از دیگر تغییرات مهم این جدول در هفته منتهی به پانزدهم جولای، می‌توان به این اشاره کرد که Crash Bandicoot N. Sane Trilogy نیز با دو پله سقوط نسبت به هفته قبل، در رتبه سوم قرار گرفت.

بازی Final Fantasy XII: The Zodiac Age در این هفته موفق شد پرفروش‌ترین بازی هفته بریتانیا لقب بگیرد. این بازی که از ساخته‌های اسکوئر انیکس (Square Enix) می‌باشد، اولین بازی این شرکت است که از سال ۲۰۱۶ تا به حال، موفق به کسب رتبه نخست در این جدول شده است؛ آخرین باری که یک بازی از این شرکت در رتبه نخست قرار گرفته بود،‌به سال ۲۰۱۶ و بازی Deus Ex: Mankind Divided برمی‌گردد. همانطور که اشاره شد،‌ Crash Bandicoot N. Sane Trilogy نیز این هفته در جایگاه سوم پرفروش‌ترین بازی‌های بریتانیا قرار گرفت و قبل از آن نیز Call of Duty: Infinite Warfare، به لطف تبلیغات گستره خرده فروشی‌ها، موفق شد به دومین بازی پرفروش این هفته در بریتانیا تبدیل شود.

بازی Overwatch نیز این هفته با رشدی ۸۲ درصدی نسبت به هفته گذشته، موفق به کسب جایگاه چهارم این جدول شد. اگر هنوز به دنبال نام Grand Theft Auto V هستید و می‌خواهید بدانید که این بازی هیمشه در صحنه،‌ این هفته در چه جایگاهی قرار گرفته، باید به شما اعلام کنیم که این بازی همچنان در بین ۵ بازی پر فروش بریتانیا هست و فکر این که به این زودی‌ها از این جدول خارج شود را در سر ندارد. بدین ترتیب نیمه بالای ۱۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا به پایان می‌رسد.

لارم به ذکر این نکته است که Final Fantasy XII: The Zodiac Age، نسخه‌ای بازسازی شده بر روی پلی‌استیشن ۴ است که بازی اصلی آن در سال ۲۰۰۶ (۲۰۰۷ در اروپا) بر روی پلی‌استیشن ۲ منتشر شده بود. در نقدی که سایت معتبر گیم‌اسپات از آن کرده بود، نوشته شده بود که این یک تجربه ارزشمند است که تغییرات و پیشرفت‌های بزرگی داشته است و حس و حالی تازه و ناب را برای کاربران به همراه آورده است.

و اما به سراغ نیمه دوم این جدول می‌رویم. در نیمه پایین این جدول، شاهد تغییرات زیادی هستیم و اکثر بازی‌هایی که در هفته‌های گذشته در بین ۱۰ بازی پرفروش هفته قرار نداشتند،‌این هفته به این جمع پیوستند و ۱۰ بازی بالایی این جدول را کامل کردند. بدین ترتیب، در رتبه ششم این جدول، این هفته بازی Forza Horizon 3 قرار گرفت که نسبت به هفته گذشته، رشد ۸ پله‌ای آن را نشان می‌دهد. همچنین در رتبه هفتم نیز بازی Minecraft: Xbox Edition قرار گرفت که نسبت به هفته گذشته رشدی ۱۵ پله‌ای داشته است. اما بیشترین رشد را این هفته بازی Wipeout: Omega Collection داشته است که به نسبت هفته گذشته ۱۶ پله صعود کرده و این هفته موفق به کسب رده ۸ام پر فروش‌ترین بازی‌های هفته بریتانیا شده است. در رتبه نهم این جدول نیز بازی انحصاری پلی‌استیشن ۴ با نام Horizon Zero Dawn قرار گرفت که نشان دهنده رشد یک پله‌ای آن نسبت به هفته گذشته است. در آخر نیز Injustice 2 با قرار گرفتن در رده دهم جدول فروش هفتگی بریتانیا، موفق شد تا جمع ۱۰ بازی پر فروش این هفته در بریتانیا را کامل کند. لازم به ذکر است که Injustice 2 هم نسبت به هفته گذشته رشد بسیار خوبی داشته و با ۱۰ پله صعود، موفق شد در جایگاه دهم این جدول قرار بگیرد.

شما در ادامه می‌توانید لیست ۱۰ بازی پر فروش این هفته در بریتانیا را به صورت جداگانه، خارج از متن مشاهده کنید. همچنین ما پرفروش‌ترین بازی‌های هفته در بریتانیا را نیز به صورت جداگانه در هر پلتفرم برای شما آمده کرده‌ایم که می‌توانید در ادامه این متن مشاهده بفرمایید. همچنین لازم به یادآوری است که نتایج به دست آمده از این جدول صرفاً بر اساس میزان فروش بازی‌ها به صورت فیزیکی است و میزان فروش آن‌ها به صورت دیجیتالی محاسبه نشده است؛ بنابراین آمار نهایی با نتایج ذکر شده ممکن است متفاوت باشد.

۱۰ بازی پرفروش هفته منتهی به ۱۵ جولای در بریتانیا:

Final Fantasy XII: The Zodiac Age Call of Duty: Infinite Warfare Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Overwatch Grand Theft Auto V Forza Horizon 3 Minecraft: Xbox Edition Wipeout: Omega Collection Horizon Zero Dawn Injustice 2

لیست کامل پرفروش‌ترین بازی‌های این هفته در بریتانیا:

لیست کامل پرفروش‌ترین بازی‌های این هفته در بریتانیا به تفکیک پلتفرم:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته بریتانیا برای ایکس‌باکس وان:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته بریتانیا برای پلی‌اسیتشن ۴:

