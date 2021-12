اگر در یک شب زمستان، ۴ مسافر (If On a Winter’s Night, Four Travelers)

سازنده: Dead Idle Games

ناشر: Dead Idle Games

پلتفرم: کامپیوتر

تاریخ عرضه: ۲۱ سپتامبر سال ۲۰۲۱

قابلیت کوآپ: ندارد

بخش چند نفره رقابتی: ندارد

بازی اگر یک شب زمستان، ۴ مسافر برای افرادی است که به بازی‌های قدیمی علاقه دارند. این بازی به سبک اشاره و کلیک است و حالت ماجراجویی دارد. داستان آن نیز در دوران ۱۹۲۰ میلادی جریان داشته و در مورد ۴ شخصیت مختلف است. با طراحی کلاسیک پیکسلی و مقداری عناصر ترسناک، این عنوان چیزی نیست که بتوانید به راحتی از آن بگذرید. قطعاً قصد ما لوث کردن داستان نیست به همین علت در مورد آن زیاد صحبت نخواهیم کرد. به هرحال می‌توان گفت که اگر یک شب زمستانی، ۴ مسافر یکی از بهترین داستان‌های ترسناک را دارد. مهم‌تر از همه اینکه، کاملاً رایگان است.

پنچ شب در خانه فردی: شکاف امنیتی (Five Nights at Freddy’s: Security Breach)

سازنده: Steel Wool Studios

ناشر: ScottGames

پلتفرم‌ها: PC, PS4, PS5

تاریخ عرضه: ۱۶ دسامبر سال ۲۰۲۱

حالت کوآپ: دارد

بخش چند نفره رقابتی: دارد

مجموعه پنج شب در خانه فردی یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های ترسناک است. مخاطبان مورد هدف این بازی، کودکان هستند. به دلیل اینکه به طور کلی بازی حالتی تخیلی دارد. مخصوصاً اینکه بازیکنان در یک ساختمان که برای جشن تولد کودکان است، گیر افتاده‌اند. این ساختمان پر از اسباب بازی‌های بامزه است. البته این موجودات بامزه در شب تبدیل به ماشین‌های کشتار می‌شوند. بازیکنان باید تلاش کنند تا دوام بیاورند. این تلاش تا زمانی که درهای ساختمان باز شوند، ادامه خواهد داشت. در بازی شکاف امنیتی بازیکنان این فرصت را دارند تا فرار کنند یا مبارزه کنند. در اصل این بازی آزادی عمل خوبی به افراد می‌دهد. البته در زمینه مبارزه بیشتر به حالت آرام و بی‌سر و صدا است. شما باید دستگاه‌های خود را مدیریت کنید تا باطریشان تمام نشود. این دستگاه‌ها اهمیت بسیاری دارند به دلیل اینکه به شما در شناسایی دشمنان و مبارزه با آن‌ها کمک خواهند کرد. نکته جالب در مورد این بازی این است که چندین انتهای متفاوت دارد. به نوعی پایان این بازی براساس تصمیم شماست.

چرنوبیل لایت (Chernobylite)

سازنده: The Farm 51

ناشر: All In! Games SA

پلتفرم‌ها: PC, PS4, PS5, XBO, X/S

تاریخ عرضه: ۲۸ ژوئن سال ۲۰۲۱

حالت کوآپ: ندارد

حالت چند نفره رقابتی: ندارد

اگر شما به دنبال یک بازی هستید که عناصر ترسناک به شما متصل باشند، چرنوبیل لایت مخصوص شماست. این بازی شما را در نقش یک کارمند نیروگاه برقی چرنوبیل قرار می‌دهد. سال‌ها بعد از فاجعه چرنوبیل، شخصیت اصلی ما به این شهر بازگشته با همسر خود را پیدا کند. متأسفانه این کار اصلاً راحت نخواهد بود. به دلیل اینکه در این منطقه سربازها و افراد جهش یافته وجود دارند. یعنی در زمانی که شما در حال گشت و گذار نباشید، باید به دنبال منابع بگردید تا ابزار خود را ارتقاء دهید. قطعاً حضور در یک منطقه ممنوعه بسیار هیجان انگیز است و این بازی به بهترین نحو آن را نشان می‌دهد.

مارتا مرده است (Martha is Dead)

سازنده: LKA

ناشر: Wired Productions

پلتفرم‌ها: X/S, PC, PS5, PS4, XBO

تاریخ عرضه: سال ۲۰۲۱

بخش کوآپ: ندارد

بخش چند نفره رقابتی: ندارد

مارتا مرده است یک بازی اول شخص ترسناک است. این بازی عناصر روانشناسی بسیاری داشته و بازیکن را در سال ۱۹۴۴ قرار می‌دهد. محیط این بازی در ایتالیا است و در زمان جنگ آلمان و متحدین است. در این میان بدن یک زن پیدا می‌شود. غرق شده ولی علت این غرق شدن یک راز است. بازیکنان باید تلاش کنند تا دلیل مرگ او را پیدا کنند. این بازی بیشتر حول محیط و شرایط بومی منطقه می‌گذرد. با اینحال نشان می‌دهد که جنگ چه اثراتی روی افراد دارد. این بازی دوران ساخت دشواری داشت با اینحال توانست در اوایل سال ۲۰۲۱ عرضه شود. شاید بتوان گفت که مارتا مرده است یک تراژدی را بسیار زیبا بیان می‌کند.

از قبل هشدار داده شده (Forewarned)

سازنده: Dreambyte Games

ناشر: Dreambyte Games

پلتفرم‌ها: PC

تاریخ عرضه: سپتامبر سال ۲۰۲۱

کوآپ: دارد

بخش چند نفره رقابتی: ندارد

از پیش هشدار داده شده یک بازی چند نفره کوآپ و ترسناک است. در این عنوان بیش از ۴ نفر می‌توانند در نقش یک باستان شناس بازی کنند. شخصیت‌های اصلی داستان ما یک خرابه مصری جدید پیدا می‌کنند. شما باید در آن بگردید و رازهای آن را کشف کنید. در اصل شما در جست و جوی جنگ هستید ولی یک چیز ترسناک‌تر در انتظار شما خواهد بود. در این بازی شما می‌توانید از دوستان خود جدا شده و یا با کمک یکدیگر به بازی بپردازید. در این میان بازی نیز تمام تلاش خود را خواهد کرد تا با هوش مصنوعی شما را غافلگیر کند. اگر شما دوست دارید بیشتر درگیر شوید می‌توانید حالت واقعیت مجازی را نیز تجربه کنید. در اصل این بازی در واقعیت مجازی هیجان خود را نشان می‌دهد.

سابناتیکا: زیر صفر (Subnautica: Below Zero)

سازنده: Unknown Worlds Entertainment

ناشر: Unknown Worlds Entertainment

پلتفرم‌ها: PC, NS, PS4, PS5, XBO, X/S

تاریخ عرضه: ۱۴ می سال ۲۰۲۱

حالت کوآپ: ندارد

حالت چند نفره رقابتی: ندارد

اگر شما از اولین بازی سابناتیکا لذت بردید قطعاً از شماره جدید از این سری لذت خواهید برد. در این بازی شخصیت اصلی به داخل یک سیاره غریبه می‌رود. هدف او یافتن نشانه‌هایی از تیم تحقیقی است که قبل از او به این سیاره آمده و الان گم شده‌اند. در میان افراد گروه تحقیق، خواهر یا برادر او حضور داشته است. شخصیت اصلی داستان باید تلاش کند تا با توجه به سر نخ‌های موجود آن‌ها را پیدا کند. سابناتیکا یک بازی زیرآبی و دوام آوردنی است. پس شما باید تلاش کنید تا منابع را جمع کرده و زنده بمانید. با اینحال خشکی‌ها نیز قابل گشت و گذار است. البته شما با دمای زیر صفر دست و پنجه نرم خواهید کرد. شما باید حواستان به اطراف باشد به دلیل اینکه این بازی می‌تواند بسیار سخت باشد. در این دنیای سخت، تعداد بسیاری موجود وجود دارند که به دنبال از بین بردن شما هستند.

ریمستر قاب کشنده: دوشیزه دریای سیاه (Fatal Frame: Maiden of Black Water Remaster)

سازنده: Koei Tecmo

ناشر: Nintendo, Koei Tecmo

پلتفرم‌ها: NS, PC, PS4, PS5, XBO, X/S

تاریخ عرضه: ۲۸ اکتبر سال ۲۰۲۱

حالت کوآپ: دارد

حالت چند نفره رقابتی: ندارد

قاب کشنده یک مجموعه بازی کلاسیک ترسناک و دوام آوری است. اولین بازی از این مجموعه در زمان پلی‌استیشن ۲ عرضه شد. این مجموعه چندین سال مورد جدید نداشت. تا در سال ۲۰۱۴ دوشیزه دریای سیاه عرضه شد. در این مجموعه بازیکنان علیه روح‌ها مبارزه خواهند کرد. این کار اکثراً با استفاده از مکانیک‌های دوربین نینتندو وی یو (Nintendo Wii U) انجام می‌شد. متأسفانه این کنسول نتوانست موفقیت خوبی کسب کند. با این حال دوشیزه دریای سیاه یک بار دیگر برای پلتفرم‌های بیشتر عرضه شد تا شانسی دوباره داشته باشد. البته تمام جلوه‌های بصری و مکانیک‌های بازی نیز به طور کامل ریمستر شده است. در اصل این مجموعه سابقه بسیاری داشته و این بازی نیز نشان دهنده این تجربه است.

روح‌های عذاب کشیده (Tormented Souls)

سازنده Dual Effects, Abstract Digital

ناشر PQube

پلتفرم‌ها: PS4, PS5, X/S, NS, PC

تاریخ عرضه: ۲۷ آگوست سال ۲۰۲۱

حالت کوآپ: ندارد

بخش چند نفره رقابتی: ندارد

افرادی که از مجموعه رزیدنت اویل و سایلنت هیل لذت بردند، قطعاً تجربه خوبی از روح‌های عذاب کشیده خواهند داشت. این بازی به شدت از موارد گفته شده الگو گرفته است. در این عنوان بازیکنان در نقش یک خانم جوان به نام کارولاین والکر هستند. او در حال جست و جو برای دو دخترک گمشده است. جست و جوی او به یک خانه قدیمی ختم می‌شود. سپس او خود را بیهوش آنجا پیدا می‌کند. او در یک وان گیر افتاده است. همینطور اینکه یک چشمش را از دست داده و به یک دستگاه درمانی متصل است. کرولاین باید از تمام انرژی خود برای فرار کردن استفاده کند. در محیط سخت، کرولاین باید تلاش کند تا پازل‌ها را حل کرده و فرار کند. همینطور اینکه او نیاز دارد تا از منابع استفاده کند تا بتواند زنده بماند.

مجموعه تصاویر تاریک: خانه‌‌ای از خاکستر (The Dark Pictures Anthology: House of Ashes)

سازنده: Supermassive Games

ناشر: Bandai Namco Entertainment

پلتفرم‌ها: PC, PS4, PS5, XBO, XSX/S

تاریخ عرضه: ۲۲ اکتبر سال ۲۰۲۱

حالت کوآپ: ندارد

حالت چند نفره رقابتی: ندارد

از محصولات دیگر این سازنده می‌توان به بازی تا صبحگاه (Until Dawn) اشاره کرد. حال سوپرمَسیو تصمیم گرفته تا یک مجموعه بازی ترسناک بسازد. این مجموعه با نام مجموعه‌ی تصاویر تاریک شناخته می‌شود. این عناوین بیشتر سبک داستانی دارند. مانند تا صبحگاه، این بازی‌ها بیشتر حالت دراما داشته و باید شما تعدادی از کاراکترها را کنترل کنید. شما باید تلاش کنید تا بیشترین تعداد از این شخصیت‌ها زنده بمانند. در این مجموعه تعدادی از عناوین حضور دارند. برای مثال، امید کوچک (Little Hope) سال گذاشته منتشر شد. حال تمرکز اصلی سازنده بر این محصول جدید است. که با نام خانه‌ای از خاکستر شناخته می‌شود. در این عنوان جدید گیم‌پلی به طور کلی ثابت است. با اینحال داستان به طور کامل متفاوت است. داستان این عنوان جدید در مورد یک گروه ویژه است که به سمت جنگ عراق می‌روند. بعد از یافتن اسلحه‌های مخرب، این گروه با یک نیروی عجیب روبرو می‌شوند. این افراد برای زنده ماندن باید با یکدیگر همکاری کنند.

ریترنال (Returnal)

سازنده: Housemarque

ناشر: Sony Interactive Entertainment

پلتفرم: PS5

تاریخ عرضه: ۳۰ آوریل سال ۲۰۲۱

حالت کوآپ: ندارد

حالت چند نفره رقابتی: ندارد

ریترنال آخرین بازی عرضه شده از شرکت هاوس مارک است. این عنوان داستان یک فضانورد به نام سلین را دنبال می‌کند. او در یک سیاره غریبه گیر افتاده است. در اینجا ما متوجه می‌شویم که سلین در یک چرخه زمانی حضور دارد. به همین علت او باید تلاش کند تا از این چرخه خارج شود. در کل این بازی به سبک سوم شخص شوتر و روگ لایک است. هر مرگ باعث می‌شود تا بازیکن به ابتدا بازگردد و مجبور شود دوباره به دنبال ابزار برای زنده ماندن بگردد. اگر شما به دنبال مبارزات بسیار هستید این بازی مخصوص شماست. همینطور اینکه اگر به دنبال گشت و گذار هستید، همواره باید مراقب اطراف خود باشید. بازیکنان باید بپرند، و تلاش کنند تا پناه پیدا کنند تا از آتش دشمنان در امان باشند.

مدیوم (The Medium)

سازنده: Bloober Team

ناشر: Bloober Team

پلتفرم‌ها: PC, X/S, PS5

تاریخ عرضه: ۲۸ ژانویه سال ۲۰۲۱

حالت کوآپ: ندارد

حالت چند نفره رقابتی: ندارد

مدیوم یک بازی دیگر در زمینه ترسناک و روانشناسی است. در اینجا شما در نقش یک خانم که یک مدیوم است بازی خواهند کرد. مدیوم بودن به این معنا است که می‌توانند در دو جهان موازی زندگی کنند. او به دنبال یک قاتل کودکان است. به همین دلیل او باید در دو دنیا زندگی کند تا این مسئله را حل کند. این بازی به شدت برای تیم سازنده سنگین و دشوار بوده است. به همین دلیل شرکت سازنده گفته که نیاز به نسل آینده برای اجرای آن داشته است. همینطور اینکه آکیرا یاماوکا (Akira Yamaoka) در ساخت این بازی نقش داشته است. از دیگر کارهای وی می‌توان به سایلنت هیل اشاره کرد. همینطور اینکه امکان دارد که سازنده این بازی تلاش به بازگرداندن مجموعه سایلنت هیل بکند. در این مدت حواشی زیادی در مورد همکاری این استودیو با کونامی برای ساخت یک عنوان جدید وجود داشته است. البته دقت کنید که این بازی مبارزه چندانی ندارد. تمرکز آن بیشتر روی حل کردن پازل و معما است. این بازی برای کنسول‌های نسل نهم به همراه کامپیوتر عرضه شده است.

کابوس‌های کوچک ۲ (Little Nightmares 2)

سازنده: Tarsier Studios

ناشر: Bandai Namco Entertainment

پلتفرم‌ها: PC, PS4, XBO, NS, XSX, PS5

تاریخ عرضه: ۱۱ فوریه سال ۲۰۲۱

حالت کوآپ: ندارد

حالت رقابتی چند نفره: ندارد

شماره ۱ این بازی موفقیت بسیار خوبی کسب کرد. به همین علت شرکت سازنده به فکر ساخت دنباله آنا افتاد. این بازی دنباله داستان قبلی است که در آن شش (Six) تلاش دارد تا از ماو (Maw) فرار کند. البته شما در نقش شش بازی نخواهید کرد. بلکه نقش شما مونو (Mono) خواهد بود. بازیکنان در یک سبک جدیدی از ترسناک بودن قرار خواهند گرفت. به دلیل اینکه این دو نفر تلاش خواهند کرد تا از این محیط عجیب فرار کنند. این تجربه بسیار عجیب است. در آن موجودات عجیب بسیاری مثل انسان‌های غیرعادی وجود دارند. دقیقاً این بازی همان چیزی است که از مجموعه کابوس‌های کوچک انتظار دارید. اگر شما از اولین مورد در این مجموعه لذت بردید، قطعاً این مورد جدید را هم دوست خواهید داشت. با اینحال اگر مورد یک را بازی نکردید بازهم شماره ۲ را امتحان کنید. این مجموعه طرفداران بسیاری داشته و از طرفی بسیاری از افراد را به سبک ترسناک علاقه‌مند کرده است.

رزیدنت اویل ۸ (Resident Evil 8)

سازنده: Capcom

ناشر: Capcom

پلتفرم‌ها: PC, PS5, XSX

تاریخ عرضه: ۷ می سال ۲۰۲۱

حالت کوآپ: ندارد

حالت چند نفره رقابتی: به زودی خواهد داشت.

رزیدنت اویل از همان ابتدا به عنوان یکی از مجموعه‌های محبوب ترسناک بوده است. به همین علت موارد جانبی بسیاری از این مجموعه تولید شده است. تعداد بازی‌های رزیدنت اویل بسیار هستند اما امسال ما شاهد یک مورد جدید بودیم. رزیدنت اویل ویلج یا ۸ دنباله شماره ۷ است. در این بازی ما دوباره در نقش ایتان وینترز (Ethan Winters) بازی خواهیم کرد. ایتان قصد دارد تا یک زندگی عادی بعد از اتفاقات با خانواده بیکر (Baker) داشته باشد. ولی همه چیز با ورود کریس ردفیلد (Chris Redfield) تغییر می‌کند. حال ایتان در یک روستا گیر کرده و باید کودک گم شده خود را پیدا کند. این بازی در سبک اول شخص بوده و ایتان باید تلاش کند با دشمنان زیادی مبارزه کند. از طرفی باید معمای موجود را حل کرده تا بتواند فرزند خود را پیدا کند. تفاوت این مورد جدید با شماره‌های قبلی رزیدنت اویل در نوع دشمنان است. به دلیل اینکه شما بیشتر با خون آشام‌ها روبرو هستید. این بازی قطعاً ارزش تجربه را دارد. نکته مثبت هم اینجاست که شما نیازی ندارید تا حتماً شماره ۷ را بازی کرده باشید. به دلیل اینکه یک ویدئو در مورد وقایع بازی قبلی وجود دارد.

