۱۰ بازی برتر مارول در تمام دوران

۱۰. X-Men 2: Clone Wars

تهیه کننده: Sega / سازنده: .HeadGames, Inc

سال انتشار: ۱۹۹۵

پلتفرم: Sega Genesis



مردان ایکس بزرگترین ابرقهرمانان دهه‌ی ۹۰ میلادی بودند. طرفداران جوان در سراسر جهان رویای این را داشتند که یکی از جهش‌یافته‌های شاد مارول باشند و بازی اکشن و کوآپ استودیوی هدگیمز به تحقق این رویا کمک کرد. بازیکنان در بازی شخصیت‌های Beast، Cyclops، Gambit، Nightcrawler Psylocke و Wolverine را کنترل می‌کنند که در سراسر جهان برای از بین بردن Phalanx سفر کرده و قصد دارند تا مردم را از تبدیل شدن به برده‌های این ویروس نجات دهند. هر قهرمان مجموعه‌ای از قدرت‌های منحصربه‌فرد خود را دارد که به او در مبارزه کمک می‌کند و بر نحوه‌ی عبور آن‌ها از محیط تأثیر می‌گذارد. این توانایی‌های متفاوت باعث شده تا ارزش تکرار بازی بالا رود.

۹. Marvel Strike Force

تهیه کننده: Scopely و FoxNext / سازنده: Scopely و FoxNext

سال انتشار: ۲۰۱۸

پلتفرم: اندروید و iOS



به عنوان یک مامور ویژه که برای سازمان بریتانیایی S.T.R.I.K.E کار می‌کند، شما وظیفه دارید تا گروهی از قهرمانان را برای محافظت از سیاره در برابر تهدید بیگانگان جمع آوری کنید. با این حال قابل ذکر است که ما بازی موبایلی و نوبتی مارول را به خاطر داستانش دوست نداریم. ما عاشق جمع‌آوری فهرستی از قهرمانان و شروران موردعلاقه‌ی خود در جهان هستیم. مبارزات نوبتی Strike Force دارای مقدار مناسبی از المان‌های استراتژی است و باز کردن شخصیت‌های جدید فوق‌العاده اعتیادآور است.

۸. X-Men Origins: Wolverine

تهیه کننده: Activision / سازنده: Raven Software

سال انتشار: ۲۰۰۹

پلتفرم: PS3، PS2، Xbox 360، Wii، PC



ولورین یکی از دوست‌داشتنی‌ترین قهرمانان مارول است و دلیل خوبی هم دارد. او فردی خشن است که می‌تواند تقریبا از هر آسیبی جان سالم بدر ببرد. این بازی بر اساس فیلمی با همین نام در سال ۲۰۰۹، توسط ریون سافتور توسعه داده شد و به طرفداران اجازه می‌دهد تا در گذشته‌ی لوگان کاوش کنند و در عین حال لشکری از دشمنان نگون‌بخت را با چنگال‌های نابودنشدنی‌اش کنار بزنند. تماشای بدن او که به آرامی بعد از یک حمله بهبود می‌یابد، بی‌نهایت جذاب است و انیمیشن حملات نیز از کیفیت بالایی برخوردار است. ایکس‌ من اریجینز نه تنها یک بازی فوق‌العاده‌ از دنیای مارول است، بلکه از فیلم مذکور نیز بهتر عمل می‌کند.

۷. X-Men

تهیه کننده: Konami / سازنده: Backbone Entertainment

سال انتشار: ۱۹۹۲

پلتفرم: Arcade، PS3، Xbox 360



مردان ایکس یک بازی در سبک Beat ’em up است که توسط کونامی در سال ۱۹۹۲ بر اساس تیم ابرقهرمانی محبوب کمیک‌های مارول به همین نام برای دستگاه‌های آرکید تولید و منتشر شد. طراحی شخصیت‌های بازی بر اساس کارتون X-Men: Pryde of the X-Men محصول ۱۹۸۹ است. در این بازی، حداکثر تا شش بازیکن می‌توانند مردان ایکس را کنترل کنند تا دشمن اصلی خود مگنتو را شکست دهند.ایکس من یکی از پنج بازی آرکید اختصاصی پردرآمد سال ۱۹۹۲ در ایالات متحده بود، در حالی که انجمن اپراتورهای سرگرمی و موسیقی (AMOA) آن را نامزد دریافت جایزه‌ی “نوآورانه‌ترین فناوری جدید” کرد.

۶. Lego Marvel Super Heroes

تهیه کننده: Warner Bros / سازنده: Traveller’s Tales

سال انتشار: ۲۰۱۳

پلتفرم: PS3، PS4، Xbox 360، Xbox One، Wii U، ۳DS، Vita، PC



بازی‌های لگو چندان چالش‌بر‌انگیز نیستند و برای رفع خستگی بسیار لذت‌بخش هستند. پس از موفقیت فیلم انتقام‌جویان در سال ۲۰۱۲، استودیوی Traveller’s Tales با همکاری کمپانی TT Fusion تصمیم گرفت تا ماجراجویی جدیدی را در جهان محبوب مارول آغاز کند. سفری که در نهایت به بازی لگو مارول ختم شد. نه تنها فهرست شخصیت‌ها به طرز عجیب و غیرقابل‌باوری عظیم بود، بلکه هر قهرمان مجموعه‌ای از قدرت‌های منحصربه‌فرد خود را داشت و به پایان رساندن مراحل به‌ طور باورنکردنی رضایت‌بخش بود.

۵. Spider-Man 2

تهیه کننده: Activision / سازنده: Treyarch

سال انتشار: ۲۰۰۴

پلتفرم: PS2، Xbox، GameCube



برای مدت طولانی، اسپایدرمن ۲ بهترین بازی مارول در نظر گرفته می‌شد. این اثر که بر اساس فیلم سم ریمی در همان سال ساخته شده بود، مرد عنکبوتی را در تلاش برای حفظ تعادل بین زندگی عادی و ابرقهرمانی خود در حالی که با دشمنانی مانند کرگدن، گربه‌ی سیاه و دکتر اختاپوس مبارزه می‌کرد، به تصویر می‌کشید. کاوش در منهتن جهان باز استودیوی Treyarch بسیار سرگرم‌کننده و نبرد‌ها سریع و روان بودند. با این حال، مکانیک‌های تارزنی و پرش‌های مرد عنکبوتی بودند که تبدیل به معیاری برای قضاوت سایر بازی‌های اقتباس شده از این شخصیت شدند.



۴. The Incredible Hulk: Ultimate Destruction

تهیه کننده: Vivendi Universal Games / سازنده: Radical Entertainment

سال انتشار: ۲۰۰۵

پلتفرم: PS2، Xbox، GameCube

تعداد کمی از بازی‌ها به شما اجازه می‌دهند تا مانند یک ماشین خشم غیرقابل توقف در بازی هالک استودیوی رادیکال اینترتینمنت رفتار کنید. هالک روی دیوارها می‌دود، ماشین‌ها را منفجر می‌کند و به طور کلی هر چیز احمقانه‌ای که سر راهش قرار بگیرد را از بین می‌برد. نبرد با باس‌هایی نظیر Devil Hulk، Mercy و Abomination واقعا حماسی است. در بازی بروس بنر فقط می‌خواهد مخفیانه دور از اجتماع باشد و در مورد درمان بیماری خود تحقیق کند، اما دنیا نمی‌خواهد او را تنها بگذارد. ما هم نمی‌خواهیم او را تنها بگذاریم، زیرا سیستم مبارزات بسیار سرگرم‌کننده است.

۳. Marvel: Ultimate Alliance

تهیه کننده: Activision / سازنده: Raven Software

سال انتشار: ۲۰۰۶

پلتفرم: Xbox، Xbox 360، PS2، PS3



بازی بر اساس مجموعه کمیک‌های X-Men Legacy توسعه داده شده است و با المان‌های اکشن و نقش‌آفرینی الهام گرفته از سری محبوب دیابلو، همه‌ی شخصیت‌های اصلی مارول را در اختیار شما قرار می‌دهد. بازی به صورت کوآپ تا حداکثر چهار بازیکن قابل تجربه است و در آن بازیکنان درگیر سناریوهای خطرناکی مانند محافظت از یک هلی کریر در برابر اژدهای Fin Fang Foom، رهایی ساکنان آتلانتیس از کنترل ذهن و غیره هستند. Marvel Ultimate Alliance 3 محتوای زیادی برای تجربه دارد.

۲. Ultimate Marvel vs. Capcom 3

تهیه کننده: Capcom / سازنده: Capcom

سال انتشار: ۲۰۱۱

پلتفرم: PS4، Xbox One، PC، PS3، Xbox 360، Vita



سری Marvel vs. Capcom تنها جایی است که می‌توانید همکاری کاپیتان آمریکا با کاپیتان کماندو یا مگامن را ببینید که پابه‌پای مرد آهنی می‌جنگند. ما برای Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes نیز احترام قائل هستیم، با این حال انتشار Marvel vs. Capcom 3 تعادل کاملی بین المان‌های مبارزات و فهرست عظیم شخصیت‌های آن ایجاد کرد. بازی یادآور قانون نانوشته‌ای است که می‌گوید هر گاه از اکشن خوبی برخوردار هستید، نیاز چندانی به داستان باکیفیت ندارید.

۱. Spider-Man

تهیه کننده: Sony Interactive Entertainment / سازنده: Insomniac Games

سال انتشار: ۲۰۱۸

پلتفرم: PlayStation 4، PlayStation 5



بازی اسپایدرمن ۲۰۱۸ در زمان انتشار یکی از کاندیدهای اصلی بازی سال بود و استودیوی اینسامنیاک گیمز به طرز ماهرانه‌ای تمام مکانیزم‌های موردعلاقه‌ی طرفداران از بازی‌های قبلی این شخصیت محبوب را با المان‌های جدیدی ترکیب کرد تا اثری خاص خلق کند. مبارزات مرد عنکبوتی و سیستم تارزنی بهترین چیزی است که تا به حال در بازی‌های اسپایدرمن دیده‌ایم. از طرفی بازی داستان جذابی را روایت می‌کند که اقدامات پیتر پارکر و همچنین شخصیت جایگزین او را برجسته می‌کند. با توجه به موفقیت بازی، انتظار برای دنباله‌ی آن سخت خواهد بود، زیرا می‌خواهیم ببینیم که سازندگان در ادامه با عنکبوت موردعلاقه‌مان چه می‌کنند.

