این افتخار بدست آمده برای استودیوی سوپرجاینت گیمز از طریق حساب توییتر Worldcon که جوایز را سازماندهی و میزبانی می‌کند، اعلام شد. جوایز هوگو روی آثار سال قبل یعنی ۲۰۲۰ تمرکز می‌کند و Hades را در برابر بازی‌های دیگری مانند Animal Crossing: New Horizons، Blaseball، Final Fantasy 7 Remake، Spiritfarer و The Last of Us: Part 2 قرار می‌دهد. گرگ کاساوین، نویسنده و کارگردان خلاقیت استودیوی سازنده در بیانیه‌ای گفت که او و اعضای تیم بسیار مفتخر هستند که اولین دریافت‌کننده‌ی جایزه‌ی هوگو در بخش بهترین بازی ویدیویی هستند.

او در ادامه افزود:

داستان‌سرایی بازی‌های ویدیویی طی سال‌ها پیشرفت زیادی داشته است. شما می‌توانید در دنیای بازی‌ها غرق شده و ببینید که چگونه به هر حرکت شما واکنش نشان می‌دهند. ما در استودیوی سوپرجاینت سعی کرده‌ایم تا سنت‌های ادبیات فانتزی و علمی‌تخیلی را با آن مولفه‌ی تعاملی منحصربه‌فرد پیوند بزنیم تا دنیاهایی ایجاد کنیم که زنده به نظر برسند. ما بسیار سپاسگزاریم که کارمان روی بازی Hades به این شکل برجسته شده است و امیدواریم جوایز هوگو در آینده به کارهای شگفت‌انگیزی دیگری که در این صنعت انجام می‌شود، برسند.



همانطور که سال گذشته اعلام شد، بهترین بازی ویدیویی به عنوان یک بخش ویژه برای جوایز امسال اضافه شده است. دسته‌بندی بهترین بازی‌های ویدیویی قبلا در جوایز هوگو در سال ۲۰۰۶ میلادی گنجانده شده بود، اما به گفته‌ی برگزارکنندگان، به دلیل عدم علاقه در نهایت کنار گذاشته شد. در واقع برای دائمی کردن یک موضوع و دسته‌بندی جدید، اعضای انجمن علمی‌تخیلی جهانی باید در دو جلسه‌ی تجاری متوالی به آن رأی دهند. با این که قرار بود جایزه‌ی بهترین بازی ویدیویی امسال به صورت ویژه اهدا شود، کولت فوزارد به عنوان رییس مراسم گفت که کمیته‌ی مطالعه‌ی هوگو در حال بررسی بهترین بازی یا تجربه‌ی تعاملی به عنوان یک موضوع دائمی است.

بازی Hades در حال حاضر روی کنسول‌های نسل هشتم و نهمی ایکس‌باکس، پلی‌استیشن و رایانه‌های شخصی در دسترس است. بازی داستان زاگرئوس، پسر هیدس را روایت می‌کند که به دنبال فرار از قلمروی پدرش در دنیای زیرین است و در این راه از هیچ روشی دریغ نمی‌کند. زاگرئوس که با سلاح‌های مختلف مسلح است، در قلمروها با دشمنان و باس‌های مختلفی در یک خط داستانی پیوسته مبارزه می‌کند.

منبع: gamesindustry.biz

