان را به خود جلب کند و البته بازخورد خوب منتقدین را هم دریافت کند.

محتوای دانلودی Cuphead باز هم به عقب افتاد

با توجه به موفقیت بزرگ بازی اصلی، طبیعی است که طرفداران از زمان معرفی بسته‌ی الحاقی بزرگ بازی اشتیاق زیادی برای تجربه‌ی آن داشتند. بالاخره پس از چند سال تاریخ عرضه‌ی این بسته‌ی الحاقی اعلام شده است. طبق گفته‌ی استودیو MDHR، بسته‌ی الحاقی بزرگ این بازی که با نام The Delicious Last Course معرفی شده، قرار است در تاریخ ۹ تیر ۱۴۰۱ (۳۰ ژوئن ۲۰۲۲) برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، نینتندو سوییچ و کامپیوتر عرضه شود.

در توضیحاتی که استودیو سازنده‌ی بازی برای بسته‌ی الحاقی The Delicious Last Course نوشته، آمده است:

در این ماجراجویی جدید، کله‌فنجونی (Cuphead) و مرد لیوانی (Mugman) سفری را به‌سوی جزیره‌ی دی‌.‌ال.‌سی (D.L.C. Isle) آغاز کرده‌اند. این جزیره‌ای رام‌نشده و کشف‌نشده است که در سواحل اصلی جزایر این Inkwell واقع شده است. با این حال، به شیوه‌ی واقعی Cuphead، آن‌ها متوجه می‌شوند که جزیره میزبان گروه جدیدی از شخصیت‌های ترسناک و خطرناک است که همگی درگیر مأموریتی هستند که باید از طرف سرآشپز سالت‌بیکر (Chef Saltbaker) شاد و مفرح انجام دهند. اینکه این جست‌وجو چیست و قهرمانان باهوش ما به کجا خواهند رفت، چیزی است که همچنان می‌خواهیم برای مدت بیشتری مخفی نگه داریم اما منصفانه است که بگوییم این ممکن است هیجان‌انگیزترین ماجراجویی فنجان‌های کوچک شجاع ما باشد.

در ادامه‌ی توضیحات نوشته شده: «در اینجا، خانم جام (Ms. Chalice)، برای چیزی بیش از حمایت اخلاقی حضور دارد. طرفداران Cuphead اصلی او را به‌عنوان جام افسانه‌ای (The Legendary Chalice) می‌شناسند، اما در این شکل جدید، خانم جام مجموعه‌ای از توانایی‌ها از جمله توانایی‌های منحصربه‌فردی که به شما کمک می‌کند تا برخی از بزرگ‌ترین غول‌آخرهایی را که ما تا به حال طراحی کرده‌ایم، شکست دهید! حتماً مراقب مغازه‌دار بدخلق پورک‌ریند نیز باشید، کسی که هرگز فرصتی برای تجارت را از دست نمی‌دهد و ممکن است تمام سلاح‌های جدید و جذابیت‌های جادویی را برای شما داشته باشد. در واقع، اگر نگاه دقیق‌تری به تریلر بیندازید، ممکن است فقط چند مورد را ببینید.»

بازی Cuphead روی پلی‌استیشن ۴ عرضه شد

این بازی در حال حاضر روی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، کامپیوترهای شخصی (از طریق استیم، GOG و مایکروسافت استور) و نینتندو سوییچ در دسترس است.

