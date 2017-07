دو عنوان در دست ساخت شرکت Bethesda با نام‌های The Evil Within 2 و Wolfenstein II: The New Colossus از کیفیت ۴K Ultra HD برروی کنسول ایکس‌باکس وان ایکس، پشتیبانی خواهند کرد. به تازگی شرکت Microsoft، صفحه‌ی عناوینی که در آینده منتشر خواهند شد را بروزرسانی کرده است و با توجه به این صفحات، این […]

دو عنوان در دست ساخت شرکت Bethesda با نام‌های The Evil Within 2 و Wolfenstein II: The New Colossus از کیفیت ۴K Ultra HD برروی کنسول ایکس‌باکس وان ایکس، پشتیبانی خواهند کرد.

به تازگی شرکت Microsoft، صفحه‌ی عناوینی که در آینده منتشر خواهند شد را بروزرسانی کرده است و با توجه به این صفحات، این دو بازی از HDR و کیفیت ۴K Ultra HD برروی “قدرتمندترین کنسول ساخته‌شده‌ در دنیا”، پشتیبانی خواهند کرد. با استناد به صفحه‌ی رسمی بازی‌ها در سایت مایکروسافت، هردو بازی از لوگوی “Enhaced” بهره می‌برند و این نشان از تمرکز ویژه‌ی سازندگان برای استفاده از حداکثر قدرت این کنسول ۶ ترافلاپسی است.

تا به این لحظه، هنوز مشخص نشده است که آیا این بازی‌ها با کیفیت “Native 4K” برروی کنسول ایکس‌باکس وان ایکس اجرا خواهند شد و یا خیر؛ چراکه عبارت “۴K Ultra HD” می‌تواند به استفاده از تکنولوژی‌های”checkerboarding” و “Dynamic resolution” برای رسیدن به خروجی ۲۱۶۰p، اشاره داشته باشد.

The Evil Within 2 برای انتشار در تاریخ ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر) برنامه‌ریزی شده است؛ در حالی که Wolfenstein II: The New Colossus چند هفته بعد و در تاریخ ۲۷ اکتبر (۵ آبان) در بازارهای جهانی، موجود خواهد بود. هر دو عنوان در جریان نمایشگاه E3 امسال معرفی شدند. در قسمت پایین می‌توانید توضیحاتی درباره‌ی بازی Wolfenstein II را مطالعه فرمایید.

شما در این بازی در نقش BJ Blazkowicz ملقب به “Terror-Billy” ایفای نقش خواهید کرد. یکی از اعضای گروه مقاومت و مامور عذاب امپراطوری نازی و البته آخرین امید بشریت برای به دست آوردن آزادی! ماجرایی هیجان‌انگیز که با موتور بازیسازی id Tech 6 خلق شده است. Wolfenstein II: The New Colossus شما را به ماموریتی برای جمع‌آوری آخرین فرماندهان باقی‌مانده از گروه مقاومت می‌فرستد تا بر علیه نازی‌ها به پا خیزید و در مکان‌هایی سمبلیک، مانند شهر کوچک “Roswell”، نیو مکزیکو و خیابان‌های سیل‌زده‌ی نیو اورلاندو و منهتن بعد از انفجار هسته‌ای به سلاخی نازی‌ها بپردازید. سلاح‌های باحال خود را بردارید و برای باز کردن راهتان از بین ارتشی از سربازان پیشرفته‌ی نازی و ربات‌های نظامی آن‌ها آماده شوید. تمام نازی‌های قابل رویت را بکشید و دومین انقلاب آمریکا را رقم بزنید!

منبع متن: gamefa