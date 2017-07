لیست موردانتظارترین عناوین در ژاپن منتشر شد

Famitsu که یکی از معروف‌ترین مجله‌های مرتبط با دنیای بازی‌های ویدئویی در ژاپن است، به تازگی لیستی از موردانتظار‌ترین عناوین که با رای‌دهی کاربران این مجله انتخاب شده است را به انتشار رسانده است که در آن تغییرات چشم‌گیری نسبت به هفته‌های گذشته به چشم می‌خورد. در حالی که همچنان سه رتبه‌ی اول این نظرسنجی به […]

Famitsu که یکی از معروف‌ترین مجله‌های مرتبط با دنیای بازی‌های ویدئویی در ژاپن است، به تازگی لیستی از موردانتظار‌ترین عناوین که با رای‌دهی کاربران این مجله انتخاب شده است را به انتشار رسانده است که در آن تغییرات چشم‌گیری نسبت به هفته‌های گذشته به چشم می‌خورد.

در حالی که همچنان سه رتبه‌ی اول این نظرسنجی به عناوین Drangon Quest XI (نسخه‌ی پلی‌استیش ۴ در رتبه‌ی اول و نسخه‌ی ۳DS در رتبه‌ی دوم) و Final Fantasy 7 Remake تعلق دارد، تغییرات چمشگیری در سایر رتبه‌ها نسبت به هفته‌های گذشته به چشم می‌خورد. اولین تغییر مربوط به سقوط عنوان Kingdom Heart III از رتبه‌ی چهارم به رتبه‌ی هفتم است. با وجود نمایش‌هایی که این عنوان در نمایشگاه D23 Expo 2017 داشت، این تغییر کمی غیرمنتظره به نظر می‌رسد و نشان از آن دارد که نمایش‌های اخیر بازی به مزاق طرفداران ژاپنی بازی، خوش نیامده است.

دو عنوان انحصاری کنسول نینتندو سوئیچ، یعنی Splatoon 2 و Super Mario Odyssesy با بهبود جایگاه خود به ترتیب به رتبه‌های چهارم و پنجم رسیده‌اند. در قسمت پایین، لیست کامل این نظرسنجی قابل مشاهده است.

۱- PS4] Dragon Quest XI]

۲- ۳DS] Dragon Quest XI]

۳- PS4] Final Fantasy VII Remake]

۴- NSW] Splatoon 2]

۵- NSW] Super Mario Odyssey]

۶- PS4] Final Fantasy XII: The Zodiac Age]

۷- PS4] Kingdom Hearts III]

۸- ۳DS] The Snack World]

۹- PS4] Everybody’s Golf]

۱۰- PS4] The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III]

منبع متن: gamefa