۱۰ بازی برتر در سبک موسیقی؛ از اکشن تا پازل و ریتمیک

بازی فیوزر توسط شرکت هارمونیکس (Harmonix) ساخته شده است. علت خاص بودن این بازی، این است که شما در حال تجربه آن یک موسیقی جدید خواهید ساخت. شما در جایگاه یک دی‌جی (DJ) قرار گرفته و کاراکتر شما باید تلاش کند تا در فستیوال موسیقی پیشرفت کند. چیزی که این بازی را از اثر دیگر این شرکت یعنی گیتار هیرو (Guitar Hero) جدا می‌کند، این است که شما یک آهنگ می‌سازید. پس شما بر خلاف مورد دیگر تنها نت نمی‌نوازید بلکه باید خودتان یک اثر خلق کنید. شما می‌توانید قسمت ساز کوبشی را از یک آهنگ برداشته و روی گام‌های آهنگ دیگر قرار دهید. همینطور اینکه به آهنگ خود سازهای مختلف را اضافه کنید و حتی در انتها می‌توانید صدای خوانندگان مختلف را به آن اضافه کنید. هدف شما این است که مخاطبان از آهنگ شما خوششان بیاید. فیوزر در حال حاضر نزدیک‌ترین تجربه به دی‌جی شدن است. البته بدون اینکه واقعاً تبدیل به آن بشوید.

۱۰. فیوزر (Fuser)

تهیه‌کننده: NCSoft / سازنده: Harmonix

سال انتشار: ۲۰۲۰

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۴ و ۵، ایکس‌باکس وان، سری اس و ایکس به همراه سوییچ و کامپیوتر

۹. راک بند ۴ (Rock Band 4)

تهیه‌کننده: Harmonix / سازنده: Harmonix

سال انتشار: ۲۰۲۰

لتفرم‌ها: کنسول‌های نسل نهم و هشتم سونی و ایکس‌باکس

راک بند نسخه تکامل یافته از مجموعه گیتار هیرو بود. با وجود اینکه گیتار هیرو تلاش کرد تا یک گروه موسیقی را به طور کامل شبیه‌سازی کند، نتوانست مانند راک بند موفق شود. هارمونیکس تلاش خود را کرد تا راک بند را در کنار موارد دیگر خود گسترش دهد. این باعث شد تا در سال ۲۰۱۵ ما شاهد چهارمین بازی در این مجموعه باشیم. این مورد نیز همان چیزی است که از مجموعه راک بند انتظار دارید. با وجود سیستم Backwards Compatibility بازی راک بند روی کنسول‌های نسل ۹ نیز قابل اجرا است. البته استفاده از سازهای الکترونیکی در کنسول‌های نسل ۹ آنچنان راحت نیست. شما و دوستانتان می‌توانید یک گروه راک ساخته و از این بازی لذت ببرید. از طرفی با انتخاب آهنگ مورد علاقه خود در این بازی لذت آن چندین برابر خواهد شد.

۸. ریتم هایرول (Cadence of Hyrule)

تهیه‌کننده: Nintendo / سازنده: Brace Yourself Games

سال انتشار: ۲۰۱۹

پلتفرم‌ها: نینتندو سوییچ

این بازی نیز مانند موارد بسیاری در این لیست از فرمول مشابه استفاده می‌کند. یعنی شما با بازی کردن خود یک موسیقی می‌سازید. تنها تفاوت آن استفاده از دنیای افسانه زلدا (The Legend of Zelda) است. همینطور اینکه از بازی Crypt of the Necrodancer نیز الهام گرفته است. مانند بازی‌ای که از آن استفاده کرده است، کاراکتر اصلی این کادنس (Cadence) است. او وارد هایرول شده و باید لینک و زلدا را بیدار کند. برای اینکار کادنس باید در هایرول بگردد. در این محیط آهنگ‌های بسیار خاصی پخش خواهند شد. در اصل این موارد همان آهنگ‌های زلدا هستند که کمی ریمیکس شده‌اند. نه تنها به خاطر وجود موسیقی آشنا تجربه این بازی بسیار لذت بخش است بلکه بسیار زیبا و جذاب طراحی شده است. نکته بسیار مثبت این است که شما نیاز به تجربه زلدا یا Crypt of the Necrodancer ندارید. به دلیل اینکه توضیحات این بازی برای یک درک پایه کافی خواهد بود.

۷. رِز اینفینیت (Rez Infinite)

تهیه‌کننده: SEGA / سازنده: United Game Artists

سال انتشار: ۲۰۰۱ (نسخه‌ی اصلی)، ۲۰۱۶ (نسخه‌ی اینفینیت)

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر

رز اینفینیت یک بازی جداگانه است که به نوعی دنباله‌ی بازی اصلی رز است. رز در سال ۲۰۰۱ عرضه شد. البته شما بازی اصلی را نیز می‌توانید خریداری کنید. پس شما در این بازی نه تنها مراحل جدید دریافت خواهید کرد بلکه می‌توانید یکی از اصیل‌ترین بازی‌ها در زمینه موسیقی را تجربه کنید. همینطور اینکه این بازی به طور کامل برای PSVR وجود دارد. همین باعث می‌شود تا اینفینیت یک تجربه بسیار جالب باشد. اگر شما نورهای نئونی و موسیقی الکترونیک را دوست دارید قطعاً از این بازی لذت خواهید برد. البته اگر به آن معتاد نشوید!

۶. تتریس افکت (Tetris Effect)

تهیه‌کننده: Enhance Games / سازنده: Monstar، Resonair

سال انتشار: ۲۰۱۸

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۵ و ۴، ایکس‌باکس سری اس و ایکس و وان، کامپیوتر و سوییچ

تتریس افکت بیشتر به خاطر اینکه در سبک پازل است شناخته شده است. شاید حتی بتوان گفت که این بازی بهترین تتریس ساخته شده است. با اینحال تتریس افکت جایگاه خاصی در سبک موسیقی دارد. به دلیل اینکه هر حرکت شما باعث خواهد شد تا یک صدا بوجود بیاید و در انتها یک آهنگ بسازید. در یک مرحله شما با سازهای کوبه‌ای کار خواهید کرد. در مرحله بعدی هر تکه از پازل صدای یک نت پیانو را خواهد داد. همینطور اینکه در این بازی تعدادی از آهنگ‌های غم انگیز وجود دارند که ذهن شما را منحرف خواهند کرد. اگر شما تا الان تتریس افکت را بازی نکرده‌اید تقریباً روی تمام پلتفرم‌ها وجود دارد. البته نسخه واقعیت مجازی از بقیه بسیار جالب‌تر است.

۵. تامپر (Thumper)

تهیه‌کننده: Drool / سازنده: Drool

سال انتشار: ۲۰۱۶

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۴، سوییچ، کامپیوتر، PSVR، Oculus Quest، اندروید و آی او اس

تامپر یک سؤال از شما می‌پرسد که تا به حال نشنیده‌اید. اگر ریتم ترسناک بود چگونه می‌شد؟ این بازی در سال ۲۰۱۶ عرضه شده و به طور کلی یک اثر متفاوت است. موسیقی در آن بسیار خشن بوده و از طرفی هرچه شما به پیش می‌روید، بازی کوبنده‌تر می‌شود. همینطور اینکه تمرکز این بازی نیز بسیار روی بیت هر آهنگ است. به همین علت بیشتر شما صدای سازهای کوبشی را می‌شنوید. در تامپر شما نقش یک سوسک فلزی را خواهید داشت که روی یک ریل حرکت می‌کند. شما باید تلاش کنید تا موانع را از بین ببرید. دوام آوردن شما نیازمند واکنش‌های سریع و دقیق و همینطور دقت شدید به ریتم است. تامپر قطعاً برای آرامش نیست و به شما استرس خواهد داد. با اینحال اگر شما به دنبال یک بازی خاص هستید اصلاً این مورد را از دست ندهید. همینطور اینکه نسخه واقعیت مجازی آن نیز وجود دارد.

۴. گلوله در دقیقه (BPM: Bullets Per Minute)

تهیه‌کننده: Playtronic Friends / سازنده: Awe Interactive

سال انتشار: ۲۰۲۰

پلتفرم‌ها: کنسول‌های نسل ۸ و ۹ به همراه کامپیوتر

به نظر شما ادغام ریتم با سبک اول شخص شوتر چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ به نظر جالب می‌رسد نه؟ حال اگر حالت روگ لایک (Rogue Like) را به آن اضافه کنیم چه؟ بهتر خواهد شد! تمام موارد بالا چیزی است که شما در گلوله در دقیقه تجربه خواهید کرد. یک شوتر بسیار خاص که تا به حال وجود نداشته است. در ابتدا این بازی شما را به یاد دوم (Doom) خواهد انداخت. تفاوت این بازی با موارد دیگر این است که شما باید با دقت و روی ریتم شلیک کنید. به حالتی که صدای تیر شما مانند مترونوم باشد. شما این کار را در حال گشت و گذار در قلعه‌های قدیمی انجام خواهید داد که به نوبه خود جالب است. از طرفی این قلعه‌ها از اساطیر نورث الگو برداری کرده‌اند. شاید به نظر عجیب برسد اما این بازی بسیار جالب است. همینطور اینکه در آن از آرامش خبری نیست. اگر شما بتوانید با سیستم خاص آن کنار بیایید با یکی از بهترین شوترهای موجود روبرو خواهید بود.

۳. آدیکا (Audica)

تهیه‌کننده: Harmonix / سازنده: Harmonix

سال انتشار: ۲۰۱۹

پلتفرم‌ها: PSVR، کامپیوتر و Oculus Quest

آدیکا نیز یکی دیگر از بازی‌های ریتمیک از شرکت هارمونیکس است. به جای اینکه شما یک گیتار در دست داشته باشید، باید ریتم را با کنترلر دستگاه واقعیت مجازی هدایت کنید. البته کنترلر شما در بازی به شکل یک اسلحه است. به این دلیل که آدیکا یک بازی اول شخص شوتر ریتمی است. این بازی بیشتر به سبک علمی تخیلی است. به همین علت تقریباً بیت سیبری است که به شکل شوتر است. یعنی زمانی که اشکال خاصی روی صفحه ظاهر شدند شما باید شلیک کنید. با از بین بردن موانع شما یک ریتم خاص را بوجود آورده و در انتها یک آهنگ بسیار جالب خواهید ساخت.

۲. جاست دنس ۲۰۲۲ (Just Dance 2022)

تهیه‌کننده: Ubisoft / سازنده: Ubisoft

سال انتشار ۲۰۲۱

پلتفرم‌ها: کنسول‌های نسل ۸ و ۹ به همراه سوییچ

اگر شما قبلاً مجموعه جاست دنس را تجربه کرده‌اید به همین دلیل محتوای خاصی در نسخه ۲۰۲۲ پیدا نخواهید کرد. آهنگ‌ها جدید شده و کمی از لحاظ گرافیکی این بازی نسبت به قبل پیشرفت داشته است. چیزی که این بازی را از موارد دیگر جدا می‌کند، تمرکز آن روی لذت رقص است. به همین دلیل شما مهم نیست که روی ریتم باشید یا نه این حرکات شماست که اهمیت دارد. اگر شما به بازی‌ای علاقه دارید که دارای اسلحه یا شمشیر نیست، حتماً جاست دنس را تجربه کنید.

۱. بیت سیبر (Beat Saber)

تهیه‌کننده: Beat Games / سازنده: Beat Games

سال انتشار: ۲۰۱۹

پلتفرم‌ها: PSVR، کامپیوتر و Oculus Quest

هیچ بازی‌ای در سبک موسیقی حسی مشابه بیت سیبر به شما نخواهد داد. این بازی نه تنها ریتمی مشابه گیتار هیرو دارد بلکه به شما دو عدد لایت سیبر می‌دهد. اینکه شما با دو عدد شمشیر لیزری موانع را نابود کنید به تنهایی لذت بخش است. حال شما این را تصور کنید که این کار را روی ریتم انجام دهید! اکثر آهنگ‌های موجود در این بازی دارای یک بیت قوی هستند. به همین دلیل نه تنها شما از آن لذت خواهید برد بلکه تا حدی ورزش هم خواهید کرد. همینطور اینکه آهنگ‌های نام آشنای زیادی در این بازی حضور دارند. اگر شما این بازی را روی کامپیوتر بگیرید، آزادی عمل شما در زمینه آهنگ بسیار بیشتر هم خواهد بود. پس به راحتی می‌توان گفت بیت سیبر بهترین بازی موسیقی‌ای است که در این چند سال عرضه شده است.

منبع: Gameinformer.com

نوشته ۱۰ بازی برتر در سبک موسیقی؛ از اکشن تا پازل و ریتمیک اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala