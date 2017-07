به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Ukie، نسخه بازسازی شده بازی Final Fantasy XII: The Zodiac Age در اولین هفته عرضه توانست صدر جدول پرفروش‌ترین بازی‌های بریتانیا را به خود اختصاص بدهد. نسخه اصلی بازی مذکور در سال 2007 برای کنسول به‌یادماندنی PS2 عرضه شده بود.

در رده دوم پرفروش‌ترین بازی‌ها شاهد حضور بازی محبوب Call of Duty: Infinite Warfare هستیم. این عنوان هفته قبل در رتبه هشتم قرار گرفته بود. رتبه سوم نیز به بازی Crash Bandicoot N.Sane Trilogy منتشر شده توسط Activision قرار دارد که بعد از دو هفته صدرنشینی، جایگاه خود را به دیگر عنوان انحصاری کنسول PS4 داد.

در نیمه دوم جدول 10 بازی پرفروش، عنوان Forza Horizon 3 در رتبه ششم و MINECRAFT: XBOX EDITION قرار گرفته‌اند.

شما پردیسی‌ها در زیر می‌توانید شاهد جدول پرفروش‌ترین بازی‌های این هفته بریتانیا باشید.

Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Call of Duty: Infinite Warfare

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Overwatch

Grand Theft Auto V

Forza Horizon 3

Minecraft: Xbox Edition

Wipeout: Omega Collection

Horizon Zero Dawn

Injustice 2

منبع متن: pardisgame