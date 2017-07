کمپانی تحقیقاتی GFK امروز گزارشی از فروش بازی‌ها در نیمه اول سال 2017 را منتشر کرد. بر اساس این گزارش در شش ماه نخست سال 2017 دو عنوان GTA V و FIFA 2017 بیشتر از عناوین دیگر مورد توجه گیمرهای بیشتر مناطق جهان قرار گرفته‌اند. این اطلاعات فروش بازی‌ها در کشور برزیل، روسیه، و بیشتر کشورهای اروپایی را شامل می‌شود.

با وجود اینکه چند سال از عرضه GTA V می‌گذرد اما این بازی همچنان در اروپا قدرتمندانه می‌فروشد و روند فروش خوب آن نیز همچنان ادامه دارد. این بازی جهان آزاد کمپانی Rockstar Games در شش ماه ابتدایی 2017 پرفروش‌ترین بازی در اتریش، آلمان، دانمارک و بریتانیا بوده و در کشورهای لهستان، روسیه، اسپانیا و برزیل نیز در جایگاه دوم پرفروش‌ترین بازی قرار گرفته است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Wccftech، در سوی دیگر عنوان FIFA 2017 قرار دارد که در کشورهای برزیل، ایتالیا، لهستان، پرتغال، روسیه و اسپانیا بیشتر از هر بازی ویدیویی دیگر فروش داشته و در کشورهای بلژیک، هلند و لوکزامبورگ نیز به شدت مورد توجه قرار گرفته است.

جدیدترین ساخته استدیو هلندی Guerrilla Games یعنی Horizon Zero Dawn نیز در مدت زمان اشاره شده فروش فوق‌العاده‌ای داشته و با توجه اینکه تنها بر روی یک پلتفرم عرضه شده اما در بیشتر کشورهای اشاره شده در جایگاه دوم یا سوم جدول پرفروش‌ترین بازی‌ها جای گرفته است.

عنوان تحسین شده Nintendo یعنی The Legend of Zelda: Breath of the Wild نیز در بخش فروش عملکرد فوق‌العاده داشته است. این بازی با وجود اینکه در ماه سوم سال 2017 عرضه شده اما در کشورهای فرانسه، نروژ و سوئد بیشتر از عناوین دیگر فروش داشته است.

محبوب‌ترین بازی شش ماه ابتدایی 2017 در کشور سوئیس نیز Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands و در فنلاند عنوان Overwatch بوده است.

