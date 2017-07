الودی یانگ در بخش زامبی Call of Duty: WW2 نقش دارد

پس از معرفی دیوید تننت به‌عنوان یکی از بازیگران بخش زامبی Call of Duty: WW2، حال نوبت به الودی یانگ (Elodie Young) رسیده است! در حساب رسمی توئیتر Call of Duty، اعلام شده است که الودی یانگ نقش اولیویا دورانت (Olivia Durant) را در بخش زامبی Call of Duty: WW2 برعهده دارد و در رویداد کامیک-کان […]

در حساب رسمی توئیتر Call of Duty، اعلام شده است که الودی یانگ نقش اولیویا دورانت (Olivia Durant) را در بخش زامبی Call of Duty: WW2 برعهده دارد و در رویداد کامیک-کان سن دیگو نیز به روی صحنه می‌آید و از نقش خود رونمایی می‌کند.

الودی یانگ نقش الکترا (Elektra) در Dardevil را بازی کرده و شخصیت تاریک و استرس‌زایی داشته است. همچنین این نقش وی به نوعی در ژانر Lovercraftian بوده است. از این رو، شاید الودی با حال و هوا و فضای زامبی‌ها سازگار باشد و به خوبی در بخش زامبی Call of Duty: WW2 ایفای نقش کند.

بخش زامبی عنوان Call of Duty: WW2، قرار است که در ۲۰ جولای (۲۹ تیر) به‌صورت رسمی طی رویداد کامیک-کان سن دیگو معرفی شود.

Call of Duty: WW2 در ۳ نوامبر مصادف با ۱۲ آبان برای رایانه‌های شخصی و کنسول‌های نسل هشتمیِ پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه می‌گردد. پیش‌خرید کنندگان این بازی به بتای ویژه‌ی آن به‌علاوه‌ی Division Pack (شامل ۵ اسکین) دسترسی می‌یابند. همچنین، پیش‌خرید کنندگان نسخه‌ی دیجیتالی این عنوان، اگر دو نسخه‌ی آخر سری Call of Duty یعنی Infinite Warfare و Black Ops 3 را داشته باشند، ۵۰۰ امتیاز COD در هرکدامشان دریافت می‌کنند که به آن‌ها اجازه‌ی دستیابی به آیتم‌های مختلفی را می‌دهد.

منبع متن: gamefa