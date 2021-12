در این جا ۵۰ غول آخر برتر بازی‌های مبارزه‌ای را رتبه‌بندی کرده‌ایم. این رتبه بندی هم شامل باس‌های نهایی پیش‌فرض و هم باس‌های مخفی ویژه می‌شود، اما آن‌ها باید آخرین نفری باشند که با شما مبارزه می‌کنند. این بدان معنا است که شخصیت هایی مانند گورو، سروانتس، آپوکالیپس، وگا و آنتونوف در لیست آورده نشده‌اند. همچنین بازی‌هایی مانند استریت فایتر آلفا و Vampire Savior که در آن باس واقعی وجود ندارد و بازیکنان مختلف باس نهایی متفاوتی دارند، برای قرارگیری در لیست بررسی نشده‌اند.

۵۰. جینپاچی میشیما (Jinpachi Mishima) / بازی تکن ۵

به نظر می‌رسد این لحظه‌ای است که سری تکن از ریل خارج شد. با این که داستان سری همچنان کیفیت مناسبی دارد، اما پس از ساخت بازی در مورد رویارویی هیهاچی، کازویا و جین، طراحان بازی تصمیم گرفتند که جلوتر بروند و پدر هیهاچی را با نام جینپاچی میشیما معرفی کنند که توسط یک شیطان تسخیر شده بود. در تکن ۵، او کنترل میشیما زایباتسو را به دست می‌گیرد و در اسرع وقت یک تورنمنت King of the Iron Fist راه‌اندازی می‌کند تا یک فرد قوی بتواند قبل از اینکه کاملا کنترلش را از دست بدهد و تمام زندگی روی کره‌ی زمین را از بین ببرد، او را بکشد. فاجعه این است که در نهایت او توسط نوه‌اش جین کشته شد و به نوعی جین تسخیر شد. جین در نهایت میشیما زایباتسو را تصاحب کرد و جنگی جهانی را به عنوان بخشی از یک نقشه‌ی پیچیده شروع کرد.



۴۹. سیلبر (Silber) / بازی بوریکی وان ( Buriki One )

سیلبر که از بازی مبارزه‌ای کمتر شناخته‌شده‌ی Buriki One می‌آید، یک افسانه‌ی محلی با ظاهر ویکتور کرید است که به افزایش قدرت خود و به چالش کشیدن مخالفان شایسته علاقه‌ی زیادی دارد. در پایان تورنمنت بزرگ MMA بازی، زمانی که بازیکن آماده‌ی رویارویی با فینالیست رقیب است، در عوض لاشه‌ی شکسته‌شده‌ی حریفان شما به راهروی ورودی کوبیده می‌شود. سیلبر مرموز جای آن را می‌گیرد. سیلبر همچنین در King of Fighters XI به عنوان یک باس مخفی ظاهر شد، اما سبک مبارزه‌ی او فاقد هیجان خاصی است. در واقع فقط شاهد حرکات عادی کاراته بدون هیچ گونه توپ‌های آتشین و انر‌ژی خواهید بود.

۴۸. شنگ سونگ (Shang Tsung) / بازی مورتال کامبت

شنگ سونگ یک شخصیت خیالی در مجموعه بازی‌های مبارزه‌ای مورتال کمبت است که توسط Midway Games و استودیوی ندرلم توسعه داده می‌شود. او باس نهایی اولین بازی از سری محبوب مورتال کامبت در سال ۱۹۹۲ بود و همچنان یکی از شرورهای اصلی این سری باقی مانده است. در آن بازی تغییر شکل یک ترفند فوق‌العاده برای یک باس نهایی محسوب می‌شد به خصوص که با تمایل او به خوردن روح همراه بود. با تبدیل شدن او به شخصیت‌های دیگر، این تلقین به شما می‌شد که کم و بیش با تمام جنگجویان مرده‌ای که سال‌ها در وجود خودش جذب کرده بود، در حال جنگیدن هستید.

۴۷. اینفرنو (Inferno) / سری سول

اینفرنو آنتاگونیست اصلی سری سول، به عنوان رئیس نهایی و شرور اصلی سه بازی ویدیویی اول است. او ابتدا در سول بلید با نام SoulEdge ظاهر شد بعدا در بازی‌های Soulcalibur، Soulcalibur II، Soulcalibur III: Arcade Edition و Soulcalibur: Unbreakable Soul شاهد او بودیم. او همچنین در Soulcalibur V به عنوان یک لباس برای سروانتس در حالت Legendary Souls حضور پیدا کرد. همچین این شخصیت در Soulcalibur II با استفاده از Action Replay قابل بازی است. گفتنی است که اینفرنو به عنوان یک شخصیت بازشدنی در Soulcalibur VI بازگشته است. در Soulcalibur III: Arcade Edition، او غیرقابل بازی است و می‌توان قبل از Abyss یا Night Terror با آن مبارزه کرد. مبارزه با اینفرنو همیشه جذابیت‌های خاص خود را دارد اما در نسخه‌ی SoulEdge این جذابیت به اوج خود می‌رسد.

۴۶. میس ایکس (Miss X) / بازی SNK Gals’ Fighters

میس ایکس با نام اصلی لوری یاگامی میزبان مسابقات Queen of Fighters و باس نهایی بازی SNK Gals’ Fighters است. او همچنین به عنوان یک شخصیت معمولی در بسته‌ی الحاقی بازی SNK Heroines: Tag Team Frenzy حضور پیدا می‌کند. گفتنی است که با توجه به میراث یاگامی خود می‌تواند آتش را کنترل کند. او می‌تواند یک آتش بنفش روشن از هوای رقیق ایجاد کند، توپ‌های آتش بفرستد، مشت‌های آتشین به دشمنان وارد کند، ستون‌هایی از آتش خلق کرده و بدن خود را آتش بزند. آتش او همچنین این توانایی مقدس را دارد که دشمنان را در حالت ایستایی قرار دهد. او از انواع دیگر آتش مصون نیست و نمی‌تواند آتش‌های دیگری را که خودش ایجاد نکرده است کنترل کند.

۴۵. ساگات (Sagat) / بازی استریت فایتر ۱۹۸۷

ساگات یک شخصیت از سری محبوب استریت فایتر است که برای اولین بار به عنوان آنتاگونیست اصلی غیرقابل بازی و باس نهایی در اولین نسخه از این سری در سال ۱۹۸۷ میلادی ظاهر شد. او بعداها به عنوان یک باس در نسخه‌ی دوم بازگشت و در نسخه‌ی Street Fighter II: Champion Edition قابل بازی شد. ساگات امپراتور موی تای و یکی از اعضای سابق شادالو است و به عنوان محافظ شخصی برای M. Bison انچام وظیفه می‌کرد. او در ادامه تغییر پیدا کرد تا خود را نجات دهد و به یکی از قهرمانان این سری مبارزه‌ای تبدیل شد.

۴۴. زئوس (ZEUS) / بازی World Heroes 2 Jet

زئوس وارث خانواده‌ای بانفوذ است که تاریخ را مخفیانه دستکاری کرده است. او که از تاریخ دوران خود خسته شده بود، ماشین زمان دکتر براون را می دزدد تا به واقعیت کنونی برسد. هدف او تسخیر جهان به نام خود است. او جک و ریوفو را به کمک خود جذب کرد. در نهایت نقشه‌های او توسط هانزو خنثی شد. در World Heroes Perfect، زئوس در جستجوی انتقام ظاهر می‌شود و بازیکن را به چالش می‌کشد. او همچنین در نسخه‌ی World Heroes 2 Jet به عنوان باس نهایی حضور پیدا می‌کند. او قدرتی فوق بشری دارد و حملات خود را با چندان انرژی‌ای وارد می‌کند که حریفان به دیوار پرتاب شده و انفجارهای فراوانی ایجاد می‌شود.



۴۳. دارک کان (Dark Kahn) / بازی Mortal Kombat vs. DC Universe



دارک کان به عنوان شخصیتی جدید در بازی Mortal Kombat vs. DC Universe حضور پیدا کرد و نقش باس نهایی را برعهده داشت. او موجودی هیولایی از خشم خالص است که از ادغام تصادفی شخصیت‌های دارک‌ساید و شائوکان ایجاد شده است. زمانی اتفاقی عجیب در جهان رخ داد و این دو ظالم به ترتیب در یک لوله و پورتال بی‌ثبات‌کننده گرفتار شدند. اگرچه به نظر می‌رسید هر دو نابود شده باشند، اما در حقیقت، آن‌ها با هم ادغام شدند و نفرت همه جانبه‌ای را با نام دارک کان ایجاد کردند. او هم قدرت و جادوگری وحشیانه‌ی شائو کان و هم نیروی امگای دارک‌ساید دارد.



۴۲. مستر کاراته (Mr. Karate) / بازی Art of Fighting 1993

آقای کاراته آلتر همزاد تاکوما ساکازاکی است که در تعداد انگشت شماری از بازی‌های SNK ظاهر شده است. اولین حضور او در Art of Fighting به عنوان باس نهایی بود. او برای پنهان کردن هویت واقعی خود ماسک تنگو را می‌پوشد. نام او در ابتدا در بازی ذکر نشده بود، اگرچه گوینده از او به عنوان “آقای کاراته” یاد می‌کرد. او در بازی‌های بعدی رسما با این عنوان نامگذاری شد. در حالی که در مجموعه‌ی Art of Fighting، آقای کاراته یک مبارز جدی بود که هر کاری را برای خانواده‌اش انجام می‌داد، اخیرا به عنوان یک الگویی قهرمان برای کارآموزان آینده‌ی کاراته نشان داده شده است و به عنوان یک مبارز شرافتمند راه درست را آموزش می‌دهد.

۴۱. آسمودئوس (Asmodeus) / بازی Mace: The Dark Age

Mace: The Dark Age یک بازی ویدیویی مبارزه‌ای است که توسط آتاری گیمز برای دستگاه‌های آرکید در سال ۱۹۹۷ منتشر شد و بعدا توسط Midway به نینتندو ۶۴ منتقل شد. مانند بسیاری از بازی‌های مبارزه‌ای آن زمان، سبک آن با خشونت شدید مشخص می‌شود و شخصیت‌ها با خشونت زیادی دشمنان شکست‌خورده را می‌کشند. در قرن دوازدهم، مجموعه‌ای از ملت‌ها با نام میثاق هفت، بهترین جنگجویان خود را برای کشتن آسمودئوس، استفاده‌‌کننده از هنرهای تاریک که گرز افسانه‌ای تانیس را به کار می‌برد، می‌فرستند. گرز آغشته به انرژی نکروپوتیک است و به کسانی که از آن استفاده می‌کنند وعده‌ای وسوسه‌انگیز از زندگی همیشگی و قدرتی افسارگسیخته را ارائه می‌دهد. بازیکنان باید این شخصیت را نابود کنند تا گرز تانیس را به دست آورند.

۴۰. موکای (Mukai) / بازی King of Fighters 2003

منشا موکای ناشناخته است. تنها چیزی که به طور قطع می‌دانیم این است که او عضو یک سازمان مخفی است که با نام Those from the Past شناخته می‌شود. به او دستور داده شده که مستقیماً در مسابقات ۲۰۰۳ مداخله نکند و فقط برای آزمایش تیم برنده ظاهر شود تا ببیند آیا آن‌ها از عصر جدید جان سالم به در خواهند برد یا خیر. طبق پیشینه‌ی KOF XI، او توسط کی و تیمش شکست خورده است. او می‌داند که موجود قدرتمندی است، اما هیچ حریفی را دست کم نمی‌گیرد، حتی اگر انسان باشد. او تمایل دارد که روشی بسیار نمایشی در صحبت کردن داشته باشد و بیشتر دیالوگ‌هایش بیانیه‌های بزرگی هستند.

۳۹. کالِ دیسپویلر (Kull The Despoiler) / بازی Way of the Warrior

Way of the Warrior مشابه سری مورتال کامبت دارای خشونت با وضوح بالا، شخصیت‌هایی با داستان‌های پرجزئیات و حرکات پایانی فوق‌ خشن است. بازیکنان برای رسیدن به پیروزی کامل باید با مبارزان مختلف، سایه‌ی شخصیت خود و دو باس مبارزه کنند. هر شخصیت دارای یک طیف استاندارد از حرکات تهاجمی و دفاعی، حملات ترکیبی و حرکات ویژه است که می‌تواند حریف شکست خورده را به شیوه‌ای افراطی بکشد. بازی همچنین چند شخصیت مخفی دارد که با کدهایی قابل تجربه کردن هستند. بازی به صورت کلی از کیفیت مناسبی برخوردار نیست اما حداقل باس نهایی آن که به چکشی خونین و صدایی نهیب مجهز است، جذابیت‌های خود را دارد.



۳۸. هیهاچی میشیما (Heihachi Mishima) / سری تکن

هیهاچی میشیما یکی از شخصیت‌های اصلی سری تکن است. او در اولین بازی این سری نقش‌آفرینی کرد و در نسخه‌های بعدی نیز حضور پیدا کرده است. اگرچه ممکن است در بازی دوم شخصیت غیر شروری به نظر برسد، اما او آنتاگونیست اصلی سری است زیرا تقریبا همیشه مسئول وقایع بوده است. در تکن ۵ تاثیر او کمتر بود زیرا او به یک شخصیت فرعی در خط داستان حضور داشت اما در تکن ۷، هیهاچی دوباره به بخشی از خط داستانی اصلی تبدیل شد و به عنوان آنتاگونیست مرکزی و شخصیت شرور بازی بازگشت. . هیهاچی پسر جینپاچی میشیما، شوهر کازومی میشیما، پدر کازویا میشیما و لارس الکساندرسون، پدرخوانده لی چائولان، و پدربزرگ جین کازاما است. او همچنین از نظر قدرت یکی از ضعیف‌ترین باس‌های آخر این سری مبارزه‌ای محسوب می‌شود.

۳۷. آتنا (Athena) / بازی SNK vs. Capcom: Chaos

در حالی که آتنا آسامیا به‌عنوان شخصیتی در سری The King of Fighters محبوب شد، او در اصل بر اساس الهه‌ای بود که در بازی آرکید آتنا در سال ۱۹۸۶ به تصویر کشیده شد. SNK vs. Capcom: Chaos اولین اثری است که این شخصیت را به عنوان یک شرکت‌کننده در یک بازی مبارزه‌ای نشان می‌دهد. او به عنوان یکی از باس‌های نهایی بازی و نگهبان بهشت، در مقابل Red Arremer کپکام که به عنوان نگهبان جهنم عمل می‌کند، انجام وظیفه می‌کند. آتنا از این که متوجه می‌شود که درهای بهشت در نتیجه‌ی درگیری‌ای که بین همه‌ی شخصیت‌ها رخ داده، باز شده است ناراحت می‌شوند. در نهایت کسانی که درخواست می‌کنند که از بهشت به زمین بازگردانده شوند، با پاسخ سرد او مواجه می‌شوند زیرا تنها ماموریت او دفاع از دروازه‌های بهشت است و غیر از این عمل دیگری انجام نمی‌دهد.



۳۶. ابیس (Abyss) / بازی سول‌کالیبور ۳

ابیس شکل جایگزین زاسالامل و به همراه نایت ترور یکی از دو باس نهایی سول‌کالیبور ۳ است. او تا به امروز خود را تنها در این نسخه نشان داده است و می‌توان آن را با باز کردن قفل شخصیت‌های Sophitia، Cervantes، Olcadan، Rock، Yoshimitsu و Lizardman مشاهده کرد و سپس او را در حالت Tales of Souls شکست داد. راه دیگر این است که در بازی ۷۲۵ بار مبارزه کنید. ابیس با جذب ماهیت Soul Edge و Soul Calibur تجسم مرگ واقعی است. او دارای توانایی‌های Zasalamel و از نسخه‌های قبلی این شخصیت قوی‌تر است. نیمه‌ی پایین بدن او او حاوی آهنربا به دنیای پرتگاه است و دائما انرژی را به درون خود می‌کشد و می‌تواند کشش آن را تقویت کرده تا دشمنانش را به خود نزدیک و به آن‌ها آسیب رساند. همچنین با توجه به قدرت جدید خود، او قادر به پرتاب انرژی بزرگ و پرواز است.

۳۵. اوناگا پادشاه اژدها (Onaga, the Dragon King) / بازی Mortal Kombat: Deception

اوناگا پادشاه اژدها، شخصیتی در سری بازی‌های مورتال کامبت است. او اولین حضور خود را در نسخه‌ی Mortal Kombat: Deception انجام داد که در آن به عنوان آنتاگونیست اصلی و باس نهایی نیز نقش‌آفرینی می‌کرد. او سپس به عنوان یک آنتاگونیست اصلی بازگشت و در Mortal Kombat: Armageddon قابل بازی شد. به نظر می‎رسد که اوناگا یکی از قوی‌ترین موجودات کل مجموعه‌ی مورتال کامبت باشد. قدرت خود او به طور کلی مبهم است، اما از آن جایی که شائو کان ترجیح می‌دهد او را به جای مبارزه‌ی مستقیم، مسموم کند، می‌توان تصور کرد که قدرت زیادی دارد که حتی شائو کان از مواجهه با او می‌ترسد. وقتی اوناگا کامیدوگو را داشت، تقریبا غیرقابل توقف شد و هرگونه رویارویی مستقیم با او تقریبا غیرممکن بود.

۳۴. نکروسان (Necrosan) / بازی Primal Rage 2

او از دریای ابدی جنون برمی‌خیزد تا ارتشی از پیروان اولیه در هر سیاره تشکیل دهد. هدف او این است که از هر ذره از زندگی موجود در Urth تغذیه کند و سپس او سیاره دیگری را برای نابودی پیدا می‌کند تا خود را از آن سیراب کند. او به عنوان باس نهایی در پریمال ریج ۲ حضور داشت. نکروزان با شکست دادن آخرین نفر از مخالفان، به آماده‌سازی اورث برای ورود اربابان بیگانه‌ی خود ادامه می‌دهد. در سراسر این سیاره، مردان و زنان به طور یکسان با انگل های بیگانه‌ی او آغشته شده‌اند. قربانیان او آخرین روزهای خود را در عذاب سپری می‌کنند. ارتش متورم نکرویدها با تغذیه از جمعیت انسانی بزرگ می‌شوند. انسان‌ها برده‌های کوچک و لقمه‌های خوش طعمی هستند. با این حال این شرایط تغییر خواهد کرد.



۳۳. کریزالید (Krizalid) / بازی King of Fighters ’۹۹

کریزالید شخصیتی در سری مبارزه‌ای پادشاه مبارزان است. او اولین بار در نسخه‌ی The King of Fighters ’99، به عنوان باس میانی، غول آخر و همچنین کی نقش آفرینی کرد. او به گونه‌ای طراحی شده بود که یک باس خوشتیپ، جدی و قوی باشد. او فوق‌العاده قدرتمند است و این را می‌داند که در مواقعی نیز بسیار مغرور است. با این حال مهم نیست که چه باشد زیرا وفادارانه به NESTS خدمت خواهد کرد. از طرفی بدون لباس خاصش، توانایی‌های جنگی او همچنان درجه یک است و در عمق وجودش شخصیتی سخت کوش و جدی دارد. او به طرز باورنکردنی به ویپ وفادار بود و با او پیوند خانوادگی داشت. گفتنی است که کریزالید به خاطر خونی که دارد، می‌تواند آتش را کنترل کند.

۳۲. شینوسوکه کاگامی (Shinnosuke Kagami) / بازی Last Blade

شینوسوکه کاگامی که معمولا با نام خانوادگی او کاگامی خوانده می‌شود، یک شخصیت ۳۱ ساله از سری Last Blade است. او باس نهایی و برجسته‌ی بازی اول بود اما در ادامه به شخصیتی قابل بازی تبدیل شد. اقلام نمادین او لباس غربی و شمشیر او و شعار رسمی‌اش «بحران مسیح» است. کاگامی یکی از نگهبانان دروازه‌ی جهنم است، پورتالی که به شیاطین و انرژی شیطانی اجازه می‌دهد تا به مکانی فانی که انسان‎ها زمین می‌نامند، نفوذ کنند. پس از اقامت در موقعیت خود و فهمیدن این که انسان‌هایی که از آن‌ها محافظت می‌کرد ضعیف و پست‌تر از خودش هستند، تصمیم می‌گیرد تا پورتال را باز کند. همراه با این اتفاق، او به کشتار وحشتناکی می‌پردازد و جنگجویان مختلفی از جمله گایسی را می‌کشد.

۳۱. نیو-۱۳ (NU-13) / بازی BlazBlue: Calamity Trigger

Nu-13 یک مامور موراکومو است که گفته می‌شود شمشیر ایزانامی است. او یک شخصیت قابل بازی در سری BlazBlue است. در نبرد، او شمشیرهای متعددی را احضار می‌کند تا از راه دور بر حریفان فشار بیاورد. ظاهر جنگی او حتی از دستگاهی نشأت می‌گیرد که شبیه یک شمشیر بزرگ با صورت است که از هم می‌شکند و تبدیل به زره و سلاح او می‌شود. نیو یک مبارز بسیار کشنده در میدان جنگ است. به عنوان یک واحد موراکومو، او دارای توانایی های مبارزه‌ی غیرطبیعی است. او می‌تواند خودش را ترمیم کند و در صورتی که آسیب کافی به او وارد شود، به شکلی عالی بجنگد و تقریباً جاودانه به نظر برسد. او می‌تواند جاذبه را تغییر دهد، شکاف‌هایی در فضا باز کند و به پرواز در آید.

۳۰. کارنوف (Karnov) / سری Fighter’s History

کارنوف آنتاگونیست اصلی سری بازی‌های Fighter’s History است. او همچنین قهرمان یکی از بازی‌های قبلی Data East به نام Karnov است و در دیگر بازی‌های ویدیویی این کمپانی مانند Bad Dudes vs DragonNinja و Trio the Punch: Never Forget Me ظاهر شده است. کارنوف مردی ترسناک، ثروتمند و با قدرت است. او یک کلکسیونر شناخته شده‌ی آثار باستانی است که بیشتر آن‌ها را یا به عنوان جایزه به دست آورده یا از طریق سرقت به مجموعه‌ی خود اضافه کرده است. او که از زندگی صلح آمیز خود خسته شده و می‌خواهد یک چالش جدید پیدا کند، میزبان مسابقات Great Grapple برای مبارزان جهان می‌شود و ثروت خود را به عنوان جایزه ارائه می‌کند. از قابلیت‌های کارنوف می‌توان به پرتاب آتش و افزایش عرض شکمش برای شکست دشمنان اشاره کرد.



۲۹. پایرون (Pyron) / سری Darkstalkers

پایرون یک بیگانه و باس اصلی بازی Darkstalkers: The Night Warriors (Vampire: The Night Warriors در ژاپن) است. او همچنین به عنوان یک باس در بازی Night Warriors: Darkstalkers’ Revenge حضور داشت و همچنین برای اولین بار به عنوان یک شخصیت قابل بازی در دسترس بود. او از نسخه‌ی آرکید Darkstalkers 3 کنار گذاشته شد تا دوباره در نسخه‌های کنسولی بازی ظاهر شود. قبل از انتشار Darkstalkers 3 روی کنسول های خانگی، پایرون به عنوان باس در ومپایر هانتر ۲ نیز ظاهر شد. او توانایی پرواز با سرعتی فراتر از نور را دارد و می‌تواند دنیاها را برای پر کردن بدن خود مصرف کند. او از انرژی خورشیدی خالص ساخته شده است و با حملات عادی نمی‌توان به او آسیب رساند. او همچنین می‌تواند اندازه‌اش را تغییر دهد تا با دشمنانش مطابقت داشته باشد و نسخه‌های زیادی از خود بسازد.

۲۸. التران سیگما (Ultron-Sigma) / بازی Marvel vs. Capcom: Infinite

التران سیگما آنتاگونیست اصلی بازی مبارزه‌ای کراس اوور Capcom Marvel vs. Capcom: Infinite است. این نتیجه‌ی تلفیقی بین التران از کمیک‌های مارول و سیگما از سری مگامن به وسیله‌ی سنگ‌های فضا و واقعیت است. هدف آن‌ها ادغام دنیای مارول و کپکام و نابودی تمام حیات ارگانیک در دنیای ادغام‌ شده با انتشار یک ویروس سایبرنتیک و سپس حکومت بر دنیای جدید بود. التران سیگما در نهایت پس از استفاده از سنگ‌های فضا و واقعیت به همراه سنگ روح به شکل نهایی خود با نام التران امگا تبدیل می‌شود.

۲۷. ویکتور اورتگا (Victor Ortega) / بازی Ring of Destruction: Slam Masters 2

ویکتور اورتگا آخرین باس بازی Ring of Destruction: Slam Masters II، سومین و آخرین بازی از سری بازی‌های مبارزه‌ای کشتی کج اسلم مسترز است. اورتگا قبلا در ابتدا و پایان هر دو بازی اصلی Saturday Night Slam Masters و دنباله‌ی به‌روزشده‌ی آن Muscle Bomber Duo ظاهر شده بود، اما تا Ring of Destruction قابل بازی نبود. نام مستعار رسمی این شخصیت Muscle Bomber است که خود نام اصلی سری اسلم مسترز در ژاپن محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد او بر اساس بیلی گراهام، سوپراستار سابق کشتی ساخته شده است. همچنین ژست برد اورتگا به یکی از ژست‌های هالک هوگان نیز شباهت دارد.

۲۶. زانکورو مینازوکی (Zankuro Minazuki) / سری Samurai Shodown

زانکورو مینازوکی آخرین باس در بازی Samurai Shodown 3 است. او همچنین به عنوان باس در طول سری بارها ظاهر می‌شود. زانکورو زمانی مرد مهربانی بود که در کنار خانواده‌اش با خوشی زندگی می‌کرد. او در نهایت به عشق خون نابینا شد و برای جبران آن شروع به کشتن دیگران کرد و در این راه همسرش را ناخواسته کشت. وقتی به هوش می‌آید، جنگجوی سرسخت و شرافتمندی است. او از اعمال خود خجالت کشیده و حاضر است هر مجازاتی را بپذیرد. از قدرت‌های منازوکی می‌توان به مهارت بالا در استفاده از شمشیر، آغشته کردن آن به انرژی کی و پرتاب آن به سمت دشمنان اشاره کرد.



۲۵. دیو براندو (Dio Brando) / بازی Jojo’s Bizarre Adventure

دیو براندو که با نام ساده‌ی DIO نیز شناخته می‌شود، آنتاگونیست اصلی مجموعه‌ی JoJo’s Bizarre Adventure است. او آنتاگونیست اصلی انیمه‌های این سری و بازی‌ها است. او دشمن قسم خورده‌ی خانواده جوستار است که در تلاش برای تصرف جهان، دشمن اصلی جاناتان جوستار می‌شود. قابل تشخیص‌ترین ویژگی دیو جاه‌طلبی بی حد و حصر و عشق او به قدرت است. دیو که مورد آزار پدرش قرار گرفته بود و در بدترین شرایط زندگی می‌کرد، هدف خود را برای تبدیل شدن به ثروتمندترین و سپس قدرتمندترین موجود روی زمین تعیین کرد. برای انجام این کار، دیو از هر چیزی یا هر کسی که می‌توانست برای پیشبرد اهداف خود استفاده کرد و اصول مهم اخلاقی را زیر پا گذاشت. دیو با استفاده از خشونتی آشکار دائما به دنبال قدرتمندتر شدن بود.او از قرار گرفتن در موقعیت قدرت لذت می‌برد و بارها بیان کرده است که نمی‌تواند تحمل کند کسی در مقابلش قرار گیرد.



۲۴. ولفگنگ کراوزر (Wolfgang Krauser) / سری Fatal Fury

ولفگانگ کراوزر فون استروهایم، یک باس در سری‌های Fatal Fury و The King of Fighters است. کراوزر اولین بار به عنوان “امپراتور تاریکی” ظاهر شد و نمونه‌ای برجسته از قدرت و شرارت محسوب می‌شود که می‌تواند از هر رقیبی پیشی بگیرد. کراوزر دارای قدرتی باورنکردنی است که می‌تواند هر کسی را تنها با استفاده از یک دست به هوا پرتاب کند و دشمنان ماهر را تنها با استفاده از قدرت بدنی زیاد خود شکست دهد. او همچنین می‌تواند توپ‌های آتشین را از دستان خود پرتاب کند و با چرخش سریع بدن خود، طوفان‌هایی عظیم بسازد.



۲۳. فرناندز (Fernandez) / بازی Waku Waku 7

فرناندز، معروف به امپراطور بزرگ شیطان، آنتاگونیست اصلی و باس نهایی بازی Waku Waku 7 است. با وجود اینکه نامی مردانه دارد، اما بدون جنسیت معرفی شده است. هنگامی که هر هفت توپ واکو واکو در بنای یادبود واکو واکو جمع می‌شوند، پری توپ ها بیدار می شود و فرناندز نیز رها می‌شود. او یک موجود احمق و در عین حال دیوانه‌ی هرج و مرج است. فرناندز می‌تواند بدن خود را به هر قد یا وزنی که می‌خواهد تغییر دهد. همچنین می‌تواند اندام‌های خود را تا طول‌های زیادی گسترش دهد. توانایی کنترل الکتریسیته و تشخیص حضور افراد نزدیک از دیگر قابلیت‌های او هستند. گفتنی است که فرناندز از راه نزدیک مبارزه می‌کند.



۲۲. جاستیس (Justice) / بازی Guilty Gear 1998

جاستیس یکی از شخصیت‌های اصلی مجموعه‌ی Guilty Gear است. او اولین گیر با اراده‌ی آزاد و با قدرت کنترل هم‌نوع خود است. او محرک جنگ‌های صلیبی، جنگی صدساله علیه بشریت بود تا اینکه سرانجام توسط فرمان شوالیه‌های مقدس مهر و موم شد. با فراموش کردن هویت قبلی خود، دلیل وجودش نابودی نوع بشر است. از نظر هوش انسانی، او کاملاً زیرک است و به قدرت خود اطمینان دارد. او دارای قدرت مافوق بشری، قابلیت‌های احیاکننده‌ی سریع، طول عمر نامحدود و درجه بالایی از انعطاف‌پذیری استوبهعنوان یکی از قدرتمندترین شخصیت‌های سری شناخته می‌شود.

۲۱. ژنرال (The General) / بازی Kaiser Knuckle

ژنرال باس نهایی بازی kaiser knuckle است. بازی بسیار مبهم است و او نیز همینطور، اما هر کسی که ازی را تجربه کند، از او به عنوان یکی از سخت‌ترین باس‌های نهایی بازی‌های مبارزه‌ای تاریخ یاد خواهد کرد. او بعدها به موگن منتقل شد و از آن زمان تاکنون هر کسی را که با او مبارزه می‌کند، از بین می‌برد. ژنرال نوعی هوش مصنوعی دارد که به او توانایی فرار از همه‌ی آسیب‌ها را می‌دهد. از توانایی‌های دیگر او می‌توان به هنرهای رزمی، تله‌پورت، آسیب ناپذیری، استقامت بی‌نهایت و استفاده از نوعی انرژی اشاره کرد.

۲۰. ریو ساکازاکی (Ryo Sakazaki) / بازی Fatal Fury Special

ریو ساکازاکی قهرمان اصلی سری Art of Fighting است. او در تمام بازی های Art of Fighting و The King of Fighters حضور داشته است. با این حال در بازی Fatal Fury Special شاهد حضور او به عنوان یک باس مخفی هستیم. ریو در مورد جنگیدن بسیار جدی است و به دوستان و خانواده‌ی خود وفادار است. او از طریق آموزش کاراته توسط پدرش، تاکوما، نظم و انضباط یافته است. او می‌تواند انرژی‌های مختلفی را به طور معمول به سمت دشمنان روانه کند. همچنین می‌تواند انرژی کی خود را به بازوهای خود هدایت کرده تا مشت‌های متعدد را با سرعت نسبتا زیاد به دشمنان وارد کند.

۱۹. ایدال (Eyedol) / بازی Killer Instinct 1994

هیولای دوسر و ترسناک ایدال از زمانی که در سال ۱۹۹۴ به عنوان باس نهایی در بازی Killer Instinct ظاهر شده، همواره آنتاگونیست این سری بوده است. او یکی از دو جنگ سالار اهریمنی به همراه گارگوس بود که در گذشته از زمین رانده شد بودند. ایدال پس از بیست و دو سال در ۲۰۱۶ به عنوان هشتمین و آخرین شخصیت قابل بازی در فصل سوم Killer Instinct 2013 در دسترس قرار گرفت. از زمانی که سر او توسط گارگوس به دو نیم تقسیم شده، قدرت فوق العاده‌ی ایدول به دو بخش تقسیم شده است. سر وحشی با چشم قرمز او بیش از حد خشن است اما سر دیگر او به طرز مرموزی صبور است و از جادوهای قدرتمندی برای نابودکردن دشمنان ایدال از راه دور استفاده می‌کند.

۱۸. جیل (Gill) / بازی استریت فایتر ۳

جیل یک شخصیت از سری استریت فایتر است که برای اولین بار به عنوان آنتاگونیست اصلی Street Fighter 3 ظاهر شد. او رهبر انجمن مخفی است، یک سازمان مرموز متشکل از نخبگان بشریت که وقایع جهان را به شیوه‌ای مخفیانه کنترل می‌کنند و به دنبال تحقق یک برنامه‌ی آخرالزمانی هستند. جیل به عنوان یک شخصیت قابل بازی در Street Fighter 5: Champion Edition بازمی‌گردد. به نظر می‌رسد که سبک مبارزه او بر اساس رشته‌ی یونانی باستان با نام پانکریشن است و بر دستکاری آتش و یخ تکیه دارد که همگی توسط برادرش نیز استفاده می‌شود. جیل همچنین به دنبال دستیابی به سبک مبارزه‌ی برتر و نهایی، به دنبال هنرهای رزمی دیگر، مطالعه و تمرین در سراسر جهان است.

۱۷. کینگ لئو (King Leo) / سری Savage Reign

کینگ لئو شخصیت شرور اصلی سری Savage Reign است. او یک مبارز افسانه‌ای است که از مبارزه خسته شد و بی سروصدا درون تاریکی ناپدید شد. پس از بازگشت به عموم، کینگ لئو تصمیم گرفت میزبانی و اسپانسر مسابقات Battle of the Beast God در سری Savage Reign باشد تا قدرت خود را به حریفان شایسته اثبات کند. او می‌تواند به سلاح خود، مشت و لگد با انرژی کی تزریق کند و شمشیر او گاهی تصویر یک شیر را نشان می‌دهد. همچنین می‌تواد حضور دشمنان را احساس و با شمشیر خود طوفان‌هایی ایجاد کند و صاعقه‌هایی از آسمان فراخواند.

۱۶. برینیاک (Brainiac) / بازی اینجاستیس ۲

برینیاک آنتاگونیست اصلی بازی اینجاستیس ۲ است. او یک موجود ابررایانه‌ای بیگانه، بی‌رحم و غول پیکر است که قصد دارد کل جهان را تسخیر، سوپرمن را نابود کند و تمام اشکال زندگی را که با آن روبرو می‌شود به بردگی بگیرد. با وجود اینکه برینیاک باس نهایی بازی است، اما بازیکنان می‌توانند او را تجربه کنند. او همچنین دشمن اصلی سوپرگرل است. مهم‌ترین توانایی برینیاک توانایی‌های فکری بسیار پیشرفته‌ی او است که به عنوان یکی از باهوش‌ترین موجودات در کل جهان به حساب می‌آید و از این توانایی برای پیشی‌گرفتن از دشمنان خود استفاده می‌کند. این قابلیت همچنین به او اجازه می‌دهد تا ذهن دیگران را کنترل کند.

۱۵. گالاکتوس (Galactus) / بازی Marvel vs. Capcom 3

گالاکتوس، بلعندهd دنیاها، که زمانی با نام گالان شناخته می‌شد، شخصیتی از مجموعه کمیک‌های چهار شگفت‌انگیز و موج‌سوار نقره‌ای اثر مارول است. او تجسم جهان چندگانه است و با داشتن قدرت‌های خداگونه تقریبا بی حد و حصر یکی از قدرمندترین موجودات عالم است. گالاکتوس باس نهایی بازی Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds است. او همچنین در بازی Ultimate Marvel vs. Capcom 3 به یک شخصیت قابل بازی در حالت Galactus Mode تبدیل می‌شود. او دارای قدرتی کیهانی است و بعضا در دنیای مارول به قدرتمندترین موجود زنده شناخته شده است.

۱۴. ماری کوربل (Marie Korbel) / بازی Skullgirls 2012

ماری کوربل آنتاگونیست اصلی اسکال‌گرلز است که در حالت داستانی هر شخصیت (اغلب به عنوان باس نهایی) و در دور نهم حالت آرکید ظاهر می‌شود. محل زندگی او فاینال آتریوم است که از دخمه‌های کلیسای جامع بزرگ تغییر شکل داده است. با قدرت قلب جمجمه در او، ماری می‌تواند مینیون‌های مرده را احضار کند، از مهارت‌های خدمتکار خود برای پاکسازی جهان از دشمنانش استفاده کند و حتی اجساد افتاده را جذب کند تا قدرت خود را افزایش دهد. در مبارزه‌ی نهایی در بازی، او همچنان که سلامتی‌اش کاهش می‌یابد به سه شکل تغییر پیدا می‌کند.

۱۳. آنسلات (Onslaught) / بازی Marvel vs. Capcom 1998

آنسلات حمله یک شخصیت در کمیک‌های مردان ایکس مارول است. او در بازی کلاسیک Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes به عنوان آنتاگونیست و باس نهایی بازی ظاهر می‌شود. آنسلات یک شکل زندگی ترکیبی است که از ویژگی‌های ذهنی سرکوب شده‌ی پروفسور ایکس و تحت تأثیر تماس روانی با مگنیتو تشکیل شده است. با استفاده از قدرت‌های عظیم روانی پروفسور و کنترل مگنیتو بر طیف الکترومغناطیسی، او خود را به دنیای فیزیکی آورد و تنها با تلاش‌های کل جامعه‌ی ابرقهرمانان مارول شکست خورد.

۱۲. دیزی (Dizzy) / بازی Guilty Gear X

دیزی یکی از شخصیت‌های اصلی سری Guilty Gear است. او که یک نیمه‌ گیر محسوب می‌شود، فرماندهی بی‌گناه و صلح‌طلب که زمانی علیه تمام بشریت جنگید، اما از ریشه‌های خود بی‌اطلاع بود. دیزی به‌عنوان دختر جاستیس، به داشتن قدرت‌های فراوان مشهور است و مزیت‌های زیادی در جنگ دارد. قدرت او ممکن است برابر یا حتی بیشتر از قدرت مادرش باشد، اما شخصیت خیرخواه او مانع از دستیابی او به پتانسیل کاملش می‌شود. در حالی که او در ابتدا بر قدرت‌های خود کنترل نداشت، به تدریج در مبارزه و جنگیدن رشد و تسلط بهتری بر قدرت‌های خود پید کرد.

۱۱. کرونیکا (Kronika) / بازی مورتال کامبت ۱۱

کرونیکا شخصیتی در سری بازی‌های مبارزه‌ای مورتال کمبت است. او که یک تایتان و حافظ زمان است، مادر خدایان بزرگ شینوک و سیتریون است و می‌خواهد پس از برهم زدن تعادل خیر و شر توسط ریدن، خط زمانی جدیدی را دوباره شروع کند. کرونیکا اولین حضور خود را در نسخه‌ی یازدهم این سری انجام داد و به عنوان باس غیرقابل بازی و آنتاگونیست اصلی در حالت داستانی بازی نقش‌آفرینتی کرد. او بعدا به عنوان یک آنتاگونیست فرعی در بسته‌ی الحاقی و داستان‌محور Aftermath ظاهر شد. کرونیکا دارای توانایی دستکاری زمان و مکان در مقیاسی است که قبلا در تاریخ مجموعه مورتال کامبت دیده نشده است. او می تواند افراد متعددی را از سرتاسر تاریخ زمان خود احضار کند و آن‌ها را به عصر حاضر بیاورد. او همچنین به عنوان یک تایتان قدرتی خداگونه دارد و می‌تواند طوفان‌های عظیمی ایجاد کند.

۱۰. مستر هند (Master Hand ) / سری .Super Smash Bros

مستر هند موجودی دست مانند است که چندین بار به عنوان باس نهایی در سری بازی‌های مبارزه‌ای سوپر اسمش حضور داشته است. علی‌رغم حضور در هر پنج بازی این سری، به دلیل عدم ارائه‌ی توضیحات رسمی کافی، راز قابل توجهی پیرامون این شخصیت وجود دارد. با این حال، او به عنوان خالق دنیای .Super Smash Bros شناخته می شود. اطلاعاتی از او نشان می‌دهد که از تمام قدرت خود در برابر مبارزان استفاده نمی‌کند و صرفا با آن‌ها بازی کرده و قصد لذت بردن دارد. مستر هند در Super Smash Bros. Ultimate در یک نبرد ویژه‌ی موجود در World of Light قابل بازی است. در بازی‌های دیگر، او فقط از طریق هک قابل بازی است.

۹. سوپرمن (Superman) / بازی Injustice: Gods Among

سوپرمن آنتاگونیست اصلی سری اینجاستیس از استودیوی ندرلم است. او به عنوان آنتاگونیست اصلی Injustice: Gods Among Us (2013)، شخصیتی شرور در کمیک این بازی و به همراه واندروومن در Injustice 2 (2017) به عنوان یکی از دو آنتاگونیست بازی حضور داشت. همچنین به عنوان یک شخصیت فرعی در مجموعه‌ی کمیک همان بازی حضور داشت. گفتنی است که او آنتاگونیست فرعی اقتباسی از انیمیشنی است که به سادگی با عنوان Injustice عرضه شده است. او به عنوان یک شخصیت قدرتمند طبقه‌بندی شده و یکی از دشمنان بروس وین در کنار جوکر است. دو مقر اصلی این شخصیت یعنی Metropolis و Fortress of Solitude نیز به عنوان میدان نبرد در بازی به نمایش در می‌آیند.

۸. اوروچی (Orochi) / بازی King of Fighters ’۹۷

اوروچی آنتاگونیست اصلی و باس نهایی The King of Fighters 97 است. او و پیروانش تعبیر دیگری از مار افسانه‌ای هشت سر، یاماتا نو اوروچی هستند. اوروچی موجود قدرتمندی است که قصد دارد به هر قیمتی به گایا خدمت کند. او را از هر چیزی محافظت می‌کند، حتی از آنچه که خودش خلق کرده است. به انسان‌ها رحم نمی‌کند و به گناهان آنها و اعمال مخربشان اشاره کرده و با اکراه پتانسیل آن‌ها را برای تغییر و بهتر شدن تصدیق می‌کند و امیدوار است که بشریت روزی درد طبیعت را درک کند. او به عنوان نیرویی از طبیعت، مجموعه‌ای وسیع و باورنکردنی را از قدر‌ت‌های مختلف دارد.



۷. اوگر (Ogre) / بازی تکن ۳

اوگر یک شخصیت شرور در سری تکن است. او باس نهایی نسخه‌ی سوم و باس فرعی Tekken Tag Tournament 2 حسوب می‌شود. سبک مبارزه اوگر که به عنوان “ناشناخته” ذکر شده است، ترکیبی از سبک‌های مختلف است که احتمالا از کسانی گرفته شده است که او آن‌ها را شکست داده است. در فرم فعلی، او توانایی پرواز و مفس آتشین را نیز دارد. در تکن ۳ او از پائول فینیکس شکست می‌خورد. با این حال، اوگر که برای پائول ناشناخته است، با جذب قدرت هیهاچی میشیما به شکل واقعی خود تغییر شکل می‌دهد و مسابقات ادامه می‌یابد. اوگر در نهایت با جین روبرو می‌شود و نبرد سختی بین آن‌ها شکل می‌گیرد.

۶. ثانوس (Thanos) / بازی Marvel Super Heroes

امروزه کمتر کسی را می‌توان پیدا کرد که با ثانوس آشنا نباشد. ابرورشروی دنیای مارول که با سری فیلم‌های انتقام‌جویان در سینما حضور پیدا کرد. او توسط نویسنده و هنرمند جیم استارلین خلق شد و اولین حضور خود را در کمیک مرد آهنی شکست‌ناپذیر شماره ۵۵ در سال ۱۹۷۳ انجام داد. ثانوس یک مبارز از قمر تایتان است و به عنوان یکی از قدرتمندترین موجودات در دنیای مارول در نظر گرفته می‌شود. او در بازی کلاسیک مارول سوپر هیروز در سال ۱۹۹۵ به عنوان شرور اصلی و باس نهایی ظاهر شد.

۵. روگال برنشتاین (Rugal Bernstein) / سری King of Fighters

روگال برنشتاین یک شخصیت مهم و ثابت در سری مبارزه‌ای پادشاه مبارزان است. او که در King of Fighters ’94 به عنوان یک رئیس جنایتکار بدنام معرفی شد، برای اکثر مبارزان دردسر ایجاد می‌کند. به دلیل قدرت فوق‌العاده‌اش، او اغلب به عنوان یکی از سخت‌ترین با‌س‌ها در کل مجموعه در نظر گرفته می‌شود. او مطلقا هیچ ارزشی برای زندگی انسان نمی‌بیند، تا جایی که با افتخار اجساد مخالفانی را که در نبرد کشته است، با افتخار به نمایش می‌گذارد. روگال می‌تواند انرژی را به شکل‌های مختلف به سمت دشمنانش پرتاب کند یا آن را به مشت خود آغشته سازد.

۴. بایسون (M. Bison) / سری استریت فایتر

بایسون معروف به وگا در ژاپن، یک شخصیت مهم و آنتاگونیست اصلی سری استریت فایتر است که برای اولین بار به عنوان یک باس غیرقابل بازی در استری فایتر ۲ ظاهر شد و در نسخه‌ی به‌روزشده‌ی آن یعنی Champion Edition در نهایت قابل تجربه بود. او یک دیکتاتور و شیفته‌ی قدرت است که به دنبال تسلط بر جهان است. بایسون یک روان‌پریش است که می‌خواهد با مشت آهنین بر جهان حکومت کند. از طرفی به عنوان بزرگترین و قدرتمندترین رزمی کار تمام دوران شناخته می‌شود و به آسانی هر چیزی یا هر کسی را که جرأت کند بین او و اهداف مشکوک او قرار گیرد، نابود خواهد کرد. او در بازی‌ها با استفاده از قدرت روانی با سبکی خودآموخته مبارزه می‌کند.

۳. آکوما (Akuma) / سری استریت فایتر

آکوما یک شخصیت مهم و یکی از مهم‌ترین شرورهای سری استریت فایتر است که برای اولین بار در استریت فایتر ۲ توربو به عنوان یک باس مخفی حضور پیدا کرد. او یک جنگجوی سرد و فوق‌العاده قدرتمند است که تنها دلیل وجودش این است که مهارت‌های جنگی خود را با نبرد و از بین بردن دشمنان قوی تقویت کند. او به ندرت نشانه‌ای از احساسات یا انسانیت به جز خشم نشان می‌دهد و به ندرت لبخند می‌زند. با این حال، او درگیر نبرد با افراد درمانده نخواهد شد و در برخی موارد حتی ممکن است از آن‌ها دفاع کند. سبک کلی آکوما بر تسلط کامل بر حریف و جلوگیری از ضدحملات متمرکز و برگرفته از هنر رزمی شوتوکان است.

۲. شائو کان (shao kahn) / سری مورتال کامبت

شائو کان شخصیتی مهم در سری بازی‌های مبارزه‌ای مورتال کامبت است. او که ظالم قدرتمند تاج و تخت اوت‌ورلد است، یکی از مشهورترین تبهکاران نه تنها در ژانر مبارزه‌ای، بلکه در تاریخ بازی‌های ویدیویی محسوب می‌شود. در کنار شینوک، شائو کان به عنوان آنتاگونیست اصلی این سری ایفای نقش می‌کند. او برای اولین بار در بازی مورتال کامبت ۲ به عنوان باس نهایی حضور پیدا کرد، نقشی که او همچنین در نسخه‌ی سوم و در بازی‌های بعدی برعهده داشت. او بعدا به عنوان باس نهایی غیرقابل بازی در مرتال کامبت ۲۰۱۱ بازگشت و به عنوان آنتاگونیست اصلی حالت داستانی ظاهر شد. شائو کان در مرتال کامبت ۱۱ به عنوان یک پاداش برای پیش‌خرید بازی بازگشت و در عین حال نقشی به عنوان آنتاگونیست ثانویه در حالت داستانی بازی داشت. او در نهایت نقش خود را به عنوان یک آنتاگونیست ثانویه در بسته‌ی الحاقی داستان‌محور Aftermath در کنار سیندل تکرار کرد.

۱. گیز هاوارد (Geese Howard) / سری Fatal Fury

گیز هاوارد آنتاگونیست اصلی سری Fatal Fury و یک شرور فرعی در مجموعه‌ی Art of Fighting است. نقش او در خط داستانی The King of Fighters متفاوت است، اما او همیشه در بخش منفی داستان قرار دارد. او همچنین به عنوان شخصیت مهمان در تیکن ۷ حضور داشت. گیز مردی مغرور است که خود را یک جنگجوی توانا می‌داند. او خواهان قدرت در همه‌ی اشکال آن است و از پول گرفته تا جاودانگی از امیال او هستند. این امیال البته تحت تاثیر تراژدی‌های مختلف در دوران کودکی‌اش مانند از دست دادن مادرش شکل گرفته است. از قدرت‌های او می‌توان به کنترل انرژی چی و استفاده از آن، احضار رعد و برق و ایجاد طوفانی از انرژی اشاره کرد.

