دو عنوان مورد انتظار آینده کمپانی Bethesda یعنی Wolfenstein II: The New Colossus و The Evil Within 2 به‌صورت 4K و با قابلیت پشتیبانی از HDR بر روی کنسول Xbox One X اجرا خواهند شد.

کمپانی Microsoft به‌تازگی با بروزرسانی صفحه عناوین مورد اشاره در وبسایت رسمی Xbox، پشتیبانی این دو بازی از HDR و 4K Ultra HD بر روی قدرتمندرترین کنسول دنیا را تایید کرده است.

هر دو بازی‌ها با لوگو Xbox One X Enhanced منتشر خواهند شد به این معنا که این عناوین از قدرت بیشتر Xbox One X استفاده خواهند کرد. بر اساس اعلام Microsoft، لوگو Enhanced بر روی کاور بازی‌ها به معنای این است که جهت بهره‌گیری از قدرت 6 ترافلاپسی Xbox One X به‌طور ویژه بر روی این عناوین کار شده است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Wccftech، در حال حاضر نمی‌توان با اطمینان گفت که Wolfenstein II و The Evil Within 2 قرار است بر روی Xbox One X به‌صورت 4K واقعی اجرا شوند یا اینکه با استفاده از تکنیک‌های checkerboarding یا Dynamic resolution از رزولوشن‌های پایین‌تر به خروجی 4K ارتقا پیدا می‌کنند.

The Evil Within 2 در تاریخ 13 اکتبر (برابر با جمعه، ۲۱ مهر ۱۳۹۶) و Wolfenstein II: The New Colossus نیز 27 اکتبر (برابر با جمعه، ۵ آبان ۱۳۹۶) عرضه خواهند شد.

