مایکل پکتر: Xbox One X فروش کمی خواهد داشت

کنسول Xbox One X قرار است در جنگ میان کنسول‌ها به کمک مایکروسافت بیاید. این کنسول قوی‌ترین کنسولی محسوب می‌شود که تاکنون عرضه شده است.

تحلیلگر مشهور دنیای بازی، آقای "مایکل پکتر" در مصاحبه‌ای که گیم‌بولت با وی ترتیب داده بود، به این نکته اشاره کرد که قیمت بالای این کنسول جلوی فروش و پیشروی آن در بازار را خواهد گرفت. پکتر در این رابطه گفت:

"من فکر نمی‌کنم که با این قیمت فروش خوبی داشته باشد، قیمت آن بسیار گران است و البته به قیمت چیزهای دیگر هم بستگی دارد و حتما شما هم مقایسه‌های عجیب قیمت این کنسول را شنیده‌اید. مثلا می‌گویند که قیمت Xbox One X ارزان‌تر از یک تلویزیون خانگی است اما نکته‌ای که به شما نمی‌گویند این است که تلویزیون احتمال دارد تا 10 سال مورد استفاده قرار گیرد و بعد از آن می‌توان برای اتاق مهمان از آن استفاده کرد.

پس حرف من این است که 500 دلار برای یک کنسول زیاد است و تجربه‌های قبلی هم یادآور این نکته بوده که مردم حاضر نیستند برای یک کنسول بیش از 300 دلار بپردازند. به همین دلیل مایکروسافت با قیمت‌گذاری Xbox 360 به بهای 400 دلار برنده بازار فروش کنسول بود اما در مقابل سونی با تعیین قیمت PS3 معادل 600 دلار یک اشتباه بزرگ انجام داد. قیمت تعیین شده PS4، نیز 400 دلار بود که به سرعت به 300 دلار کاهش یافت... من فکر میکنم که مردم حاضرند تا 300 دلار برای که کنسول هزینه کنند ولی 500 دلار خیر، این مقدار واقعا زیاد است. مخصوصا زمانی که شما بطور مداوم می‌بینید که قیمت کنسول‌های Xbox One S و PS4 Slim تا 249 دلار کاهش می‌یابند یا با قیمت 299 دلار به همراه یک بازی خوب (باندل) بفروش می‌رسند، متوجه می‌شوید که هر دو این کنسول‌ها فارغ از برچسب قیمتشان، قیمتی معادل 250 دلار دارند."

وی به این نکته نیز اشاره کرد که خرید Xbox One X بطور فنی یک خرید آینده‌نگرانه است... اما این مورد فقط باعث افزایش هزینه‌های آن می‌شود، به خصوص زمانی که بخواهید از قابلیت اجرای 4K این کنسول استفاده کنید، مجبور به خرید یک نمایشگر 4K هستید که باز‌هم باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود.

"خرید یک کنسول Xbox One X به اندازه قیمت دو کنسول PS4 Slim و Xbox One S روی هم هزینه دارد. اگر شما تا الان هیچ یک از کنسول‌های Xbox One (هر نوعش) را نخریده‎اید، چرا سعی نمی‌کنید بجای خرید Xbox One X یک کنسول PS4 به همراه یک کنسول Xbox One S بخرید؟ فهمیدن این مورد واقعا برای من دشوار است.

آنها با تعیین چنین قیمتی برای این کنسول کار را بر خودشان دشوار کرده‌اند. من می‌دانم که آنها سعی دارند قابلیت اجرای 4K را به مردم بفروشند اما بیایید واقع‌نگرانه به آن نگاه کنیم. احتمالا کمتر از 10 درصد از مصرف‌کنندگان خانگی آمریکا تلویزیون 4K دارند و مطمئنا در سایر کشورهای پیشرفته تعداد از این مقدار هم کمتر است. پس چه کسانی متقاضی خرید این کنسول هستند؟ در سال آینده و شاید اواخر سال 2017، 20 درصد از مصرف‌کنندگان خانگی آمریکا و 10 درصد از سایر کشورها خواهان خرید این کنسول خواهند بود. اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم در پایان سال 2018 این مقادیر به ترتیب به 35 درصد و 20 درصد افزایش خواهند یافت و در سال 2019 نیز به 50 درصد و 30 درصد خواهد رسید. پس نتیجه این است که فروش این کنسول کم خواهد بود... اما اگر من 500 دلار پول داشتم و باید بین خرید Xbox One X یا خرید یک تلویزیون 4K یکی را انتخاب می‌کردم، انتخاب من خرید تلویزیون 4K خواهد بود. پس کنسول Xbox One X برای کسانی است که می‌خواهند بیش از 1100 دلار هزینه کنند، چون مجبور هستند به همراه کنسول خود یک نمایشگر 4K نیز تهیه کنند. این همان مشکلی است که سازندگان Oculus (هدست واقعیت مجازی) نیز با آن مواجه هستند. من واقعا فکر میکنم که کنسول Xbox One X فروش خوبی نخواهد داشت."

منبع متن: pardisgame