کلیپ اصلی که بیش از ۴۰۰ هزار بار دیده شده است، Grenade Queen را نشان می‌دهد که در حال بازی هیلو اینفینیت است، در حالی که دو هم تیمی ناشناس به او توهین‌های زشتی می‌کنند و می‌گویند که بازی «برای او نیست» و او باید «برود Valorant بازی کند» یا چیزهای مشابه آن و چیزهای بسیار ناپسندتر.

در رابطه به این ویدیوی که واکنش‌های مختلفی را در پی داشته است، سیموس بلکلی، یکی از طراحان اصلی ایکس‌باکس، می‌گوید: «این آینده‌ای نیست که برای ایکس‌باکس لایو تصور کرده بودیم. به‌عنوان یک جامعه و با کمک مایکروسافت باید جلوی چنین چیزی گرفته و متوقف شود. این نیازمند یک کار گروهی بین بازیکنان، توسعه‌دهندگان و تولیدکنندگان کنسول است تا این شرایط تغییر کند و اکنون زمان آن فرا رسیده است. یا بهتر است بگوییم حتی زمان آن گذشته است.»

او ادامه می‌دهد: «می‌دانم که این چیز جدیدی نیست. من می‌دانم که شما عصبانی هستید زیرا برای مدتی طولانی کاری انجام نشده است. حق با شماست. این فقط به من انگیزه بیشتری می‌دهد که در این مسیر کاری کنم. پاکسازی این محیط‌ها امکان‌پذیر است. بیایید آن را انجام دهیم.»

یکی از سازندگان ارشد بازی هیلو اینفینیت هم در واکنش به این ویدیو در نوشته‌ای در توییتر بیان کرد: «هیلو برای همه است.» واقعیت تلخ این است که باید شرایط جوری باشد که نیاز به بیان چنین جمله‌ای نباشد، نه اینکه اوضاع این‌قدر بد باشد که چنین جمله‌ی ساده‌ای به ما یادآور شود.

البته، اگر بازی‌های آنلاین چندنفره را تجربه کرده باشید، احتمالاً با چنین فضایی آشنا هستید و حتی ممکن است چنین چیز مشابهی بر سر خودتان هم آمده باشد؛ به‌خصوص اگر خانم باشید. مشکل اصلی این است که چنین فضایی در بازی‌های آنلاین بسیار رایج و عادی شده است، در حالی که نباید این چنین باشد. همان‌طور که سیموس بلکلی می‌گوید، شاید واقعاً وقت آن فرا رسیده که افراد مختلفی که می‌توانند در بهبود این موضوع کمک کنند، دست به دست هم داده تا شاهد چنین رفتارهایی نباشیم یا حداقل آن‌ها را کمتر ببینیم. این غیرممکن نیست.

بلکلی اخیراً در مستند چهارساعته‌ی ایکس‌باکس که درباره‌ی تاریخچه‌ی این کنسول ساخته شده، حضور پیدا کرده است. مستند Power On: The Story of Xbox در اصل در جریان بیستمین سالگرد ایکس‌باکس معرفی شد و شش قسمت از آن پخش شده است که هر قسمت حدوداً ۴۰ دقیقه طول می‌کشد. این مستند جذاب در پلتفرم‌های گوناگونی از جمله یوتیوب به‌صورت رایگان در دسترس است و اطلاعات بسیار شنیدنی و جالبی را درباره‌ی تاریخ ایکس‌باکس بیان می‌کند.

منبع: VGC

نوشته طراح ایکس‌باکس: این آینده‌ای نیست که برای ایکس‌باکس لایو تصور کرده بودیم اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala