قسمت ششم مستند Power On: The Story of Xbox دارای بخش کوچکی است که به استودیو لاین‌هد (Lionhead) اختصاص داده شده است. در این بخش، شانون لوفتیس (Shannon Loftis)، مدیر نشر بازی‌های جهانی ایکس‌باکس درباره‌ی بسته شدن این استودیو می‌گوید: «یکی از بزرگ‌ترین اشتباهاتمان در گذشته که از آن چیزهایی آموختیم، در رابطه با استودیو لاین‌هد بود. ما قبلاً فیبل ۱ (Fable 1) را منتشر کرده بودیم و این یک موفقیت بود… مردم چیزهای بیشتری می‌خواستند و بنابراین ما استودیو لاین‌هد را خریدیم. سال‌های خوبی بود.»

او در ادامه اضافه می‌کند: «با این حال، پس از فیبل ۲، کینکت وارد بازار شد و پیوند فیبل و کینکت هیچگاه به‌صورت واقعی محقق نشد. Fable: The Journey برای بسیاری از افراد یک پروژه‌ی پرشور بود اما من فکر می‌کنم از ارکانی که فیبل ۱ و ۲ را بسیار محبوب کرده بود، به‌صورت قابل‌توجهی دور شد.»

سارا باند (Sarah Bond)، رئیس بخش تجربیات و اکوسیستم سازندگان بازی در ایکس‌باکس، گفت:‌ « ما Lionhead را در سال ۲۰۰۶ خریداری کردیم و آن را در سال ۲۰۱۶ تعطیل کردیم، چند سال بعد دوباره به آن تجربه فکر کردیم. اینکه چه چیزهایی یاد گرفتیم و چه کنیم تا اشتباهاتمان را تکرار نکنیم؟»

رئیس ایکس‌باکس یعنی فیل اسپنسر هم در پایان بیان کرد: «شما یک استودیو را برای کارهایی که آن‌ها در حال حاضر در آن عالی هستند، خریداری می‌کنید و وظیفه‌ی شما این است که به آن‌ها کمک کنید تا بتوانند کارهایی را که انجام می‌دهند تسریع دهند، نه اینکه آن‌ها کارهای شما را تسریع کنند.»

از این صحبت‌هایی که مدیران ارشد بخش ایکس‌باکس انجام دادند، مشخص است که مایکروسافت متوجه شده است که در نحوه‌ی مدیریت این استودیو اشتباه کرده و مسیری را خطا رفته. حتی لوفتیس بیان می‌کند که امید داشت لاین‌هد هنوز به‌عنوان یک استودیو پایدار فعالیت می‌کرد. با این حال، بخش خوب ماجرا این است که مدیران ایکس‌باکس از این اتفاقات درس گرفته‌اند و در نحوه‌ی مدیریت استودیوهای جدید خود از این آموخته‌ها استفاده خواهند کرد.

اگرچه استودیو لاین‌هد دیگر وجود ندارد اما میراث بزرگ آن‌ها یعنی فیبل همچنان زنده است و بازی جدیدی از این سری توسط استودیو پلی‌گراند گیمز در حال توسعه است. این قسمت جدید میان ایده‌های قدیمی و جدید برای خلق یک بازی نقش‌آفرینی فانتزی تعادلی ایجاد می‌کند و بر پایه‌ موتور بازی‌سازی بازی فورتزا ساخته خواهد شد که این اتفاق خوبی است چراکه همین چند مدت پیش فورتزا هورایزن ۵ منتشر شد و آن را به‌عنوان یکی از زیباترین بازی‌های ساخته‌شده تا به اکنون می‌شناسیم.

منبع: IGN

نوشته مایکروسافت: تعطیلی استودیوی لاین‌هد اشتباه ما بود اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala