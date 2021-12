پیر اشنایدر، رئیس رسانه‌ی آی‌جی‌ان در بخشی از پادکست IGN Games بیان کرد که در مراسم گیم اواردز ۲۰۲۱ شرکت کرده و توانسته است با بعضی از افراد مهم صنعت بازی‌های ویدیویی صحبت‌هایی داشته باشد. ظاهرا افراد ذکر شده، به او اطمینان داده‌اند که با وجود عدم حضور نسخه‌ی جدید سری زلدا در این رویداد مهم، این بازی هنوز در مسیر انتشار برای سال ۲۰۲۲ میلادی است و به نظر نمی‌رسد که تاخیری داشته باشد. او در این باره گفت:

به نظر می‌رسد که نینتندو سال آینده را بسیار عالی رقم خواهد زد. بنابراین، من غیبت بازی بزرگی نظیر Breath of the Wild 2 را به عنوان نشانه‌ای از تاخیر یا عدم وجود پروژه‌ای خاص تلقی نمی‌کنم زیرا به نظر می‌رسد که اعضای نینتندو در مورد سال ۲۰۲۲ بسیار هیجان‌زده هستند.

در ادامه‌ی پادکست، به نظر می‌رسد اشنایدر صحبت‌هایی از یک پنجره‌ی انتشار خاص‌ از سال آینده‌ی میلادی می‌کند و بیان می‌کند که Breath of the Wild 2 را در نوامبر سال آینده بازی خواهیم کرد. البته، ممکن است پیش‌بینی‌ای که او انجام داده بر اساس هیچ منبع دست اولی نباشد یا شاید به سادگی حدس و گمان باشد اما شایان ذکر است که این اولین اشاره به ماه انتشار احتمالی از یک منبع معتبر محسوب می‌شود.

نینتندو بار دیگر در تریلری که از بازی در مراسم E3 2021، منتشر کرد، از زمان انتشار آن خبری نداد اما از آن جایی که ویروس کرونا بازی‌های زیادی را تحت تاثیر خود قرار داده و عدم حضور این نسخه در مراسم گیم اواردز، مردم به طور قابل درکی نگران بودند که نینتندو آن را در سال ۲۰۲۳ منتشر کند. با این که هنوز به صورت قطعی نمی‌توان حرفی از تاریخ انتشار بازی زد، با این حال به نظر می‌رسد که هنوز منطقی است که در سال آینده انتظار عرضه‌ی این دنباله را داشته باشیم.



بیش از دو سال از زمانی که نینتندو ساخت نسخه‌ی دوم The Legend of Zelda: Breath of the Wild را تاکید کرده، می‌گذرد و تنها در چندماه پیش و در مراسم E3 2021 بود که توانستیم ویدیویی را از گیم‌پلی آن مشاهده کنیم. ویدیو بسیار کوتاه و کمتر از دو دقیقه بود، اما مکانیک‌های جدیدی را در گیم‌پلی نشان داد. طبق گفته‌ی جف گراب، روزنامه‌نگار مشهور صنعت بازی‌های ویدئویی، ممکن است تا مراسم E3 سال آینده خبری از بازی نشود.



از طرفی به احتمال زیاد، تریلر بعدی Breath of the Wild 2 نام رسمی بازی را فاش می‌کند. با توجه به اینکه نینتندو قبلا گفته بود که نام بازی را از آن جایی که حاوی نکاتی در مورد داستان آن است، مخفی نگه خواهد داشت، حدس زده می‌شود که اطلاعات جدید این بازی در زمانی نزدیک به زمان انتشار آن منتشر شود.



