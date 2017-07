هرآنچه که باید از داستان The Evil Within 2 بدانید

نیازی نیست که برای تجربه The Evil Within 2، با داستان نسخه اول به‌طور کامل آشنا باشید اما اگر نیازی به اطلاعاتی از داستان بازی دارید، پیشنهاد می‌شود که این مطلب را مطالعه کنید، این مطلب برگرفته شده از راهنمای رسمی بازی در سایت Bethesda است. هسته اصلی داستان The Evil WIthin 2 در رابطه با مردی است که وارد دنیای پیچیده‌ای شده تا دختر خود را نجات دهد و در این راه باید با دشمنان خود به مبارزه بپردازد. این مطلب به منظور آشنایی با داستان نسخه اول و آماده کردن شما برای داستان The Evil Within 2 است. شاید هم پس از اتمام نسخه اول و دو DLCهای آن (The Assignment و The Consequence) نیاز به یادآوری دارید یا کلا فرصتی برای تجربه هیچ یک از عناوین این سری نداشته‌اید.

ما با نسخه اول و دو DLCهای آن شروع می‌کنیم و سپس به سوالاتی راجع به داستان The Evil Within 2 می‌پردازیم. این مطلب یک منبع برای هردو بازیکنان قدیمی و جدید سری است.

سوالات مربوط به داستان The Assignment ،The Consequence و The Evil Within و پاسخ به آن‌ها:

شخصی که در تمام تصاویر و ویدیوهای بازی وجود دارد کیست؟ او با چه چیزی سر و کار دارد؟

او Sebastian Castellanos است که با موارد زیادی سر و کار دارد. وی در گذشته به عنوان یک پدر، همسر، کاراگاه با استعداد اداره پلیس شهر Krimson و معتاد به الکل زندگی می‌کرد. زمانی که برای اولین‌بار در The Evil Within با Sebastian مواجه می‌شویم، او هنوز یک کاراگاه بوده گرچه سایر چیزهایی که در زندگی خود داشته، همه را از دست داده است.

او هنوز به‌طور قابل توجهی تیزبین است اما احساساتش حالت شکننده و غمگینی دارد و بیشتر اوقات در بارهای مشروب خوری پیدا می‌شود. پس از تمام چیزهای که وی دیده و انجام داده، چنین موردی را می‌توان به راحتی درک کرد. Sebastian دختر خود را طی یک آتش سوزی غمناک از دست می‌دهد (البته می‌فهمد که زنده است اما به بررسی این مورد هم خواهیم پرداخت) و همسرش هم طی همین موضوع ناپدید می‌شود و خودش هم وارد دنیای جهنمی STEM شده است. تمام این‌ها برای دیوانه کردن یک فرد، کافی به‌نظر می‌رسند.

اما Sebastian در نسخه دوم بسیار متفاوت خواهد بود. او گم شده و سردرگم است و در The Evil Within فقط برای بقا تلاش می‌کند. در The Evil Within 2 نیز همچنان با دنیای مرموزی مواجه‌ایم و او هنوز برای بقا می‌جنگد. اما حالا یک هدف دارد و این‌بار به جای اینکه به‌طور ناخواسته به دنیای ذهنی STEM برود، حالا برگشت به آنجا به انتخاب خودش است. Sebastian می‌خواهد دخترش را نجات دهد و نمی‌گذارد چیزی سد راهش شود.

STEM چیست؟

سازمانی مرموز به نام Mobius کنترل STEM را دارد که وقایع آن براساس ذهن یک فرد است و ذهن انسان‌ها را در دنیایی متناوب به هم متصل می‌کند. یک ذهن به عنوان "هسته" آن به کار گرفته می‌شود که دنیای درون آن را می‌سازد و همه چیز تحت کنترلش است.

هنگامی که Sebastian برای اولین‌بار در نسخه اول وارد STEM می‌شود، او وقایع وحشتناک بی‌شماری را در حالت پیچیده زادگاه خود یعنی شهر Krimson مشاهده می‌کند.

اما Mobius چیست؟

در واقع Mobius یک سازمان زیرک است که از دید عموم مردم، وجود خارجی ندارد. به‌نظر می‌رسد منابع بی‌شماری در اختیار آن‌هاست و حتی یکی از ماموران خود را وارد تیم Sebastian نموده‌اند. احتمالا شما طی تجربه بازی لوگوی Mobius را در چند جا مشاهده کرده‌اید.

چرا آن‌ها می‌خواهند از STEM استفاده کنند؟

با وجود اینکه انگیزه آن‌ها در نسخه اول نامشخص باقی می‌‌ماند، DLCهای بازی یعنی The Assignment و The Consequence جزئیات بیشتری از Mobius به ما می‌دهند. آن‌ها ادعا می‌کنند هدف آن‌ها استفاده از STEM به‌منظور تغییر دنیا و تبدیل شدن به رهبران جدید بشریت است. آن‌ها باور دارند که STEM کلید "صلح و نظم" واقعی بوده اما تاکنون کارهای بسیار کمی برای رسیدن به اهداف خود انجام داده‌اند.

چگونه Sebastian وارد این جنون و دیوانگی شد؟

شاید این‌طور به‌نظر برسد که Sebastian به‌طور اتفاقی در مکانی اشتباه و زمانی نامناسب وارد این ماجرا شد اما واقعیت قطعا پیچیده‌تر از این‌هاست. درگیری Sebastian با Mobius زمانی شروع می‌شود که او و تیمش در بیمارستان Beacon Mental، تحقیقات‌شان راجع به افرادی گم شده را آغاز کردند؛ همان بیمارستانی که Mobius در حال ساخت STEM بوده و به‌منظور کامل کردن دستگاه برای دست‌یابی به نیازهای‌شان، آزمایشاتی پیچیده را انجام می‌دادند.

دلیل ورود Sebastian به STEM در واقع به خاطر ماموری بود که Mobius وارد تیم او می‌کند.

مامور Mobius در تیم Sebastian چه کسی بود؟ چرا این شخص دلیل ورود Sebastian به STEM است؟

آن شخص کاراگاه جوان تیم یعنی Juli Kidman بود که توسط Sebastian آموزش دیده و Sebastian به او اعتماد دارد. Kidman به‌همراه Sebastian وارد STEM شده اما دلایل خود را برای حضور در آنجا داشته است. وی شخصیت اصلی DLCهای The Assignment و The Consequence می‌باشد

Kidman به‌منظور خارج کردن شخصی از STEM، وارد آنجا می‌شود و Sebastian هم در خواب او گرفتار شد و به عنوان یک مورد آزمایشی در دنیای Mobius قرار گرفت.

بنابراین Juli Kidman یک شخصیت منفی است؟

داستان مربوط به Kidman پیچیده است. شاید در نسخه اول به نوعی او را یک شخصیت منفی ببینیم اما DLCهای بازی بررسی عمیق‌تری از اقدامات وی ارائه دادند. Kidman پس از گذراندن دوران کودکی پردردسر و دوره درمانی بسیار دردناک خود به Mobius ملحق شد. آن‌ها در نسخه اول می‌توانستند از طریق دارویی که پیش از ورود به STEM به وی تزریق کردند، بر اعمالش نفود نمایند.

Kidman باور دارد که زندگی خود را به Mobius مدیون است و حتی پس از اینکه فهمید آن‌ها در رابطه با نقش او در سازمان‌شان دروغ گفته‌اند (سازمان به Kidman گفته بود که دارایی با ارزش آن‌هاست اما در واقع آن‌ها از او به عنوان یک وسیله‌ برای هدف‌شان استفاده کردند)، در پایان بازی به همراه آن‌ها دنیای بازی را ترک می‌کند و همچنان به کارش برای آن‌ها در شروع نسخه دوم ادامه می‌دهد البته Kidman دلایل خود را برای این کار دارد و شخصی نیست که سازمان بخواهد تا ابد به آن اعتماد داشته باشد.

و حالا به سوالات مربوط به داستان The Evil Within 2 می‌رسیم:

وضعیت Sebastian در ابتدای The Evil Within 2 چگونه است؟

خب، او زنده است و پس از تمام حوداث وحشتناک نسخه اول به دنیای واقعی برگشته اما وقتی سعی دارد برای از پا در آوردن سازمان Mobius کمک بگیرد، مردم داستان او را باور نمی‌کنند و از شانس وی، هر کسی که حرف‌های Sebastian را تایید نموده و قصد کمک داشته، یا ناپدید شده یا مرده بنابراین حالا همه بر این فکر هستند که Sebastian دیوانه است و در نتیجه، از کارش هم اخراج شد.

دنیای STEM در نسخه اول نوع ویران شده شهر Krimson بود، آیا در The Evil Within 2 نیز به همین شکل است؟

خیر، در The Evil Within 2 با یک دنیای STEM کاملا جداگانه روبه‌رو هستیم که Union نام دارد. این دنیا ذهن Lily را به عنوان هسته اصلی خود استفاده می‌کند گرچه او در دنیای STEM گم شده است (Lily همان دختر گم شده Sebastian است). Sebastian به منظور یافتن و خارج کردن Lily دوباره وارد دنیای STEM می‌شود. در حالی که جهان قبلی STEM در نسخه اول برای وی آشنا به‌نظر می‌رسید، اما حالا هیچ چیزی از Union نمی‌داند. Union به عنوان روستای یک شهر کوچک در ایالات متحده در نظر گرفته شده اما مسیر آن با اهداف Mobius پیچ خورده و اتفاق وحشتناکی در آن در حال رخ دادن است و باعث تکه تکه شدن بخش‌های آن می‌شود. دنیاهای STEM به یک هسته برای وجود داشتن نیاز دارند و حالا که Lily در درون آن ناپدید است، شروع به ویران شدن می‌کند. آسیب دیدن ذهن Lily به معنای خراب‌تر شدن Union است.

آیا شخصیت آشنایی در The Evil Within 2 خواهیم دید؟

قطعا Kidman بخش بزرگی از داستان است اما همان‌طور که گفته شد، این‌بار با دنیایی متفاوت در STEM روبه‌رو خواهیم بود. سازمان STEM را طوری ساخته که از خاطرات و حافظه هسته خود استفاده می‌کند و Union براساس ذهن دختر کوچکی به وجود آمده که هیچ دانش یا خاطره‌ای از حوادث نسخه اول ندارد. شما اکثرا با شخصیت‌های جدیدی روبه‌رو می‌شوید که هر کدام از آن‌ها دارای دلیل خود برای بودن در STEM هستند.

تریلر داستانی جدید The Evil Within 2:

بنابراین یعنی افراد دیگری به همراه Sebastian در STEM هستند؟

در واقع Sebastian آخرین انتخاب Mobius برای حضور در STEM است. سایر ماموران پیش از Sebastian به STEM فرستاده شده‌اند گرچه برای ما این‌طور به‌نظر می‌رسد که شانس زیادی نداشته‌اند. پس از اینکه ماموران سازمان ناپدید شدند، Mobius فهمید Sebastian شاید تنها امید آن‌ها برای نجات دادن Union از فروپاشی باشد. Sebastian به Union اهمیت نمی‌دهد و فقط نجات دادن Lily برایش مهم است اما روال نابودی دنیای STEM او را مجبور به رقابت با زمان می‌کند و باید پیش از اینکه ذهن دخترش در Union از بین برود، برای نجات آن بجنگد.

زمانی که Sebastian وارد STEM می‌شود، Union در حالی ویرانی است و ماموران Mobius به همراه باد پراکنده شده‌اند. Sebastian می‌تواند به سوی ماموران سازمان برود و آن‌ها مراحلی فرعی برای شما در نظر می‌گیرند که پاداش این‌ها شامل سلاح‌‌ها، منابع یا اطلاعات جدید می‌شود. شما همچنین با این کار ثابت می‌کنید که آن‌ها هنوز زنده‌اند.

نقش Juli Kidman در این نسخه چیست؟

برخلاف نسخه اول، او به‌همراه Sebastian به درون STEM نرفته اما در بازی همچنان می‌توانیم از طریق یک دستگاه ارتباطی با وی در تماس باشیم. Kidman علاوه بر اینکه یک ارتباط حیاتی با دنیای واقعی است، اطلاعاتی هم راجع به Lily ،Mobius و سایر ماموران سازمان برای Sebastian فراهم می‌کند.

دوستان عزیز امیدوار هستیم از مطالعه این مطلب لذت برده و اطلاعات خوبی را کسب کرده باشید. در پایان خوشحال می‌شویم دیدگاه خود در مورد بازی The Evil Within 2 را به اشتراک بگذارید ...

منبع متن: pardisgame