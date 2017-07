استودیوی Telltale Games چند سالی است خود را مشغول ساخت بازی‌های تعاملی کرده است و در کارنامه‌ی بازی‌های نعاملی این استودیو، عناوین موقفی مانند The Walking Dead ،Tales From Borderlands و The Wolf Among Us می‌درخشند. با اینکه قصل سوم The Walking Dead به تازگی منتشر شد و فصل دوم عناوین نه‌چندان موفق Game Of Thrones و Minecraft: Story Mode یا تایید شده‌اند و یا در حال ساختند، Telltale Games هنوز ساخت فصل دوم عنوان The Wolf Among Us که به عقیده‌ی خیلی‌ها بهترین بازی تعاملی این استودیو است را تایید نکرده است. هرچند، به گزارش پردیس‌گیم ممکن است خبرهای خوبی برای طرفداران The Wolf Among Us در راه باشذ...

استودیوی Telltale Games‌ به تازگی در حساب رسمی توییتر خود اعلام کرده است که این هفته در نمایشگاه کامیک کان (Comic-Con) خبرهایی در راه است. این توییت به تنهایی نشان‌دهنده‌ی چیزی نیست، اما آقای "آدام هرینگتون"(Adam Harrington) که وظیفه‌ی صداگذاری Woodsman و شخصیت اصلی این عنوان یعنی Bigby را در این عنوان به عهده داشت نیز، توییت ذکر شده‌ی Telltale Games را ری‌توییت(Retweet) کرده است. اگر باز هم قانع نشدید باید بگویم که عنوان The Wolf Among Us از کمیک‌هایی به نام Fables اقتباس شده است و معرفی فصل دوم آن در نمایشگاه کامیک‌کان منطقی به نظر می‌رسد. نمایشگاه کامیک‌کان امسال از 20 ژوئیه (29 تیر) شروع شده و تا 23 ژوئیه (1 مرداد) ادامه خواهد داشت.

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا Telltale Games در چند روز آینده فصل دوم The Wolf Among Us را معرفی خواهد کرد؟ آیا منتظر فصل دوم این عنوان هستید؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame