Dawn of Ragnarok در تاریخ ۱۰ مارس ۲۰۲۲ (۱۹ اسفند ۱۴۰۰) عرضه می‌شود و به عنوان محصولی جداگانه برای دارندگان اساسینز کرید والهالا روی کنسول‌های نسل هشتم و نهمی ایکس‌باکس، پلی‌استیشن و رایانه‌های شخصی در دسترس خواهد بود. این بسته همچنین با اشتراک Ubisoft Plus عرضه می‌شود و طبق صفحه‌ی فروشگاه پلی‌استیشن قیمت آن ۴۰ دلار خواهد بود. از طرفی همانطور که احتمالا انتظار دارید، در سیزن پس والهالا قرار نخواهد گرفت. البته این فصل شامل دو بسته‌ی الحاقی Wrath of the Druids و The Siege of Paris است. در واقع، زمانی که سیزن پس رونمایی شد، یوبی‌سافت حتی اعلام نکرده بود که این بازی بعد از سال اول انتشار محتوایی دریافت خواهد کرد، بنابراین این موضوع چندان تعجب‌آور نیست.

تریلر سینماتیک Dawn of Ragnarok به جزئیات سناریوی جدیدی می‌پردازد. در این سناریو، ایوار وارد دنیایی می‌شود که توسط جنگ بین جنگجویان شعله و یخ ایجاد شده است. تریلر یک ایوار یخی را نشان می‌دهد که مشت یخی خود را در یک جنگجوی دیگر فرو می‌کند و همچنین پسر او که به نظر می‌رسد در یک زندان آتشین به زنجیر بسته شده است. یوبی‌سافت می‌گوید: «هنگامی که در یک ماموریت ناامیدکننده در دنیایی نفس‌گیر قرار می‌گیرید، قدرت‌های الهی جدیدی را آزاد کنید.» این کمپانی همچنین مجموعه‌ای از داستان‌های کراس‌اور را نیز معرفی کرد. یکی از این داستان‌ها، کاساندرا، قهرمان اصلی بازی اساسینز کرید ادیسی را نشان می‌دهد. حضور او محتوای جدیدی را برای نسخه‌های والهالا و ادیسی به ارمغان خواهد آورد. یوبی‌سافت در این باره بیان کرد:



حضور کاساندرا بخشی از یک کراس اور است که در واقع هر دو بازی را در بر می‌گیرد. بازیکنان اساسیز کرید ادیسی یک داستان رایگان جدید به نام Those Who Are Treasured دریافت خواهند کرد که در آن کاساندرا یا الکسیوس که عصای جاودانگی هرمس تریسمجیستوس را در پایان داستان بازی پیدا کرده‌اند، به جزیره‌ی کورفو سفر و با این سوال دست و پنجه نرم می‌کنند که با عمر طولانی خود چه باید کنند. داستانی در بازی والهالا به نام A Fated Encounter، ایوار را به جزیره‌ی اسکای در اسکاتلند می‌برد، جایی که با کاساندرا روبرو می‌شود.

یوبی‌سافت با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این داستان‌ها به عنوان بخشی از یک به‌روزرسانی رایگان برای هر دو بازی در دسترس خواهند بود. لازم به ذکر است که اگر بازیکنان قصد دارند محتوای جدید را در والهالا تجربه کنند، باید یک نسخه‌ی کاملا جدید از بازی را دوباره دانلود کنند، اگرچه پس از آن بازی فضای ذخیره‌سازی کمتری را اشغال می‌کند. به‌روزرسانی جدید والهالا بهبودهای فنی، حالت سختی جدید، داستان‌های کراس‌اوور و… را به همراه خواهد داشت. یوبی‌سافت همچنین اعلام کرد که ادیسی به‌روزرسانی جدیدی دریافت کرده که علاوه بر داستان‌های جدید، پورت‌ها را به عنوان مکانیزمی برای سفر به مناطق مختلف بازی به همراه خواهد داشت.

اساسینز کرید والهالا هم اکنون روی کنسول‌های نسل هشتم و نهمی ایکس‌باکس، پلی‌استیشن و رایانه‌های شخصی در دسترس است.

در ادامه می‌توانید تصاویر منتشر شده و تریلر سینمایی بسته‌ی الحاقی Dawn of Ragnarok را ببینید.

دانلود mp4

منبع: Polygon

نوشته بسته‌ی الحاقی Dawn of Ragnarok برای اساسینز کرید والهالا معرفی شد اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala