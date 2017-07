جدیدترین شخصیت بازی Marvel Vs Capcom: Infinite معرفی شد | Jedah از بازی Darkstalkers

در جریان تورنمنت the Ultimate Marvel vs. Capcom 3 در مراسم EVO 2017، شرکت Capcom از جدیدترین شخصیت بازی Marvel vs Capcom: Infinite رونمایی کرد. کاراکتر جدید این عنوان، Jedah Dohma نام دارد و از فرانچایز قدیمی و دوست‌داشتنی Darkstalkers اتنخاب شده است. Jedah یک “Dark Messiah” است و ۶۰۰۰ سال سن دارد. او جوان‌ترین اسطوره‌ی “Makai” است. […]

کاراکتر جدید این عنوان، Jedah Dohma نام دارد و از فرانچایز قدیمی و دوست‌داشتنی Darkstalkers اتنخاب شده است. Jedah یک “Dark Messiah” است و ۶۰۰۰ سال سن دارد. او جوان‌ترین اسطوره‌ی “Makai” است. او به غیر از سری Darkstalkers در دو عنوان دیگر با نام‌های Capcom Fighting Evolution و Cross Edge، سابقه‌ی حضور دارد.

اگرچه Jedah در نسخه‌ی سوم سری Darkstalkers به دست Morrigan کشته شد، با این حال او توانست بعد از مدتی و به شکل یک لرد شیطانی (Demon Lord) به دنیای زندگان، برگردد. از آن‌جایی که به نظر می‌رسد کپکام همچنان قصد نگه داشتن این سری در آب‌نمک را دارد، حداقل حضور این شخصیت در عنوان Marvel vs Capcom: Infinite می‌تواند برای طرفداران، دلگرم‌کننده باشد.

آخرین باری که شاهد عرضه‌ی یک نسخه از سری Darkstalkers بودیم، به سال ۲۰۱۳ برمی‌گردد. در آن سال، کپکام بازی Darkstalkers: Resurrection را روانه‌ی بازار کرد که البته عنوان جدیدی از این سری به حساب نمی‌آمد و فقط نقش گردآوردنده‌ی نسخه‌ی دوم و سوم بازی را داشت. در واقع، باید Darkstalkers 3 را آخرین نسخه‌ی این سری دانست؛ عنوانی که در سال ۱۹۹۷ برای دستگاه‌های آرکید، پلی‌استیشن ۱ و سگا ساترن عرضه شده‌ بود. این بدان معنی است که تاکنون حدود ۲۰ سال است که شاهد عرضه‌ی هیچ نسخه‌ی جدیدی از این سری نبوده‌ایم.

بازی Marvel vs Capcom: Infinite در تاریخ ۱۹ سپتامر (۲۶ شهریور) برای سه کنسول پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد.

منبع متن: gamefa