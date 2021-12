نکته‌ی جالب درباره‌ی کدهای تقلب این است که به‌ندرت درباره‌ی «تقلب» کردن هستند. بله، مصون شدن در برابر آسیب، باز کردن آیتم‌های قدرتمند جدید یا شاید حتی رد کردن چند مرحله لذت خاص خود را دارد، ولی وجه تمایز بهترین کد تقلب‌ها با تعداد بی‌شماری از کدهای تقلب مشابه این است که این کدها طوری بازی‌ای را که در آن وجود داشتند متحول کردند که امروزه فکر کردن به انجام دادن این بازی‌ها بدون این کدهای تقلب عجیب است؛ انگار که چیزی سر جای خودش نیست.

در ادامه بهترین کدهای تقلب بازی‌های ویدئویی معرفی شده‌اند؛ از تانک‌هایی که مثل اجل معلق از هوا ظاهر می‌شوند تا راه‌ّهای مخفی‌ای که در صورت پیدا کردنشان به محبوب‌ترین بچه‌ی محله‌یتان تبدیل می‌شدید.

۱۵. جی‌تی‌ای ۳ (Grand Theft Auto 3) – ظاهر کردن تانک راینو

سری جی‌تی‌ای به تالار مشاهیر کدهای تقلب بازی‌های ویدئویی تعلق دارد، ولی اگر قرار باشد یک کد تقلب را به‌عنوان سوگلی این سری انتخاب کنم، آن کد ظهور تانک در جی‌تی‌ای ۳ (GTA 3) است.

با وارد کردن دایره، دایره، دایره، دایره، دایره، R1، L2، L1، مثلث، دایره، مثلث (در نسخه‌ی پلی‌استیشن ۲ بازی)، بازیکنان جی‌تی‌ای ۳ می‌توانستند یک تانک راینوی (Rhino Tank) آسیب‌ناپذیر ظاهر کنند که با شلیک یک توپ می‌توانست هر وسیله‌ی نقلیه‌ی دیگری را نابود کند. این کد تقلبی بود که هر موقع می‌خواستید از بازی خارج شوید یا اعصاب‌تان خرد بود/می‌خواستید کسی را منهدم کنید، وارد می‌کردید. البته گاهی این کد بازی را خراب می‌کرد و نرخ فریم بازی را حلزونی پایین می‌آورد، ولی این مشکلات هرچه بیشتر ماهیت دیوانه‌وار و لذت‌بخش این کد را ثابت می‌کنند.

۱۴. ان‌بی‌ای جم (NBA Jam) – کد تقلب باز کردن شخصیت

پیش از این‌که فورتنایت (Fortnite) امکانی فراهم کند تا جان ویک به سوپرمن تیر شلیک کند، ان‌بی‌ای جم سلطان بی‌رقیب میزبانی شخصیت‌های عجیب و بی‌ربطی بود که گاهی به رقابت‌های بسیار دیوانه‌واری ختم می‌شدند.

بسته به نسخه‌ای که از ان‌بی‌ای جم داشتید، بازی به شما اجازه می‌داد بیل کلینتون، رپتایل، وارن مون (Warren Moon) (بازیکن فوتبال آمریکایی)، «ایر داگ» (Air Dog)، شاهزاده چارلز، ویل اسمیت و بسیاری از شخصیت‌های عجیب دیگر را به زمین مسابقه ببرید. در آن دوره، دانستن کد تقلب برای باز کردن این شخصیت‌ها وسیله‌ای برای پز دادن به دوستان و رفقا بود.

۱۳. جنگ ستارگان شوالیه‌ی جدای ۲: جدای تبعیدشده (Star Wars Jedi Knight 2: Jedi Outcast) – کد قطع عضو

سال‌ها می‌شد که این سوال نزد طرفداران جنگ ستارگان مطرح می‌شد: «صبر کنید ببینم، مگه شمشیر نوری به بدن هرکی بخوره، بلافاصله قطعش نمی‌کنه؟» بیشترمان می‌دانستیم که دلیل نشان ندادن قطع عضو چیست (جنگ ستارگان فرنچایزی مخصوص کودکان و نوجوانان است)، ولی بسیاری از ما امیدوار بودیم که روزی اثر واقعی و خشونت‌بار شمشیر نوری را روی بدن موجودات زنده ببینیم .

این آرزو با منتشر شدن جدای تبعیدشده به واقعیت پیوست، چون داخل این بازی یکی از بهترین کدهای تقلب تمام دوران نهفته بود: با باز کردن منوی دیباگ (Debug) این عنوان کلاسیک و وارد کردن کد «helpusobi 1» این امکان فراهم می‌شد تا دست و پا و سر دشمنان را قطع کنید.

۱۲. متروید (Metroid) – کد مرموز جاستین بِیلی

با این‌که کد تقلب «جاستین بیلی» (Justin Bailey) متروید به‌خاطر چیزی که باز می‌کند جالب‌توجه است (طراحی زره‌ی تمام‌قد ساموس و کلکسیونی از تجهیزات، اسلحه‌ها و آیتم‌ها)، دلیل ماندگاری این کد ریشه‌ی مرموز آن و افسانه‌های زیادی است که درباره‌اش تعریف شده است.

طرفداران بازی سال‌ها درباره‌ی مفهوم و ریشه‌ی «جاستین بیلی» گمانه‌زنی کردند. برخی گفتند که جاستین بیلی نام یکی از سازندگان متروید (یا نام فرزندش) است یا معنی آن اشاره به این دارد که ساموس در مایویش قرار دارد. (Justin = Just in). اما سال‌ها بعد فهمیدیم که کار کردن این پسورد یک اتفاق است و احتمالاً شخصی به نام جاستین با وارد کردن اسم خودش به این کشف فوق‌العاده دست پیدا کرده است.

۱۱. سونیک (Sonic the Hedgehog) – کد تقلب دیباگ

در بازی‌های کامپیوتر حالت دیباگ بسیار رایج است، ولی همیشه مایه‌ی شگفتی بوده که در سونیک کد تقلبی وجود دارد که اساساً حالت دیباگی را در بازی باز می‌کند که نه‌تنها به شما اجازه می‌دهد تعدادی آیتم ظاهر کنید، بلکه تعدادی از عناصر مراحل را نیز دستخوش تغییر کنید.

دامنه‌ی کارآیی این کد تقلب آن را نسبت به کدهای ساده‌تر هم‌دوره‌اش متمایز جلوه می‌دهد، ولی چیزی که با گذر سال‌ها همچنان قابل‌توجه باقی مانده این است که این کد تقلب نشان می‌دهد که سگا جنسیس چقدر کنسول قوی‌ای بوده، چون با این کد می‌توان یک معرکه‌ی اساسی روی صفحه راه انداخت، ولی جنسیس بدون این‌که آتش بگیرد، همچنان این معرکه‌ی شلوغ را پردازش می‌کند.

۱۰. سیمز (The Sims) – کد تقلب پول بی‌نهایت «Rosebud»

اساساً در بازی‌ای که ایده‌ی اصلی آن این است که یک شخصیت را به‌مرور رشد داد و زندگی‌اش را بهبود بخشید، کد تقلبی که پول بی‌نهایت فراهم می‌کند باید بازی را خراب کند. اما در عمل، این کد تقلب فرصتی فراهم کرد تا یکی از تاثیرگذارترین بازی‌های کامپیوتر را به‌شکلی متفاوت تجربه کنیم.

کد تقلب پول بی‌نهایت به ما اجازه داد خانه‌ی رویاهایمان را بسازیم، سناریوهایی بسیار دیوانه‌وار بچینیم و حتی روی جنبه‌هایی از سیمز تمرکز کنیم که در حالت عادی ازشان لذت نمی‌بردیم. این کد تقلب ثابت کرد که مکانیزم‌های مرکزی سیمز و گزینه‌های موجود برای پایان بازی تا چه حد قوی بودند.

۹. متال گیر سالید ۳: مارخور (Metal Gear Solid 3: Snake Eater) – سفر در زمان و پشت‌سر گذاشتن «پایان»

بسیار خب، این اساساً کد تقلب به معنای واقعی کلمه نیست، ولی نمی‌توان درباره‌ی بهترین میان‌برها و دور زدن‌ها در بازی‌های ویدئویی صحبت کرد و به این نمونه‌ی عالی از گیم‌دیزاین اشاره نکرد.

مبارزه علیه تک‌تیرانداز پیر «پایان» (The End) در متال گیر سالید ۳ یکی از بهترین باس‌فایت‌های مجموعه‌ی متال‌گیر است، ولی اگر برای مبارزه با او وقت ندارید، می‌توانید این مبارزه را رد کنید. فقط کافی‌ست ساعت داخلی پلی‌استیشن ۲یتان را چند سال جلو ببرید. اگر این کار را درست انجام دهید، میان‌پرده‌ای خاص نمایش داده می‌شود که در آن «پایان» بر اثر کهنسالی مرده است و شما هم نسبت به حقه‌ای که به کار بردید حس بدی پیدا می‌کنید.

۸. عصر امپراتوری‌ها ۲ (Age of Empires 2) – کد تقلب شلبی کبرا

عصر امپراتوری‌ها ۲ آنقدر کد تقلب به‌یادماندنی دارد که می‌توان استدلال کرد این کد تقلب‌ها در ماندگاری این بازی استراتژی کلاسیک تاثیر گذاشته‌اند. با این حال، یکی از این کد تقلب‌ها یک سر و گردن از بقیه بالاتر است.

با وارد کردن دستور «How do you turn this on» (چطور می‌شه این رو روشن کرد؟)، می‌توانید یک شلبی کوبرا (نام یک مدل ماشین متعلق به دهه‌ی ۶۰) را به بازی اضافه کنید. شلبی کوبرا یکی از ادوات محاصره‌ی بسیار خوب بازی است. هیچ‌چیز باحال‌تر از این نیست که یک بازی استراتژی را به شبیه‌ساز جاده‌ی خشم (Fury Road) تبدیل کرد که در آن می‌توانید با ارتش کوچکی از ماشین‌های اسپورت به یک دژ بیابانی حمله کنید.

۷. سوپر استریت فایتر ۲: توربو (Super Street Fighter II: Turbo) – بازی کردن در نقش آکوما

از کد تقلب‌های موردعلاقه‌ام می‌توانم به آن‌هایی اشاره کنم که می‌شد از آن‌ها ضد دوستان از همه‌جا بی‌خبر استفاده کرد تا از شدت حیرت انگشت‌به‌دهان بمانند و شاید حتی روزشان خراب شود. وقتی درباره‌ی چنین کد تقلب‌هایی حرف می‌زنیم، به‌ندرت می‌توان نمونه‌ای پیدا کرد که از باز کردن آکوما در نسخه‌ی آرکید سوپر استریت فایتر ۲: توربو به‌یادماندنی‌تر باشد.

در واقع، تنها چیزی که از بازی کردن در نقش آکوما به‌یادماندنی‌تر است، وارد کردن این کد تقلب به شکل صحیح است. سلسله‌مراتبی که برای باز کردن آکوما باید رعایت کرد آنقدر دقیق است که اجرای آن حتی از کمبوهای بیشتر بازی‌های مبارزه‌ای سخت‌تر است. در واقع وارد کردن این کد تقلب (که شما را مجبور می‌کرد در صفحه‌ی انتخاب شخصیت در مسیری مشخص بین شخصیت‌ها بگردید)، آنقدر سخت بود که بعضی از افرادی که از وجود این روش خبر داشتند هم فکر می‌کردند جعلی است.

۶. تونی هاوک پرو اسکیتر ۲ (Tony Hawk’s Pro Skater 2) – فیزیک ماه

تنها یک کد تقلب از کد تقلبی که بازی را خراب می‌کند بهتر است و آن هم کد تقلبی است که بازی را خراب می‌کند و سپس روشی کاملاً جدید برای تجربه‌ی آن عرضه می‌کند.

برای همین است که من همیشه ارادت خاصی به کد تقلب «فیزیک ماه» تونی هاوک پرو اسکیتر ۲ داشته‌ام. آیا این کد به شما اجازه می‌دهد با پرشی در حالت ایستاده حرکاتی اجرا کنید که همه‌ی رکوردهای ثبت‌شده را می‌شکنند؟ بله، ولی سر در آوردن از این سیستم فیزیکی جدید به‌خودی خود چالشی بزرگ است. هرکسی که با قضاوتی اشتباه درباره‌ی یک پرش کمبوی چند میلیون امتیازی‌اش را خراب کرده باشد درستی این ادعا را تایید خواهد کرد.

۵. افسانه‌ی زلدا (The Legend of Zelda) – راز کوئست دوم

بله، شما می‌توانید با تمام کردن بازی «کوئست دوم» (ریمیکسی از ماجراجویی اصلی) را باز کنید، ولی بسیاری از مخاطبان بازی با وارد کردن «زلدا» به‌عنوان اسم شخصیت‌شان این ویژگی بازی را کشف کردند.

واقعاً جالب‌توجه است که نینتندو توانسته این حجم از محتوا را در کارتریج NES جا دهد، ولی بهترین ویژگی این کد تقلب سادگی باز کردنش است. در واقع یک سری بازیکن بودند که کوئست دوم را به‌طور تصادفی باز کردند، چون فرض را بر این گرفتند که اسم شخصیت‌شان باید زلدا باشد.

۴. دوم (Doom) – کد «حالت خدا»

پیش از این‌که میم‌ها به پدیده‌ای جهان‌شمول تبدیل شوند، دوم به میمی در دنیای گیم تبدیل شد و دلیلش هم فرمان تقلب آسیب‌ناپذیر شدن بود. ولی قابل‌توجه‌ترین چیز برای من این است که این کد چطور گفتگو درباره‌ی دوم را برای بسیاری از افراد تغییر داد.

دوم اولین بازی اکشن اول شخصی بود که بسیاری از گیمرها بازی کردند، برای همین ممکن بود مکانیزم‌های گیم‌پلی، کانسپت کلی، درجه‌سختی و حتی جو جهنمی بازی برای بسیاری از افراد تهدیدآمیز جلوه کنند. با این حال، با وارد کردن این کد، شما آسیب‌ناپذیر می‌شدید. با استفاده از این کد، بسیاری موفق شدند عمق لذت‌بخش بودن این بازی را درک کنند و متوجه شوند که چرا سبک اکشن‌اول‌شخص قرار است به سبکی ماندگار در بازی‌های ویدئویی تبدیل شود.

۳. گرادیوس (Gradius) – کد کونامی

احتمالاً از همان لحظه که عنوان این فهرست را دیدید، می‌دانستید که این کد قرار است در آن باشد، ولی نکته‌ی غافلگیرکننده اینجاست که می‌خواهم به‌طور خاص درباره‌ی کاربرد کد کونامی در بازی گرادیوس حرف بزنم؛ بازی‌ای که مشهورترین کد تقلب تاریخ بازی‌های ویدئویی در آن بنا نهاده شد.

داستان از این قرار است که کازوهیسا هاشیموتو (Kazuhisa Hashimoto) مشغول کار روی پورت گرادیوس برای NES بود، ولی به‌خاطر درجه‌سختی بالای بازی تست کردن آن برایش مشکل بود. راه‌حل او این بود که کد تقلبی برای بازی بسازد که پاورآپی را که برای پیشروی به آن نیاز داشت در اختیارش قرار می‌داد. بر حسب تصادف، موقعی‌که بازی به بازار عرضه شد، کد تقلب آن همچنان فعال بود. بازیکنان آن را کشف کردند و بدین ترتیب اتفاقی تاریخی رقم خورد. هاشیموتو بازیسازی بود که ذهنیت «هوشمندانه‌تر کار کن، نه سخت‌تر» داشت. این‌که شخصی با چنین ذهنیتی بنیان‌گذار کدهای تقلب است (حداقل به آن شکلی که امروزه می‌شناسیم‌شان)، اتفاق خوشحال‌کننده‌ای است.

۲. مورتال کامبت، نسخه‌ی سگا جنسیس (Mortal Kombat) – کد فعال کردن خون

معمولاً کل‌کل‌های اولیه بین طرفداران سگا جنسیس و سوپر نینتندو به جایی نمی‌رسید، چون در بحث درباره‌ی این‌که کدام کنسول بهتر است، طرفداران دو کنسول حاضر نبودند هیچ امتیازی به طرف مقابل بدهند.

دلیل خاص بودن این کد تقلب نیز همین است. به‌محض این‌که دارندگان سگا جنسیس به دوستان SNESدارشان ثابت کردند که امکان باز کردن خون در نسخه‌ی مورتال کامبت منتشرشده روی کنسول‌شان وجود دارد، هیچ‌یک از طرفداران SNES حتی نتوانستند وانمود کنند که این موضوع توجه‌شان را جلب نکرده است. اگر کد فعال کردن خون مورتال کامبت را از حفظ بلد نیستید (A, B, A, C, A, B, B)، حق بازی کردن بین بچه‌های محل را ندارید.

۱. گولدن‌آی ۰۰۷ (GoldenEye 007) – تمام کردن مرحله‌ی تشکیلات در ۲:۰۵ برای آسیب‌ناپذیر شدن

در گولدن‌آی ۰۰۷ چند کد تقلب وجود دارد که لایق حضور در این فهرست هستند (حالت DK و پینت‌بال جزو نمونه‌های برجسته هستند)، ولی اگر بخواهیم بهترین کد را انتخاب کنیم، باز کردن کد تقلب «آسیب‌ناپذیر» شدن در گولدن‌آی ۰۰۷ واضح‌ترین انتخاب است.

برای باز کردن این قابلیت و آسیب‌ناپذیر شدن در گولدن‌آی ۰۰۷، باید مرحله‌ی تشکیلات (Facility) را روی تنظیمات ۰۰ Agent در کمتر از ۲:۰۵ تمام کنید. در ابتدا فکر می‌کنید که این کار غیرممکن است. بعد از ده بار تلاش، به این نتیجه می‌رسید که اگر همه‌چیز بدون کوچک‌ترین نقصی پیش برود، شاید بتوانید از پسش بربیایید. اتفاقی که در ادامه می‌افتد، یکی از به‌یادماندنی‌ترین لحظات دوران کودکی دارندگان کنسول N64 است. تا به امروز، لحظه‌های کمی در دنیای گیم هستند که با حس تمام کردن مرحله‌ی «تشکیلات» بدون هیچ نقص و اشتباهی برابری کند. این حس آنقدر قوی بود که حس حال‌گیری ده‌ها (یا شاید هم صدها) تلاش ناموفق قبلی را از بین می‌برد.

سال‌ها بعد، پی بردیم که می‌توان با وارد کردن یک سری فرمان کنترل این کد را باز کرد. با این حال، پروسه‌ی باز کردن این کد تقلب از خودش به‌مراتب مهم‌تر است.

منبع:‌ Den of Geek

