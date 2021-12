یکی از بهترین‌ راه‌ها بازسازی بازی‌های قدیمی برای سخت افزار جدید است. بازسازی بازی‌های قدیمی به سازندگان نیز این اجازه را می‌دهد تا گذشته خود را یک دور دیگر مرور کنند. همینطور اینکه می‌توانند با به روزرسانی گرافیک و گیم‌پلی بازی، بازیکنان جدید را به بازی‌های قدیمی خود جذب کنند. پس در این مقاله قصد داریم تا به تعدادی از بازی‌های نقش آفرینی ژاپنی نگاهی بیاندازیم که نیاز شدید به یک بازسازی دارند.

۱۰. پرسونا ۳ (Persona 3)

تهیه‌کننده: Atlus / سازنده: Atlus

سال انتشار: ۲۰۰۷

پلتفرم: پلی‌استیشن ۲

به دلیل موفقیت پرسونا ۵ و ۴ در استیم، حال تمایل زیادی به این مجموعه وجود دارد. یکی از بهترین عناوین موجود در مجموعه پرسونا شماره ۳ آن بود. به نوعی می‌توان پرسونا ۳ را اولین بازی این مجموعه در دنیای مدرن گیمینگ دانست. مکانیک‌های جدید موجود در آن، در حال حاضر نیز در بازی‌های پرسونا وجود دارند. اگر شما الان تصمیم به تجربه پرسونا ۳ بگیرید از آن لذت نخواهید برد. به دلیل اینکه با توجه به تکنولوژی قدیمی به کار رفته در آن امکان دارد شما را خسته کند. به همین علت این بازی نیاز به بهبود زیادی مخصوصاً در زمینه مبارزات دارد. خوشبختانه با عرضه Persona 3: Dancing In Moonlight بسیاری از کاراکترها و مناطق از بازی اصلی بازسازی شده‌اند. با اینحال هنوز بازی کامل بازسازی نشده است. البته با عرضه Dancing In Moonlight مقدار زیادی از راه طی شده است.

۹. فاینال فانتزی تاکتیکس (Final Fantasy Tactics)

تهیه‌کننده: Square Soft / سازنده: Square Soft

سال انتشار: ۱۹۹۷

پلتفرم: پلی‌استیشن وان

فاینال فانتزی تاکتیکس در ابتدا برای پلی‌استیشن ۱ معرفی شد. همواره از این بازی به عنوان یکی از بهترین بازی‌های نقش آفرینی ژاپنی یاد می‌کنند. این بازی از عناصر زیادی در مجموعه فاینال فانتزی استفاده می‌کند. نکته مثبت اینجاست که این بازی عناصر را با حالت نقش آفرینی تاکتیکی ادغام می‌کند.

ناشر این مجموعه، اسکوئر اینکس (Square Enix) در این مدت بازی نقش آفرینی ژاپنی تاکتیکی جدیدی معرفی نکرده است. به همین دلیل عرضه این بازسازی می‌تواند یک تنوع در روند عرضه این شرکت باشد. اگر فروش Triangle Strategy خوب باشد، اسکوئر اینکس به احتمال زیاد بازسازی فاینال فانتزی تاکتیکس را در نظر خواهد گرفت. همینطور اینکه می‌تواند از موتور مشابه Triangle Strategy استفاده کند.

۸. داستان‌های فانتزیا (Tales of Phantasia)

تهیه‌کننده: Bandai Namco / سازنده: Wolf Team

سال انتشار: ۱۹۹۷

پلتفرم: سوپر نینتندو، پلی‌استیشن وان

بازی‌های نقش آفرینی ژاپنی اکثراً در زمینه مبارزه‌ به صورت نوبتی هستند. مجموعه داستان‌های (The Tales of) دقیقاً بر خلاف این حالت عمل کرده و به خاطر بخش چند نفره خود مورد تحسین واقع شده است. همینطور اینکه موارد بسیاری در این مجموعه ساخته شد که تا بیش از ۴ نفر می‌توانستند هم زمان آن را تجربه کنند. با وجود موارد زیاد در این مجموعه، اولین بازی یعنی داستان‌های فانتزیا، با هدف بخش تک نفره ساخته شد. به حالتی که هوش مصنوعی در نقش افراد دیگر در گروه فعالیت دارد. امسال ۲۵امین سالگرد ساخت بازی داستان‌های فانتزیا است. حال بهترین زمان برای ساخت یک بازسازی از آن است. همینطور اینکه اگر به اولین مورد از این مجموعه بخش چند نفره را اضافه کنند، بسیار عالی خواهد شد.

۷. سوپر ماریو نقش آفرینی (Super Mario RPG)

تهیه‌کننده: Nintendo / سازنده: Square

سال انتشار: ۱۹۹۶

پلتفرم: سوپر نینتندو

بازی سوپر ماریو نقش آفرینی در اصل برای کنسول SNES ساخته شد. این بازی توسط نینتندو و اسکوئر اینکس ساخته شد و مانند یک بازی نقش آفرینی ژاپنی عادی بود. تنها تفاوت آن با موارد دیگر استفاده از کرکترهای ماریو است. با وجود محبوبیت آن، سوپر ماریو نقش آفرینی عرضه دوباره محدودی داشت. برای مثال در مدت کوتاهی به عنوان یک SNES Classic در فروشگاه وی (Wii) وجود داشت. ما اخیراً شاهد این موضوع بودیم که نینتندو و اسکوئر اینکس تمایل زیادی برای عرضه دوباره برخی بازی‌ها دارند. به همین دلیل امکان دارد که بازسازی سوپر ماریو نقش آفرینی انجام شود.

۶. نماد آتش: شجره نامه جنگ مقدس (Fire Emblem: Genealogy of Holy War)

تهیه‌کننده: Nintendo / سازنده: Intelligent Systems

سال انتشار: ۱۹۹۶

پلتفرم: سوپر نینتندو

بازی شجره نامه جنگ مقدس چهارمین مورد از مجموعه نماد آتش است. با وجود اینکه این بازی چندین بار برای کنسول‌های مختلف مثل وی، وی یو (Wii U) و حتی ۳DS عرضه شد، اما این عرضه محدود بود. به این معنا که تنها در ژاپن وجود داشتند و نسخه انگلیسی آن نیز وجود ندارد. مجموعه نماد آتش در اوج محبوبیت خود قرار دارد و نینتندو نیز علاقه به عرضه دوباره بازی‌های انحصاری ژاپن خود دارد. به دلیل اینکه اخیرا بازی Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light دوباره عرضه شده است. همینطور اینکه شایعات زیادی در ساخت یک بازسازی کامل از شجره نامه جنگ مقدس وجود دارد. با یک بازسازی کامل از این بازی، گیمرهای جدید نیز می‌توانند از این بازی لذت برده و دستگاه‌های جدید نیز می‌توانند آن را بهینه اجرا کنند.

۵. پرسونا ۲: گناه معصوم (Persona 2: Innocent Sin) / پرسونا ۲: مجازات ابدی (Persona 2: Eternal Punishment)

تهیه‌کننده: Atlus / سازنده: Atlus

سال انتشار: ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰

پلتفرم: پلی‌استیشن وان

پرسونا دو در ابتدا در قالب دو بازی عرضه شد. این بسته شامل پرسونا ۲: گناه معصوم (Persona 2: Innocent Sin) و پرسونا ۲: مجازات ابدی (Persona 2: Eternal Punishment) بود. این دو بازی در سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ عرضه شدند. بازی گناه معصوم در سال ۲۰۱۱ برای پی‌اس‌پی (PSP) بازسازی شد. با این حال دسترسی به آن به شدت دشوار بوده و بازسازی مجازات ابدی نیز بیرون از ژاپن منتشر نشد. دسترس به سری پرسونا ۲ به شدت دشوار است. از طرفی این مجموعه به شدت پرطرفدار شده و به این معنا است که افراد بسیاری خواهان این بازی هستند. پس ساخت یک ریمیک از این دو بازی در قابل یک بسته شاید ایده بدی به نظر نرسد! مانند سری داستان‌های (The Tales of) هم اکنون سالگرد ۲۵ سالگی پرسونا ۲ است. به همین دلیل ساخت یک بازسازی و عرضه دوباره آن می‌تواند این موضوع را جشن بگیرد.

۴. کرونو تریگر (Chrono Trigger)

تهیه‌کننده: Square / سازنده: Square

سال انتشار: ۱۹۹۵

پلتفرم: سوپر نینتندو

ماشه کرونو به عنوان یکی از بهترین نقش آفرینی‌های ژاپنی دوران ۱۶ بیت و تاریخ به حساب می‌آید. طراح کاراکتر این بازی آکیرا توریاما (Akira Toriyama) است که در کارهای او طراحی شخصیت سری دراگون بال زی (Dragon Ball Z) وجود دارد. با وجود این کاراکترها و تعداد بسیار مأموریت جانبی جالب و چندین انتهای متفاوت، ماشه کرونو تجربه بی‌نظیری را در اختیار بازیکنان قرار می‌داد.

ماشه کرونو برای کنسول SNES منتشر شد. با اینحال با بازسازی Dragon Quest XI ما شاهد این موضوع بودیم که کاراکترهای طراحی شده توسط توریاما در کنسول‌های جدید بسیار جالب هستند. بازسازی این بازی باعث خواهد شد تا نسل جدید گیمرها نیز آن را تجربه کنند. همینطور اینکه می‌توانند به آن محتوای بیشتری اضافه کرده و ماشه کرونو را از آنچه که هست بهتر کنند.

۳. نماد آتش: شمشیر متحد کننده (Fire Emblem: The Binding Blade)

Nintendo / سازنده: Intelligent Systems

سال انتشار: ۲۰۰۲

پلتفرم: گیم بوی ادونس

یکی دیگر از بازی‌های مجموعه نماد آتش، بازی شمشیر متحد کننده است. این بازی نیز خارج از ژاپن عرضه نشد. نکته جالب اینجاست که شخصیت اصلی این بازی به دلیل وجود در بازی سوپر اسمش بروز (Super Smash Bros) محبوبیت بسیاری دارد. با اینحال بازی اصلی این کاراکتر هرگز خارج از ژاپن عرضه نشد. بازی نماد آتش: شمشیر متحد کننده، ارتباط بسیاری با نماد آتش: شمشیر آتشین (Fire Emblem: The Blazing Blade) دارد. به همین دلیل امکان دارد که بازسازی موجود شامل هر دو بازی باشد.

۲. فاینال فانتزی ۶ (Final Fantasy 6)

تهیه‌کننده: Square / سازنده: Square

سال انتشار: ۱۹۹۴

پلتفرم: سوپر نینتندو

فاینال فانتزی ۷ اخیراً یک بازسازی کامل دریافت کرد. این بازسازی نه تنها به طور کامل از لحاظ گرافیکی این بازی را به روز کرد بلکه تغییراتی نیز در گیم‌پلی آن داد. به اینگونه که افرادی که به سبک نوبتی علاقه ندارند نیز می‌توانند از آن لذت ببرند. بازی فاینال فانتزی ۷ را می‌توان محبوب‌ترین بازی این مجموعه دانست. با اینحال بازی قبلی آن یعنی فاینال فانتزی ۶ یکی از بهترین بازی‌های نقش آفرینی تاریخ است. این بازی برای کنسول‌های بسیاری دوبارزه عرضه شده است ولی یک بازسازی کامل از آن می‌تواند تجربه آن را برای گیمرهای جدید چندین برابر بهتر کند. چیزی مانند بازسازی کامل فاینال فانتزی ۷ برای شماره ۶ نیز نیاز است.

۱. مادر (Mother) / Earthbound

تهیه‌کننده: Nintendo / سازنده: Ape

سال انتشار: ۱۹۸۹

پلتفرم: نینتندو (NES)

دنباله بازی پرطرفدار زمینی (Earthbound) یعنی بازی مادر هرگز خارج از ژاپن عرضه نشد. با وجود اینکه عرضه دوباره این بازی در کنسول‌های جدید می‌تواند جالب باشد اما ایده آل ماجرا یک بازسازی کامل از این بازی است. چیزی که به طور کامل از لحاظ بصری بازی را به روز کرده و موارد زیادی را به آن اضافه کرده باشد. در اصل این بازسازی باعث شود تا بازی مادر برای کنسول‌های جدید بهینه شده و همه بتوانند آن را تجربه کنند.

همانطور که در ابتدای متن گفتیم بازی‌های سبک نقش آفرینی ژاپنی طرفداران خاصی دارند. با اینحال یکی از تأثیرگذارترین ژانرها در بازی‌های ویدئویی همین دسته بازی هستند. بسیاری از نوآوری‌ها نیز در آن انجام شده و سابقه بسیار زیادی دارند. حال با بازسازی تعدادی از این بازی‌ها گیمرهای جدید و جوان می‌توانند نگاهی به تاریخ بازی‌های ویدئویی داشته و از تجربه سبک قدیمی لذت ببرند.

منبع: Gamerant.com

نوشته ۱۰ نقش‌آفرینی ژاپنی قدیمی که باید بازسازی و دوباره عرضه شوند اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala